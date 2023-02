A nova bossa de Florianópolis

Florianópolis mudou nos últimos anos e pude testemunhar isso em detalhes em minha mais recente visita por lá. Do ponto de vista do turismo, ganhou novos atrativos importantes, da maior revitalização da área central à tão esperada reabertura da Ponte Hercílio Luz.

ACOMPANHE A MARI CAMPOS TAMBÉM NO INSTAGRAM

O próprio aeroporto viveu um verdadeiro "extreme makeover" e em nada lembra o que era até alguns anos atrás: esteticamente atraente, excelentes rotas de acesso, ótima sinalização para passageiros em todas as áreas.

Gastronomicamente também evoluiu de maneira significativa, com a abertura de diversos novos cafés e restaurantes, ampliação da chamada "rota gastronômica" e ainda a chegada de dois mercados gastronômicos bem contemporâneos na cidade (Armazém Rita Maria e Top Market Floripa).

Até a Beira-Mar Norte ganhou nova cara e novos cantinhos charmosos para descanso da caminhada (ou pedalada) - e um novo hotel que levou um novo padrão de qualidade em hospitalidade à cidade.

LEIA TAMBÉM: Virtuoso divulga novas tendências de viagem para 2023

.

Continua após a publicidade

Florianópolis. Foto: Mari Campos

.

Clássicos revisitados

Foi uma delícia atravessar pela primeira vez, à pé e de carro, a ponte Hercilio Luz, finalmente totalmente restaurada e reaberta para turistas e moradores. Igualmente prazeroso rever a paisagem arrebatadora da ilha através dos mirantes da Praia Mole e da Lagoa da Conceição.

Mas um alerta importante para quem tem planos de visitar Florianópolis em breve: há muita sujeira espalhada em vários pontos da cidade, sobretudo praias e vias públicas, e principalmente na Beira-Mar Norte, com vergonhosas pequenas montanhas de sujeira acumuladas na areia e parte dos gramados. Além disso, a cidade passou esse último verão todo com a maioria de suas praias improprias para banho.

É programa sempre infalível curtir a charmosa arquitetura colonial, a simplicidade e tranquilidade e a beleza natural de Ribeirão da Ilha. Um dos primeiros pontos de desembarque das expedições colonizadoras na região, esse bairro/distrito de Floripa fica a quase 23km de distância do Centro e, por isso mesmo, ainda mantém boa parte de sua arquitetura colonial de origem açoriana e um jeito bucólico e muito pacato (e, dizem ali, também uma excelente qualidade de vida).

Almoçar por ali no restaurante Rancho Açoriano é garantia de ostras fresquíssimas, farto menu de cozinha açoriana e manezinha e um dos melhores polvos da região. Vale pegar uma das mesas do trapiche para aproveitar a brisa deliciosa e a vista incrível para os arredores.

Continua após a publicidade

LEIA TAMBÉM: Novos cruzeiros de luxo e ultra luxo para 2023

.

Santo Antonio de Lisboa, Florianópolis. Foto: Mari Campos

Em Santo Antonio de Lisboa, a cerca de 16km do centro, ainda mantém o ar pacato e charmoso de vilazinha colonial, como um pedacinho de Portugal em plena Florianópolis. Até hoje, a maioria das ruas são pavimentadas, as fachadas coloniais foram restauradas e ali não existem prédios. Guarda diversas preciosidades arquitetônicas históricas, como a Igreja de Santo Antônio, o antigo Posto da Alfândega, a primeira rua calçada do estado e a casa-hotel onde se hospedou Dom Pedro II.

Ver o sol se por por ali, em pleno mar, com montanhas, barquinhos mil e todo o skyline da Baía Norte (incluindo a ponte Hercílio Luz) no horizonte, é simplesmente imperdível. E fica melhor ainda instalado em um dos decks de madeira dos restaurantes locais à beira-mar.

O Freguesia Oyster Bar, uma propriedade familiar que há 25 anos cria ostras ali mesmo, tem excelente sequência de ostras, servindo a iguaria nos mais diversos estilos (tem até strogonoff e ceviche de ostra, e são bons!). As ostras in natura com gotas de limão, cachaça e mel são imbatíveis!

LEIA TAMBÉM: O novo boom do bleisure

Continua após a publicidade

.

LK Design Hotel Florianópolis. Foto: Mari Campos

.

LK Design Hotel: elevando padrões da hospitalidade local

Na hotelaria, o grande destaque fica para o novo LK Design Hotel, que ficou mesmo lindo e levou um novo padrão de qualidade em hospitalidade à cidade. O exterior do elegante prédio chama a atenção na Beira-Mar; do lado de dentro, a ideia é inversa: trazer o exterior para o interior do hotel sempre que possível.

Faz ótimo uso das paredes de vidro em quase todos os cômodos para deixar a beleza natural da cidade sempre à vista, seja no restaurante, no lobby, nos quartos, na academia ou mesmo nas salas de eventos. O alto nível de serviços em todos os setores inclui ótima equipe de concierges, com direito a membro Clef d'Or.

CLIQUE AQUI para conferir disponibilidade e valores do LK Design Hotel

Continua após a publicidade

As acomodações do LK Design Hotel têm todas vistas panorâmicas para a cidade ou o mar. São 168 quartos de diferentes categorias (24,5m² a 49m²), todos com enxovais Trousseau, décor minimalista, amenidades L'Occitane, havaianas e fartura em águas cortesia. Alguns têm ainda roupões e máquinas de café espresso, com cápsulas cortesia. Quatro suítes foram assinadas pelo arquiteto Roberto Migotto.

O hotel tem ainda o delicioso Osli Restaurante (excelente do café da manhã ao jantar), um incrível rooftop com bar, piscina, lounge e vista panorâmica para a cidade e o mar, empréstimo de bikes e é petfriendly. A localização excelente inclui, além do fácil acesso a todo canto da cidade, muitos cafés, bares, restaurantes e lojas nos arredores.

ACOMPANHE A MARI CAMPOS TAMBÉM NO INSTAGRAM

.

.