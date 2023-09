Passagem de ciclone provoca enchentes no RS: ‘Estamos todos ilhados’

A formação de um ciclone extratropical tem provocado estragos no Rio Grande do Sul. Quatro pessoas morreram, de acordo com a Defesa Civil do Estado, e dezenas de cidades sofrem com alagamentos.

Uma situação de calamidade pública tomou conta da cidade de Muçum e municípios vizinhos, no Vale do Taquari, devido às enchentes ao longo da segunda-feira, 4. A água do rio Taquari invadiu a cidade, deixando um rastro de inundação e centenas de famílias desabrigadas e desalojadas.

“Mais de 80% da cidade ficou alagada. Residências, lojas, bancos, postos de saúde, farmácias e até a prefeitura localizada no centro da cidade. E o pior, é que estamos todos ilhados, não temos como deixar a cidade’', disse ao Estadão Douglas Pessi, de 36 anos, integrantes da Defesa Civil do município.

Rio Taquari transbordou e invadiu cidades no Rio Grande do Sul Foto: LUCIANO NAGEL

Famílias atingidas pelas enchentes estão sendo realocadas com o apoio da Defesa Civil para casas de parentes, além de igrejas e Centros de Referência de Assistência Social localizados nas partes mais altas da cidade.

As previsões indicam que o nível da água do rio pode continuar a subir durante esta terça-feira, 5.

“A enchente está três vezes pior. A minha tia está ilhada em uma igreja. Na enchente de 2020, a casa da minha tia não foi atingida, e agora foi. Hoje, infelizmente estamos todos isolados e a única coisa que temos que fazer é rezar para ninguém morrer na inundação”, disse Sheila Garibotti, que tem uma agência de turismo na cidade.

Os temporais que atingiram o RS provocaram quatro mortes na segunda-feira. Em Ibiraiaras, outras duas morreram após ficarem presas dentro de um veículo e serem levadas pela água. Houve também um óbito por descarga elétrica, em Passo Fundo. Em Mato Castelhano, uma pessoa desapareceu ao tentar cruzar um rio com uma caminhonete.

Os principais municípios atingidos foram os do norte do Estado e da Serra Gaúcha. Confira aqui o impacto em cada cidade.

O prefeito de Muçum, que foi a Brasília em busca de recursos para obras referentes a um temporal que atingiu a cidade há algumas semanas, fez um apelo nas redes sociais à população. Mateus Trojan, pediu que todas as famílias deixem suas residências e busquem locais seguros para se abrigar. Além disso, o prefeito solicitou a ajuda de voluntários para auxiliar nas operações de resgate das famílias que estão em situação de perigo.

Por meio das redes sociais, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), lamentou a situação enfrentada pelo Rio Grande do Sul e anunciou, nesta terça-feira, 5, que o secretário nacional da Defesa Civil, Wolnei Aparecido Wolff Barreiros, visitará o Estado gaúcho.

