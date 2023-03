8 de Março e o Dia Internacional da Mulher: como surgiu a data para celebrar as lutas das mulheres

Mulheres fazem comício Pró-Diretas, São Paulo, SP, 16/4/1984. Foto: Claudinê Petroli/ Estadão

O Dia Internacional da Mulher foi oficialmente criado pela ONU (Organização das Nações Unidas) em 1977. No entanto, o dia 8 de março já era utilizado por movimentos femininos como uma data para celebrar a luta pelos direitos das mulheres desde o início do século 20. Vários eventos influenciaram a criação da data, mas dois entre eles são lembrados como determinantes para sua oficialização.

O primeiro - o incêndio na fábrica de roupas Triangle Shirtwaist, em Nova York, em 1911 - foi uma tragédia que levou às capas dos jornais as terríveis condições de trabalho a que as mulheres eram submetidas. O segundo - um marco da História Contemporânea, a marcha das mulheres russa por pão e paz em 1917 - iniciou uma revolução de efeitos globais que reverberam até hoje.

Trecho do telegrama publicado no Estadão de 28/3/1911. Foto: Acervo/Estadão

Tragédia

Em 25 de março de 1911 um incêndio atingiu a fábrica de roupas Triangle Shirtwaist, nos Estados Unidos. Foi o mais mortal acidente industrial da cidade de Nova York, matou 146 pessoas; 23 homens e 123 mulheres. Quem estava no prédio teve pouca chance contra o fogo, pois as saídas estavam trancadas. A prática de fechar as portas das oficinas, para impedir a saída para pausas durante o turno, era uma das ações arbitrárias contra as trabalhadoras.

O noticiário também revelou as péssimas condições de trabalho das vítimas. Cargas horárias extenuantes, que podiam chegar a mais de 16 horas diárias, salários incrivelmente baixos e locais insalubres eram alguns dos fatos da dura realidade vivida pelas operárias.

Continua após a publicidade

Reportagem sobre o incêndio ocorrido em 25/3/1911. Foto: Reprodução/ The Illustrated london News

Revolução

Desde o final do século 19, organizações socialistas e sufragistas feministas defendiam a criação de um data para lembrar a luta das mulheres por direitos. A marxista alemã Clara Zetkin é lembrada como principal idealizadoras da proposta. Em 1910, durante a Conferência Internacional das Mulheres Socialistas, Zetkin defendeu a criação de uma mobilização anual.

A revolta diante da tragédia na tecelagem Triangle se transformou numa bandeira por melhores condições de trabalho para as mulheres e acabou arregimentando mais ativistas para as diferentes causas femininas defendidas no Dia Internacional da Mulher.

Dia Internacional da Mulher + 51

Mobilização do Dia Internacional da Mulher em São Petersburgo, Rússia, 08/3/1917. Foto: Reprodução/ The Illustrated London News

Naquele 8 de março, mulheres saíram às ruas de São Petersburgo para pedir por pão, melhores condições de vida e pela saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial. Em fevereiro, operários russos já haviam começado a organizar uma série de protestos e greves. No dia 7 de março operários pararam a Putilov, maior fábrica da capital russa.

Continua após a publicidade

No dia seguinte, uma onda de insatisfação irrompeu entre as mulheres nas filas de racionamento de pão, elas se juntaram aos comícios do Dia Internacional da Mulher e a mobilização tomou conta das ruas de São Petersburgo. O movimento operário aderiu à manifestação e cerca de 50 mil trabalhadores entraram em greve. O evento marcou o início da chamada Revolução Russa de 1917. As demonstração também fortaleceram a causa do sufrágio feminino no país.

O Estado de S.Paulo- 06/4/1917 Clique no link para ler mais. Foto: Acervo/Estadão

O Estado de S.Paulo - 18/4/1971 Foto: Acervo/Estadão

Oficialização

A ONU declarou o ano de 1975 o Ano Internacional da Mulher. Ações e jornadas por todo mundo foram desenvolvidas pela entidade para promover a igualdade de gêneros e a proteção dos direitos das mulheres. Em 1977, a ONU oficializou a data 08 de março como o Dia Internacional da Mulher.

Conheça mais sobre a história da luta pelos direitos femininos:

> Estadão - 25/02/1932 Foto: Acervo/Estadão

Continua após a publicidade

>> 90 anos do voto feminino no Brasil

>> Podcast: 90 anos do voto feminino: o que mudou de lá para cá?

>> Especial : 90 anos do voto feminino no Brasil

Policiaisprendemsufragistadurante protesto pelo direito feminino ao voto, Inglaterra, 1913. Foto: The Graphic/ Reprodução

>> Quem foram as sufragistas >> 100 anos da conquista do voto femino nos EUA

>> Tragédia marcou luta pelos direitos das mulheres

>> Por voto, feminista morre em Derby

Continua após a publicidade

Emily Davidson é gravemente ferida pelo cavalo do rei da Inglaterra durante, o Derby de Epsom,ao tentar colocar um broche das sufragistasno animal, em 04/06/1913. A morte da jovem inflamou o movimento sufragista inglês Foto: The Graphic, 1913/ Reprodução

>> Mulheres impulsionavam Revolução Russa

>> Um "Velázquez" é retalhado pelo direito de voto feminino >> Há um século: a primeira engenheira do País

>> Questão de Simone Beauvoir no Enem: um assunto de meio século no Estadão

>Estadão, 1911 Foto: Acervo/Estadão

>> Mulheres de calças chocaram no início no século 20

>> São Paulo aplaudia calça feminina em 1911

Continua após a publicidade

>> Declarada guerra ao espartilho

O Estado de S.Paulo - 25/3/1911 Foto: Acervo/Estadão

>> Em 1911, calças e aviões também eram coisas de mulher

>> Pelo direito de usar monoquíni

>> Os 'futuros' da mulher?

Svetlana Savitskaya retorna à Terra após seu passeio no espaço, Moscou, Rússia 20/7/1984. Foto: TASS

>> Astronauta russa foi 1ª mulher a realizar um ‘spacewalk’

Continua após a publicidade

>> Edith Cavell, a primeira mártir da Grande Guerra

>> O último voo de Amélia Earhart >> Carolina Maria de Jesus, a escritora da favela





>> Mulheres ainda buscam espaço na política 90 anos após o voto feminino Foto: Reprodução

>> Especial : 90 anos do voto feminino no Brasil

A equipe vive dias de fama Foto: TIAGO QUEIROZ / ESTADÃO

>> Liderado por mulheres, grupo que sequenciou genoma do coronavírus vive fama repentina

> Veja o jornal do dia que você nasceu

> Capas históricas

> Todas as edições desde 1875