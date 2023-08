Um vilarejo medieval para chamar de seu na Provence

Já pensou ter um pequeno vilarejo medieval na Provence quase todinho para você? Essa é a sensação aos nos hospedarmos no belo Crillon-Le-Brave, o delicioso hotel que ocupa o vilarejo francês de mesmo nome a curta distância de carro da estação de TGV de Avignon.

Espalhado por construções que vão praticamente da base até o topo de uma pequena montanha, e rodeado por vinhedos (a Provence é famosa pelas lavandas, mas é também a mais antiga região produtora de vinhos do país, com registros de mais de 2.600 anos atrás), campos floridos e o Mont Ventoux, o hotel Crillon-Le-Brave é uma verdadeira joia da hotelaria francesa.

Não à toa, acaba de ser eleito pela Condé Nast o melhor hotel resort de toda a França. E o melhor: totalmente sem frescuras e afetações, proporciona uma das hospedagens mais redondinhas e confortáveis de toda a região da Provence.

Crillon-Le-Brave. Foto: Mari Campos

Como é se hospedar no Crillon-Le-Brave

O Crillon-Le-Brave possui apenas 34 quartos e suítes, todos diferentes entre si, muito espaçosos e cheios de mimos (incluindo belas banheiras, amenidades Diptyque e delicados buquês de lavanda).

As acomodações, spa, restaurantes e áreas comuns ficam lindamente espalhados por dez "casas" diferentes do povoado, restauradas com esmero - com direito a uma espetacular piscina com vista panorâmica para os arredores.

Os dois deliciosos restaurantes do hotel, La Table du Ventoux e La Madeleine, ambos sob o comando do chef Adrien Brunet, servem cozinha francesa e internacional com ingredientes e regionais e têm lindos terraços com vistas para os campos, vinhedos e montanhas.

Crillon-Le-Brave. Foto: Mari Campos

O caminho entre o seu quarto e demais áreas do hotel são as mesmas ruelas de pedra e escadarias medievais públicas que qualquer visitante ou morador do povoado percorre para entrar e sair dele.

O hotel possui ainda academia, instalada na antiga capela do vilarejo, e um spa subterrâneo by Tata Harper, cujas salas de tratamento ocupam os antigos estábulos e grutas do vilarejo.

Crillon-Le-Brave. Foto: Mari Campos

Há bicicletas para empréstimo aos hóspedes e os gerentes e concierges do hotel são craques em organizar trekkings pela região, visitas a vinícolas dos arredores, piqueniques e românticos jantares à luz de velas. Uma baita pedida para solo travellers, casais, grupos de amigos e famílias inteiras.

O Crillon-Le Brave é parte da luxuosa coleção Maisons Pariente, que possui também o delicioso Lou Pinet em Saint-Tropez, o Coucou Méribel nos Alpes Franceses e inaugura agora, em Paris, o esperado Le Grand Mazarin.

