Toda a família Bardout trocou o interior da França pelo balanço do veleiro The Why. Inclusive as duas crianças do casal, que viajam acompanhadas de uma professora particular. No espaço sob medida do barco interoceânico, brinquedos, livros infantis e deveres de casa são vistos ao lado da mesa de jantar que vira laboratório científico entre as refeições.

“É impossível fazermos a mesma expedição que fizemos ao Polo Norte em 2010. O fato de o gelo marinho recobrir uma área menor desde 2017 tornou muito perigoso o uso de aviões, que são fundamentais para a logística das operações. Em sete anos, quando voltamos a Resolute Bay, no norte do Canadá, o chefe da empresa de logística que havíamos contratado em 2010 disse que tudo havia mudado muito rapidamente em cinco anos e não seria possível fazer mais a mesma coisa”, afirma Ghislain.

O explorador francês é um entusiasta da navegação – ele que cuidou de todos os detalhes na preparação do Why – e da tecnologia. Por isso, vários dos equipamentos usados em mergulhos profundos hoje pelos exploradores foram aperfeiçoados pela equipe que ele coordena com muita retidão, e tato – sem um nova mistura de gases aperfeiçoada pela equipe, por exemplo, passar dos 60 metros apenas respirando, sem o uso de nenhum outro aparelho, seria impossível.

Os briefings que Ghislain costuma passar para os mergulhadores mesmo experientes, a cada vez que eles vão entrar na água, ilustram bem a preocupação com a segurança.

Durante os mergulhos, que podem durar horas, ele fica na retaguarda, na superfície, no comando de um bote inflável. Até mesmo os jornalistas que acompanhavam os trabalhos não escapavam da vigilância: vocês trouxeram os protetores-solar, perguntava. Sob o sol caribenho não existia proteção na embarcação de apoio a equipe que vai lá para o fundo.