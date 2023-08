Não é novidade que em Paris se come muito bem. As furadas existem, é claro, como em toda cidade - ainda mais sendo um dos lugares mais turísticos do planeta. Mas, hoje em dia, é preciso ser um turista muito mal informado para comer mal na capital francesa.

ACOMPANHE A MARI CAMPOS TAMBÉM NO INSTAGRAM

.

Dos bistrozinhos mais tímidos aos grandes restaurantes estrelados, das boulangeries às creperies, Paris parece que foi feita para comer. Até as Galeries Lafayette, icônico centro de compras da cidade, não para de adicionar novos cafés e restaurantes (alguns novos bem gostosos, por sinal) em seus distintos andares e edifícios. Não seria diferente com seus melhores hotéis.

A maneira mais gostosa - literalmente - de conhecer um hotel de luxo sem estar hospedado nele é visitar um de seus bares ou restaurantes. Inclusive quando a hospedagem neste tipo de propriedade não cabe no bolso do viajante; uma refeição, um drink, um chá ou mesmo um café geralmente cabem bem - e ainda vêm acompanhados de um delicioso people watching parisiense, já que costumam ser muito frequentados também por moradores locais.

LEIA TAMBÉM: 12 lugares imperdíveis no Marais, em Paris

.

Continua após a publicidade

O belo Le George do Four Seasons George V Paris. Foto: Mari Campos

.

Quatro hotéis para comer (muito) bem em Paris

Aproveitei as duas visitas mais recentes a Paris, neste 2023, para revisitar hotéis que são velhos conhecidos - mas sabem muito bem se atualizar constantemente - e conhecer um dos mais novos hotéis da capital francesa através justamente de seus restaurantes.

Listo aqui quatro hotéis para comer (muito) bem em Paris, em qualquer época do ano - lembrando que, para todos eles, reservas prévias são mandatórias.

.

Pratos perfeitos para compartilhar no Le George. Foto: Mari Campos

Continua após a publicidade

Four Seasons George V Paris

Indiscutivelmente um dos hotéis mais luxuosos não apenas de Paris como de toda a França, o Four Seasons George V Paris sempre teve na gastronomia um de seus aspectos mais marcantes - inclusive para não hóspedes, já que todos os seus restaurantes (Le Cinq, Le George e L'Orangerie) são estrelados no Guia Michelin e estão sempre abertos ao público.

Meu queridinho ali é o informal Le George, comandando pelo chef Simone Zanoni e que serve pratos de inspiração mediterrânea, muitos deles pensados para serem consumidos como tapas espanholas ou partilhados à mesa como porções.

Tudo ali é impecável, dos pães do couvert às sobremesas, e Zanoni tenta fazer tudo da maneira mais sustentável possível, com ingredientes locais e sazonais. E tudo levinho, servido em uma atmosfera chic mas bastante informal, vibrante e até meio "barulhenta" como uma bela brasserie parisiense. Reservas e menus estão disponíveis aqui.

LEIA TAMBÉM: Novo Fasano Itaim abre as portas em São Paulo

.

Detalhe do chá da tarde do Ritz Paris. Foto: Mari Campos

Continua após a publicidade

Ritz Paris

O hotel mais famoso de Paris, imortalizado em tantos filmes e cenário de acontecimentos históricos, pode parecer à primeira vista um pouco "opressor" para quem o visita sem estar hospedado no Ritz Paris. Há realmente muita pompa e circunstância em toda parte, até porque foram justamente elas que lhe fizeram boa parte da fama.

Mas sou fã do serviço de chá da tarde servido durante todo o ano no histórico e pequenino Salon Proust, com menu de delícias que vai mudando conforme a estação do ano.O salão - com direito a biblioteca, lareira e rococós - é lindo, o serviço é primoroso e os doces são divinos. A equipe de pâtisserie da casa, aliás, tem brasileira na cadeia de comando.

Servido diariamente a partir das 14h, substitui facilmente o almoço e o lanchinho da tarde. Dá para ver os menus aqui.

ACOMPANHE A MARI CAMPOS TAMBÉM NO INSTAGRAM

.

Um dos terraços do restaurante Bonnie. Foto: Mari Campos

Continua após a publicidade

So/Paris

Um dos mais novos hotéis de luxo de Paris, o So/Paris, da bandeira So/Sofitel, abriu as portas no finalzinho do ano passado e logo transformou seu restaurante Bonnie no mais disputado de Paris - supremacia que perdura até hoje.

E o restaurante realmente vale todo esse auê. Os pratos do menu mezzo francês/mezzo internacional são excelentes, o serviço é bem cuidadoso e tem algo que falta à maioria dos melhores restaurantes da cidade: vistas panorâmicas incríveis para Paris através de seus terraços e paredes de vidro. Aliás, até dos banheiros há vistas deslumbrantes para a cidade!

Recomendo muito fazer a reserva para um horário próximo ao por-do-sol, quando a estação do ano permitir. Assim a gente consegue ver, ao longo da refeição, a paisagem da cidade das luzes ir mudando maravilhosamente até o cair da noite. Dá para ver os menus aqui.

LEIA TAMBÉM: O que a gente pode - e não pode - levar de um hotel?

.

Detalhe dos frutos do mar servidos no almoço da Brasserie Lutetia. Foto: Mari Campos

Continua após a publicidade

Hotel Lutetia

O belo Hotel Lutetia, único "palace" na Rive Gauche parisiense, conseguiu ficar ainda mais bonito e elegante após a super reforma que enfrentou pouco antes da pandemia. A boa notícia é que manteve a excelência de sua Brasserie Lutetia mesmo com tantas novidades no hotel - e seu salão Le Saint Germain continua sendo um dos mais bonitos da hotelaria em Paris, perfeito para refeições rápidas e cafés.

A icônica localização bem na esquina do Boulevard Raspail e da Rue de Sèvres já serie pretexto suficiente para parar para ao menos um café ou taça de vinho nas mesinhas exteriores. Mas é mesmo um programão entrar e almoçar no delicioso ambiente interno de herança Art Deco, aproveitando os pratos bem franceses do chef Patrick Charvet.

Vale saber que os pratos com peixes e frutos do mar são as grandes estrelas da casa, em qualquer época - e são mesmo cheios de sabor. É possível conferir o menu aqui.

LEIA TAMBÉM: Claude Troisgros inaugura novo bistrô no Itaim

.

Detalhe do belo Le Saint-Germain do Lutetia Paris. Foto: Mari Campos

Continua após a publicidade

.

Dicas extras

Em Paris, uso sempre o chip internacional da O Meu Chip no meu celular. Uso esse chip em todas as minhas viagens internacionais (há opções para o mundo inteiro) e o cupom MARICAMPOS dá pelo menos 15% de desconto em qualquer chip da marca - dá para espiar valores e opções aqui.

Também recomendo muito, e sempre, os excelentes serviços de transporte da Blacklane , principalmentepara os trajetos entre hotel e aeroporto. A Blacklane oferece serviços de transfers executivos (tanto para viajantes quanto consultores e agências de viagem) em carros luxuosos e muito confortáveis, com motoristas super profissionais e pontuais (e facilmente acessíveis via Whatsapp), sem qualquer stress ou cobrança extra nas viagens - mesmo que os trajetos levem muito mais tempo que o previsto. Recomendo muito.

ACOMPANHE A MARI CAMPOS TAMBÉM NO INSTAGRAM, NO TWITTER E NO THREADS