A Suíça descomplicada do Swiss Travel Pass

Que o sistema de transporte público na Suíça é um dos melhores e mais integrados do mundo não é novidade para ninguém. Com diversos tipos de trens, funiculares, gôndolas e até barcos, o Swiss Travel System é conhecido por sua total integração (inclusive nos aeroportos) e pontualidade (quase sempre...). E melhor: não facilita a vida apenas de suíços e moradores em geral, mas também de qualquer turista em visita pelo país.

Como alguém que sempre viajou pelo país munida de um Swiss Travel Pass, em distintas estações do ano, posso afirmar categoricamente que, para o turista, independente do itinerário que esteja fazendo pelo país, o passe é um grande facilitador e simplificador de deslocamentos e organização diária - e também uma economia considerável quando comparado à aquisição isolada de trechos e viagens.

O passe permite que turistas viajem livremente pela Suíça fazendo bom uso de trens, barcos, funiculares, gôndolas e também do transporte público dentro das cidades - além de conceder acesso gratuito e/ou polpudos descontos em diversos museus e atrações turísticas. A cada ano a rede de acessos e inclusões se extende graças aos novos serviços constantemente inaugurados pelo Swiss Travel System.

Depois de celebrar o recorde de vendas do passe em 2019 e amargar quedas bruscas em 2020, o Swiss Travel Pass vive agora o seu melhor momento: apesar da pandemia, vendeu 5% mais passes para brasileiros no ano passado e 2023 já é o ano recorde de vendas de toda sua história. Só nos oito primeiros meses deste ano, já foram vendidos 25% mais passes que em todo o ano de 2019!

O Glaciar Express é um dos principais trens panorâmicos na Suíça. Foto: Mari Campos

Como funciona o Swiss Travel Pass

Disponível para períodos de 3, 4, 6, 8 ou 15 dias consecutivos (e valores a partir de CHF232), o Swiss Travel Pass dá direito a viagens ilimitadas no transporte público suíço (são mais de 90 cidades e vilarejos em todo o país), incluindo trem, ônibus e barco. No aplicativo do SBB é muito fácil verificar todos os itinerários e conexões entre quaisquer atrações e destinos suíços.

Inclui não apenas as viagens entre cidades mas também os seus deslocamentos em transporte público dentro de cada destino. Além disso, dá direito a entrada gratuita em mais de 500 museus, inclui alguns passeios de montanha (como Rigi, Stanserhorn, Stoos etc) e dá até 50% de desconto na maioria dos demais (embora apenas 25% para Jungfraujoch).

Diversas rotas em barco também estão incluídas no Swiss Travel Pass. Foto: Mari Campos

O Swiss Travel Pass pode ser comprado online, direto no site do SBB, ou através do seu agente de viagens. Funciona impresso ou como eticket no celular; o único downside é que, ao adquirir o passe, é obrigatório andar o tempo todo com o passaporte, que deve ser apresentado junto à fiscalização.

Importante saber que:

Bernina Express , Trens panorâmicos premium(como Glacier Express Gotthard Panorama Express etc) estão incluídos no passe, mas é preciso pagar taxas de reserva para poder viajar neles.

Crianças com menos de 6 anos viajam grátis; e de 6 a 16 anos, acompanhadas de pelo menos um adulto portador de um ticket do Swiss Travel System, viajam de graça com o Swiss Family Card. Viajantes com até 25 anos têm 30% de desconto no Swiss Travel Pass.

De trem pela região de Andermatt, na Suíça. Foto: Mari Campos

Transporte de bagagens sem perrengue

Ainda que muito brasileiro resista inicialmente a comprar o Swiss Travel Pass, o passe acaba sendo a maneira mais econômica de viajar pela Suíça. E pode ser extremamente conveniente também.

O Swiss Travel System possui um ótimo serviço de transporte de bagagens de ponto a ponto, que coleta as malas em um hotel e entrega diretamente no hotel seguinte, evitando que o turista tenha que fazer trajetos e conexões entre distintos trens e destinos com o incômodo do transporte das malas.

É importante lembrar que muitos dos trens suíços possuem escadas para embarque e desembarque nos vagões e que nem sempre é tarefa fácil encontrar espaço disponível no compartimento de bagagens, principalmente na alta estação, para malas médias e grandes.

Alguns tempos de conexão entre trens podem ser também extremamente reduzidos e se deslocar entre plataformas sem levar consigo nenhuma bagagem é seguramente muito mais rápido e prático.

O serviço de transporte de bagagem é bastante correto e pontual - transportei inclusive meu computador com eles nesta última viagem, para sempre me deslocar pelo país o mais "leve" possível - e funciona bem também nos trajetos entre hotel e aeroporto. É possível conferir todos os valores e modos de transporte de bagagem oferecidos pelo STS em seu site.

Trem na Suíça: garantia de paisagens arrebatadoras. Foto: Mari Campos

Novidades com foco no turismo de luxo

Além disso, o STS tem lançado constantemente novos produtos e serviços focados no viajante de luxo. Criou até uma classe extra de viagem, ainda mais confortável que a primeira classe: a classe Prestige está disponível no novo trem The GoldenPass Express, que conecta Interlaken e Montreux (e todos os destinos "in between", incluindo a bela Gstaad) com paisagens surrealmente belas do lado de fora.

A nova classe Prestige garante mais espaço, conforto e privacidade em um compartimento especial do trem (elevado em 40 cm em relação às outras classes do composto, garantindo vistas mais panorâmicas) , com luxuosos assentos de couro que giram 180 graus (se desejado). Ali é possível pedir até caviar e espumante durante a viagem - mas, apesar da estrutura física diferenciada, todos os serviços gastronômicos da nova classe são cobrados à parte...

O Swiss Travel Pass é válido no The GoldenPass Express por enquanto sem taxa de reserva (exceto para a classe Prestige, é claro); mas isso infelizmente deve mudar a partir da próxima temporada.

O novo Eiger Express, na Suíça. Foto: Mari Campos

Outra novidade excelente é a gôndola Eiger Express, que nos transporta entre Grindelwald e a estação Eiger Glacier, na região de Jungfraujoch, em apenas 15 minutos. A nova gôndola, com luxuosos assentos aquecidos, usa o sistema "tricable", que combina as vantagens da gôndola aérea e do funicular, muito mais estável ao vento e com intervenção mínima na natureza. E representa uma opção muito mais rápida de deslocamento, economizando 47 preciosos minutos entre os destinos.

Aberta o ano todo, a gôndola tem estrutura de vidro transparente do chão ao teto, garantindo vistas arrebatadoras durante toda a viagem. Para quem pratica esportes de inverno, além de nos levar às pistas muito mais rápido, o Eiger Express tem incríveis apoios individuais para pranchas e esquis.

Para os próximos anos, o transporte suíço pretende trazer diversas outras novidades. Para ficar de olho.

Foto: Mari Campos

Dica extra:

