O Estado de São Paulo está em alerta para o risco de novos temporais a partir desta sexta-feira, 18. O volume de chuva acumulado poderá chegar, em algumas regiões, a 200 milímetros - ou seja, 200 litros dentro de um espaço de um metro quadrado.

PUBLICIDADE Conforme a Defesa Civil do Estado, grandes volumes de água poderão vir acompanhados de vendavais que podem chegar a mais 60 km/h, além de granizo. Para a área da capital e região metropolitana, a previsão é de 95 mm entre sexta e domingo, 20. Na sexta-feira anterior, a cidade de São Paulo e outras da região metropolitana ficaram sem energia em razão de um apagão provocado pelas tempestades.

Conforme a Enel, cerca de 3,1 milhões de consumidores foram afetados pelo blecaute, que persistiu ao longo desta semana. A concessionária diz que já restabeleceu o serviço para a maior parte dos clientes e afirma que vai reforçar suas operações nos próximos dias diante do risco de tempestade.

Modelo mostra previsão do acumulado de chuvas para o Estado de São Paulo. Foto: Governo de São Paulo/Divulgação

A Prefeitura afirmou que quantidade das chuvas não deve ser igual ao que foi observado na última sexta-feira, mas reconhece que o cenário exige atenção para reparar os danos já causados e evitar novos transtornos.

Na capital paulista, há previsão de pancadas de chuva na tarde e noite de sexta-feira. Também há possibilidade de temporal ao longo do fim de semana, quando as temperaturas também deverão ficar mais amenas, com máxima na casa dos 20ºC.

Outras regiões do Estado

Capitão Roberto Farina, da Defesa Civil, explica que a previsão dos acumulados corresponde a um volume total de chuvas que poderão cair entre sexta e domingo nas regiões citadas.

“A maneira como a chuva vai ser distribuída pode variar. Para uma região onde são esperados 200 mm de chuva, por exemplo, pode ser que chova 50 mm na sexta, 100 mm no sábado e 50 mm no domingo. Ou, então, que chova quantidades diferentes em outros dias”, diz.

Previsão de Chuva

Capital e Região Metropolitana: 95 mm

Araçatuba, Bauru, Campinas, Franca, Barretos, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Sorocaba, Serra da Mantiqueira: 200 mm

Litoral Norte (Ubatuba, Ilhabela e São Sebastião): 150 mm

Baixada Santista (Santos, São Vicente, Praia Grande e Guarujá)

Vale do Paraíba (São José dos Campos, Taubaté e Campos do Jordão): 100 mm

Presidente Prudente: 90 mm

Vale do Ribeira e Itapeva: 60 mm

Orientações de segurança