Há um século: fenômeno luminoso foi observado no céu de Santa Maria em 1924

Uma nota na seção “Notícias dos Estados” no Estadão de 20 de outubro de 1924 noticiou, no bloco do Rio Grande do Sul, a observação de um fenômeno luminoso avistado a olho nu por moradores da cidade de Santa Maria. Leia a íntegra e veja outras destaques da edição.

PUBLICIDADE PHENOMENO OBSERVADO EM SANTA MARIA Porto Alegre, 17 - Diversas pessoas residentes em Santa Maria tiveram a opportunidade de observar, na noite de sabbado, as 23 horas, interessante signal no ceu, visivel a olho nu. Trata-se de longo traço luminoso em linha recta. O phenomeno foi tambem observado ao despontar da aurora, conservando-se visivel até momentos antes do nascer do sol.

Estadão - 20 de outubro de 1924

Página do Estadão de 20 de outubro de 1924. Foto: Acervo Estadão

Pesquisa, digitalização, tratamento de imagens, transcrição, indexação, redação e edição: Cristal da Rocha e Edmundo Leite .

