Calor e tempo seco em São Paulo: veja a previsão para o resto da semana

Esta segunda-feira, 9, amanheceu com sol entre poucas nuvens e com temperatura em gradual elevação. Conforme o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo, os índices de umidade do ar devem atingir valores próximos aos 20% durante o período mais quente do dia.

No domingo, 8, foi registrado novo recorde de maior temperatura média máxima do inverno e também a maior máxima absoluta, desde que começou a estação em 20 de junho. “Os termômetros das estações meteorológicas automáticas do CGE registraram média de 33,9°C, sendo que a máxima absoluta ocorreu na Freguesia do Ó, zona norte da capital, com 35,2°C”, disse o órgão municipal.