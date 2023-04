Mudanças climáticas alteram um dos lagos mais antigos da Europa

RESEN (MACEDÔNIA DO NORTE) - Por milhões de anos, o Lago Prespa, um dos mais antigos da Europa, foi cristalino. Mas depois de décadas de mudanças climáticas, consumo excessivo de água e poluição, ela está perdendo volume a um ritmo alarmante.

Localizado entre as fronteiras da Grécia, Albânia e Macedônia do Norte, o Lago Prespa, cercado por montanhas e macieiras, tem entre um e cinco milhões de anos e seu ecossistema abriga cerca de 2.000 espécies de peixes, aves e mamíferos

O aumento das temperaturas, no entanto, se traduziu em menos neve na área, o que teve um impacto igual no escoamento e nos rios que alimentam o lago.

“Antes havia muito mais neve, podia chegar a um metro ou um metro e meio. Nos últimos anos, porém, a queda de neve foi quase inexistente”, disse Goran Stojanovski à AFP, um guarda-florestal de 38 anos que passou mais de uma década guardando o lago no lado norte da Macedônia.

Frosina Gjorgjievska, agricultora de maçãs, posa para uma fotografia em seu pomar de maçãs perto da cidade de Resen, no norte da Macedônia Foto: Armend NIMANI / AFP

Os especialistas apontam para as várias maneiras pelas quais os efeitos das mudanças climáticas estão diminuindo o lago de maneira duradoura.

“As mudanças observadas nos níveis dos lagos estão relacionadas às mudanças climáticas”, diz Spase Shumka, professor da Universidade de Agronomia de Tirana, capital da Albânia. Shumka destaca ainda o aumento das temperaturas, o que aumentou a evaporação e reduziu a precipitação anual.

O consumo abundante para uso agrícola também contribuiu para a queda dos níveis de água. “A única solução é a ação conjunta”, diz o professor.

Poluição por fertilizantes e pesticidas

Soma-se a isso a poluição provocada pelas descargas das atividades agrícolas, que tem levado ao aparecimento de algas e plantas com efeitos devastadores para as espécies endêmicas - exclusivas na região.

“O lago tem sido fortemente poluído por décadas”, diz Zlatko Levkov, biólogo da Universidade Cyril and Methodius em Skopje, capital da Macedônia do Norte. “O habitat de muitas espécies pode ser completamente alterado e a população dessas mesmas espécies reduzida e até potencialmente extinta”, pontua.

A degradação do Lago Prespa pode ser catastrófica para o ecossistema local, mas também para o vizinho Lago Ohrid, 10 km a oeste. Como o lago Prespa é mais alto, o Ohrid depende das águas subterrâneas para manter o seu nível.

Portanto, se os problemas em Prespa se agravarem, provavelmente serão sentidos no Lago Ohrid, que, devido à poluição e à construção irregular, esteve a ponto de perder seu lugar na lista do Patrimônio Mundial da Unesco há dois anos.

Um barco a remo às margens do lago Prespa, em 16 de março de 2023. Por milhões de anos, o lago era cristalino, mas as mudanças climáticas provocaram alterações alarmantes na região Foto: Armend NIMANI / AFP

Segundo relatório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), cerca de 65 toneladas de agrotóxicos são usadas na região todos os anos, e uma grande quantidade desses produtos químicos chega ao Lago Prespa na forma de descargas.

Pesticidas e fertilizantes são muito usados nas plantações de maçã, abundantes na área, que respondem por 70% da atividade econômica nas margens do Lago Prespa, no lado norte da Macedônia.

Projetos para resolver o problema

Da mesma forma, as fazendas vizinhas dependem fortemente da água do lago para irrigação. Um estudo citado pela Nasa indica que o lago perdeu 7% de sua superfície e metade de seu volume entre 1984 e 2020.

As iniciativas para melhor gerir os efeitos da atividade agrícola nas margens do Prespa multiplicaram-se nos últimos anos. Um desses projetos permitiu a construção de oito estações meteorológicas, que coletam dados para informar aos produtores qual é o melhor momento para o uso de agrotóxicos, o que levou a uma redução de 30% no uso.

“Ao reduzir o número de tratamentos [com pesticidas], temos um maior benefício econômico e melhoramos a proteção ambiental”, disse à AFP Frosina Gjorgjievska, uma produtora de maçãs de 56 anos que vive em Resen, Macedônia do Norte.

Os ativistas climáticos também pedem para favorecer a agricultura orgânica e investir no turismo sustentável. “Queremos preservar a autenticidade e a beleza do Prespa e ainda poder aproveitá-lo”, diz a ativista Marija Eftimovska./ Darko Duridanski e Briseida Mema (AFP)