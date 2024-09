Litoral de SP tem previsão de frio e ventos fortes, dizem Inmet e Defesa Civil

Depois do forte calor registrado nos últimos dias, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou o aviso para perigo potencial de queda de temperatura entre a madrugada desta sexta-feira e a manhã de sábado. Além de áreas do Estado do São Paulo, o declínio entre 3ºC e 5ºC também é sentido em parte do Rio de Janeiro.

Na cidade de São Paulo, os termômetros oscilam entre 15ºC e 22ºC nesta sexta-feira. No fim de semana, de acordo com a empresa Meteoblue, as temperaturas voltam a subir, ficando a máxima acima de 30ºC. Não há expectativa de chuva.