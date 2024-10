Há um século: o aumento dos preços do arroz e do feijão

A CARESTIA DA VIDA

Ao tempo que reclamavamos contra a escassez de generos, provocada nesta capital pela falta de transportes e pela continua evasão dos “stocks” para o Rio e outras praças, onde uma tabella de preços não cohibe a especulação, a Comissão de Abastecimento Publico - verificamol-o agora - no mesmo sentido, junto dos poderes competentes. Do entendimento da Prefeitura com o governo do Estado e deste com o da União, resultaram medidas efficases, entre as quaes a preferencia de transportes nas estradas de ferro, concedida os artigos de primeira necessidade.