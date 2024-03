Inmet alerta para chuvas no interior de SP; confira quais são as regiões atingidas

Uma chuva intensa pode atingir as regiões de Ribeirão Preto, São José do Rio Preto e Araçatuba, no interior paulista, entre a tarde desta segunda-feira, 25, e as 10h de terça-feira, 26, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A mesma previsão atinge uma faixa que atravessa todo o Estado do Mato Grosso do Sul, de Aparecida do Taboado até Corumbá, e passa perto do Triângulo Mineiro, em Minas.

Segundo o Inmet, que nesta segunda-feira emitiu alerta de chuvas intensas com “perigo potencial”, a previsão é de “chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h)” e “baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.”

Área em que pode haver chuva intensa nos dias 25 e 26 de março, segundo previsão do Inmet. Foto: Inmet

O alerta é para as regiões de Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Araçatuba, leste e centro-sul de Mato Grosso do Sul, Pantanal sul mato-grossense, Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba.