O que é a Cúpula da Amazônia e qual a agenda dos chefes de Estado? Evento ocorre em Belém

A Cúpula da Amazônia começa nesta terça-feira, 8, com a presença de pelo menos seis chefes de Estado de países da região. As autoridades farão uma série de reuniões em Belém, no Pará, para discutir a preservação da floresta.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chega à capital paraense nesta terça-feira e participa das atividades da Cúpula até o encerramento do evento, na quarta.

Evento reúne autoridades em Belém para discutir preservação da floresta Foto: Mauro Pimentel/AFP

Como funciona e quem faz parte da Cúpula da Amazônia?

Durante esses dias, a agenda será pontuada por encontros bilaterais com países da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA), que inclui além do Brasil, a Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela. Entre os líderes da OTCA, somente os chefes de Estado do Suriname e do Equador não virão ao evento.

Assim, são esperados para o evento, além de Lula, os presidentes Luis Arce (Bolívia), Gustavo Petro (Colômbia), Irfaan Ali (Guiana), Dina Boluarte (Peru) e Nicolás Maduro (Venezuela).

Na terça-feira, dia 8, deve ser lançada a Declaração de Belém, que reunirá o compromisso dos oito países detentores da floresta para a preservação do bioma Foto: Tiago Queiroz/Estadão - 30.03.2022

O que é a Declaração de Belém?

Já na terça-feira, dia 8, deve ser lançada a Declaração de Belém, que reunirá o compromisso dos oito países detentores da floresta para a preservação do bioma. No segundo dia, o encontro será aberto a convidados que não compõem a OTCA, como a República do Congo, a República Democrática do Congo, Indonésia e São Vicente e Granadinas.

O texto da declaração foi apresentado pelo Brasil e passou por uma série de negociações desde a última sexta-feira, dia 4. Negociadores do corpo diplomático dos países da OTCA se reúnem diariamente para chegar a consensos no documento. Apenas objetivos em comum acordo podem constar no texto.

O que já está ocorrendo nesta segunda-feira?

Antes do início oficial da Cúpula, nesta segunda-feira, 7, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, farão uma declaração conjunta.

Nesta segunda-feira, 7, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, farão uma declaração conjunta Foto: Wilton Junior/Estadão

Durante toda a segunda-feira, representantes dos países que compõem a OTCA, principalmente ministros, farão reuniões preparatórias antes do encontro dos chefes de Estado.