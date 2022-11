Publicidade

Atendimento Estadão Conteúdo

e-mail: estadaoconteudo@estadao.com | telefone: (11) 3856-2079

Banco de Imagens

estadaoconteudo.com.br

O licenciamento e autorização são obrigatórios para uso e reprodução dos conteúdos em jornais, revistas, livros, sites, blogs, apps, redes sociais institucionais e monetizadas, programas de televisão, rádio, filmes, exibição em cinema, teatro, plataformas de streaming, propagandas e outros produtos audiovisuais, aplicativos para dispositivos eletrônicos, celulares, tablets, games, apostilas, catálogos, cartazes, folhetos, banners, folders, quadros, cenários, exposições ou qualquer outro tipo de publicação e obras.

Uso educacional

É permitida a reprodução gratuita dos conteúdos do Estadão sem necessidade de autorização formal em trabalhos escolares e acadêmicos - exceto nos formatos áudio e vídeo - desde que conste menção de crédito ao Estadão no material entregue pelo aluno à instituição de ensino. Havendo necessidade de pesquisa e entrega do material pelo Estadão ao estudante, acadêmico, docente ou pesquisador, será praticado o custo de pesquisa e licenciamento comercial.

No caso de publicação posterior do trabalho escolar ou acadêmico que utilize conteúdos do Estadão nos formatos editoriais ou comerciais descritos acima será aplicado o custo de licenciamento.

