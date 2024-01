Incêndio atinge maior parque em área urbana do Nordeste

De acordo com o coronel comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará, Cláudio Barreto, a meta é extinguir todos os focos de incêndio. “É um trabalho muito lento, porque o vento é muito forte, o que propicia cada vez mais o fogo na vegetação, mas estamos atuando ininterruptamente”, disse.

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), afirmou por meio das redes sociais que determinou “apuração rigorosa” sobre as causas do incêndio. “Estou acompanhando, com preocupação, as informações sobre o incêndio em uma área do Parque Estadual do Cocó, em Fortaleza”, escreveu Freitas na rede X (ex-Twitter). “O Cocó é um patrimônio ambiental do nosso Ceará e tem que ser preservado. Determinei apuração rigorosa sobre as causas do incêndio.”