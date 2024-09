São Paulo, Minas e outros Estados têm alerta vermelho para tempo seco; confira regiões críticas

Há risco aumentado também para incêndios florestais. A região Sul do Pantanal está entre os pontos de maior risco – como mostrou o Estadão, o bioma tem batido recordes de queimadas nos últimos meses. O mesmo alerta vale para Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, onde queimadas têm se intensificado.

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu alerta para risco de incêndios na semana passada para quase todo o território paulista. “Esta mudança climática ocorre devido ao enfraquecimento da massa de ar frio nas Regiões Sul e Sudeste do Brasil, fazendo com que as temperaturas aumentem, resultando em uma sensação térmica mais quente.”