Autorização de viagem internacional de menor poderá ser feita online

Cartórios de Notas do Brasil passarão a emitir de forma digital a autorização de viagem para menor ir ao exterior. O processo será feito de modo remoto, por meio de videoconferência. A medida entra em vigor nesta terça, 7 de fevereiro. Desde agosto de 2021, isso já era permitido para destinos nacionais. A expansão do serviço é resultado de um convênio com a Polícia Federal (PF).

No checklist de uma viagem internacional com crianças, é necessário providenciar essa autorização para o caso de crianças ou adolescentes de até 16 anos que viajarão para fora do país sozinhos ou com apenas um dos pais ou responsáveis.

Para crianças, autorização digital em viagens ao exterior - Foto: Waldemar/Unsplash

Quando emitido, o documento digital será acessado por aplicativo (Android e iOS) no celular. Nele, um QR Code servirá para as companhias aéreas verificarem a autorização no guichê de check-in. A Autorização Eletrônica de Viagem (AEV) terá a validade definida pelos responsáveis e poderá ser acessada pelo site ou app do e-Notariado.

Como pedir a autorização eletrônica de viagem

O pedido e o processo de emissão da AEV internacional serão realizados abrindo uma solicitação na plataforma e-Notariado. O reconhecimento de firma dos responsáveis ocorrerá por meio de uma videoconferência na mesma plataforma, administrada pelo Colégio Notarial do Brasil - Conselho Federal (CNB/CF). Para isso, os responsáveis deverão ter um certificado digital padrão ICP-Brasil ou Certificado Notarizado (este último emitido gratuitamente e também online pelos cartórios).

Na e-Notariado, atos de Cartórios de Notas podem ser feitos à distância. Desde o início da pandemia em 2020, segundo o CNB/CF, os cartórios começaram a digitalização e agora oferecem todos os seus serviços online.

Para quem preferir ir ao cartório, continua existindo o modelo físico, com formulário impresso, preenchido e assinado pelos responsáveis do menor, com reconhecimento de firma ao vivo. Segundo o CNB/CF, o valor cobrado é o mesmo, presencial ou remotamente (pelo e-Notariado). O preço varia de acordo com o estado; em São Paulo, custa R$ 20,76.

Acompanhamento de menor até o embarque

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) permitiu que empresas aéreas autorizem, a partir de março, que menores viajando desacompanhados em voos no Brasil possam ser levados pelo responsável até a sala de embarque e buscados no desembarque. O acompanhante estará sujeito aos procedimentos de inspeção de segurança nos aeroportos. Segundo o comunicado da Anac, "sendo a prerrogativa dos operadores aéreos e aeroportuários, o acesso do acompanhante poderá ser limitado a determinados aeroportos, rotas ou empresas aéreas".

