Um dia perfeito na cidade do Porto

A cidade do Porto anda levando destaque em publicações do mundo inteiro. E com razão: eis aí uma das mais gostosas cidades de Portugal e, arrisco dizer, da Europa. Hospitaleira, fácil de explorar em pouco tempo, com ótima rede hoteleira, bons transporte público e aeroporto e excelentes restaurantes, não é difícil se tomar de amores pelo destino.

Em minha última viagem ao Porto, durante este verão europeu, tive o prazer de me hospedar pela primeira vez no irrepreensível Le Monumental Palace, hotel da luxuosa Maison Albar.

A deliciosa propriedade é também membro da The Leading Hotels of the World e está instalada em plena praça dos Aliados, com localização perfeita para explorar o destino(a 10 minutos a pé da Ponte S Luís I, 7 minutos do Mercado do Bolhão, 6 minutos de Torre dos Clérigos). Para o Cais da Ribeira é um pulo.

Turistas na área do Cais da Ribeira, no Porto, Portugal. Foto: Mari Campos

O irrepreensível Le Monumental Palace

Este belo hotel no coração do Porto, que já foi lar do mais famoso café da cidade na década de 1930, o Café Monumental, possui deliciosos 63 quartos e 13 suítes - e um dos mais gostosos café da manhã da cidade, servido lauta e simultaneamente em buffet e à la carte, no adorável Le Mezzanine. E ainda tem um imperdível Spa Nuxe (com ótimo menu de tratamentos anti jetlag) e o Bar Américain, com jeitinho de speakeasy.

Cada estadia no Le Monumental Palace parece um mergulho em livros antigos, tesouros arquitetônicos e na própria história portuguesa, com serviço impecável e gastronomia de primeira linha. Anexo à entrada do hotel fica o delicioso "japonês com influências brasileiras"(!) Yakuza, do chef Olivier da Costa, com menu eclético, ambiente super informal e pratos cheios de sabor.

Detalhe de um dos quartos do impecável Le Monumental Palace. Foto: Mari Campos

Um dos passos da viagem gastronômica proposta pelo restaurante Le Monument. Foto: Mari Campos

Detalhe do speakeasy Bar Américain. Foto: Mari Campos

Mas é o imperdível Le Monument a grande estrela gastronômica do hotel: foi ali que o chef francês Julien Montbabut, com estrela Michelin, criou um menu (com opção de 10 e 14 passos) que é uma verdadeira viagem por Portugal através da gastronomia.

A experiência vem acompanhada de um adorável livreto que nos guia durante a refeição e reaviva as memórias gustativas no nosso retorno para casa (as sobremesas ficam a cargo da chef Joana Thöny-Montbabut). O ideal é pedir o menu impecavelmente harmonizado, que inclui um Porto vintage sensacional.

Tudo azul no Porto, Portugal. Foto: Mari Campos

Um dia perfeito na cidade do Porto

Os concierges do Le Monumental Palace elaboraram um roteiro curtinho e delicioso, adaptável a distintos perfise preferências de viajantes, que eles consideram um dia perfeito na cidade do Porto. Confira aqui a sugestão da equipe do hotel ao Estadão:

Caminhe ate? a? margem do rio e apanhe o ele?trico 1 que o levara? ate? a? Foz, uma das zonas mais bonitas da cidade, bem junto a? praia.

Almoce em um dos restaurantes do Passeio Alegre enquanto aprecia as belas vistas para o rio Douro.

Durante a tarde, explore o belo centro histórico da cidade - a Igreja de Sa?o Francisco, o Pala?cio da Bolsa, a Rua das Flores, a estac?a?o de comboios de Sa?o Bento e o antigo mercado do Bolha?o.

Curta o pôr-do-sol tomando um coquetel no Base Porto, junto a? torre dos Cle?rigos.

Faça uma viagem pelos sabores de Portugal no menu degustação do chef Julien Montbabut, no Le Monument

Nada mal, não é mesmo? Deu saudades.

A fachada histórica do hotel Le Monumental Palace. Foto: Mari Campos

Dica extra:

