Prefeitos de São Paulo: conheça todos que já ocuparam o cargo, como chegaram lá e quem mais governou

Apesar de a República ter sido proclamada no Brasil em 1889, somente dez anos depois a cidade de São Paulo teve o seu primeiro prefeito. Ainda assim, Antonio Prado foi eleito para assumir a prefeitura em votação indireta por seus pares vereadores em 1899. Até então São Paulo era administrada por intendências com função executiva e ocupadas pelos vereadores. Originalmente eram essas as intendências: a de Justiça, Polícia, Higiene e Saúde Pública, Obras Municipais e de Finanças.

PUBLICIDADE O cargo de prefeito surgiu para centralizar a administração. Os mandatos naquela época eram de um ano e Antonio Prado acabaria sendo reeleito por mais oito vezes em votações na Câmara dos Vereadores. E também seria eleito prefeito mais uma vez, desta vez por voto popular, na primeira eleição direta da história da cidade, em 1907 , para um mandato de três anos encerrado em 1911. Estadão - 5 de dezembro de 1898

Estadão de 5 de dezembro de 1898 com notícia da definição do nome do primeiro prefeito da cidade de São Paulo, Antonio Prado. Foto: Acervo Estadão

Na reunião de hontem realizada na casa do sr. Antonio Prado ficou resolvido que fôssem indicados os nomes seguintes para os diversos cargos da futura administração municipal: Prefeito, sr. Antonio Prado; vice-prefeito, sr. Pedro Vicente de Azevedo; presidente da Camara, sr. Albuquerque Lins; vice-presidente, sr. Joaquim Piza; secretario, Dr. Veiga Filho. Notas e Informações, Estadão - 5/12/1898

Saiba quem foi prefeito de São Paulo desde então e como foram os ciclos que alternaram votações indiretas, eleitos por voto direto dos eleitores, nomeações arbitrárias, vices ou interinos que assumiram.

O atual ciclo de quase quatro décadas de votações iniciado em 1985 é o maior período de eleições diretas pelos eleitores. Neste período, os dois vices que assumiram no lugar do prefeito que não completou o mandato conseguiram se eleger como titular para o mandato seguinte.

Após as listas, leia mais detalhes de como foram as eleições para a Prefeitura de São Paulo ao longo da história.

ELEITOS POR VOTO DIRETO | 1985 - 2020

NOMEADOS POR DECRETO | 1969 - 1983

ELEITOS POR VOTO DIRETO | 1953 - 1969

NOMEADOS POR DECRETO | 1930 - 1953

ELEITOS PELA CÂMARA DOS VEREADORES & VOTO DIRETO | 1899 - 1930

Com as votações indiretas desde 1899 e a eleição direta de 1907 , o primeiro prefeito Antonio Prado ficou quase 12 anos consecutivos na prefeitura. Não completou a dúzia por ter se afastado de janeiro a outubro de 1907, quando viajou à Europa para tratar de problemas de saúde e foi substituído pelo vice Asdrúbal do Nascimento.

Para experimentar o gosto da escolha do voto direto mais uma vez depois de 1907, os paulistanos tiveram que esperar um pouco mais. O sucessor de Prado, Raymundo da Silva Duprat, seria escolhido em eleição indireta pelos vereadores e assim seria por mais dois mandatos anuais.

A volta da eleição direta aconteceria somente em 1916, quando Washington Luís, que já cumprira um mandato por eleição indireta, foi eleito para um mandato de três anos (1917-1920). Porém, o político inaugurou a prática de deixar o cargo antes do fim para se candidatar ao governo de São Paulo, com o vice Álvaro Gomes da Rocha Azevedo completando a gestão.

Mais dois prefeitos, Firmiano de Morais Pinto e José Pires do Rio seriam eleitos e reeleitos em eleições diretas até que um grande período de turbulências políticas afastasse os paulistanos das urnas por vários anos a partir de 1928.

Estadão - 16 de novembro de 1985

Capa sobre a eleição de Jânio Quadros em 1985. Foto: Acervo Estadão

História das disputas para ser prefeito de São Paulo 1 / 59História das disputas para ser prefeito de São Paulo Propaganda Cartazes de Adhemar de Barros e Prestes Maia, candidatos a prefeito na eleição de 1957 junto à propaganda de sabão em pó. Foto: Acervo/ Estadão Pichação Cartaz do candidato Adhemar de Barros é pichado com a palavra "ladrão", 1957. Foto: Acervo/ Estadão Debate Debate dos candidatos à Prefeitura de São Paulo mediado pelo jornalista Boris Casoy em 1985. Foto: André Douk/ Estadão Jânio e a vassoura O canditatoJânio da Silva Quadrosemdisputa pela Prefeituraem 1985. Foto: Jair Malavazi/ Estadão Fernando Henrique Cardoso O candidatoFernando Henrique Cardosodurante a disputa pela Prefeitura em1985 Foto: Rolando de Freitas/ Estadão Eduardo Suplicy O candidato a prefeito pelo PT, Eduardo Suplicy,discursa ao lado da vereadora Luiza Erundinae de Marta Suplicy durante comício na capital paulista, 13 ... Foto: Benedito Salgado/ EstadãoMais José Vicente Faria Lima JoséVicente Faria Lima em campanha,22/3/1965.Faria Lima foi oúltimo prefeito eleitoantes da redemocratização. Depois que ele deixou o cargo em 1969, d ... Foto: Acervo/ EstadãoMais Promessa de Campanha Prestes Maia, candidato à Prefeitura, faz desenho sobre os buracos nas ruas de São Paulo, 28/3/1961. O urbanista foi eleito com462.635 votos. Foto: Acervo/ Estadão Adhemar de Barros O candidato aprefeito,Adhemar de Barros, desembarca no Aeroporto de Congonhas acompanhado por assessores, 1957. Barros venceu a eleição daquele ano Foto: Acervo/ Estadão Jânio em campanha O candidatoJânio Quadros(PTB) acena para o público durante campanha para Prefeitura de São Paulo, 15/11/1985. Jânio saiu vitoriosos do pleito, com mai ... Foto: Oswaldo Jurno/ EstadãoMais O candidato Suplicy O candidatoEduardo Suplicy(PT) eLuiza Erundina, durante corpo a corpo com eleitores no centro da capital paulista,1985 Foto: Acervo/ Estadão Eleição municipal de 1985 O candidato do PMDB à Prefeirura de São Paulo,Fernando Henrique Cardoso, é fotografado sentadonacadeira do prefeito de São Pauloum dia antes da votaçã ... Foto: Reginaldo Manente/EstadãoMais Cartazes Faixas com propaganda eleitoral de Marta Suplicy,28/07/2004.Na época prefeita, a candidata do PT tentava a reeleição. A eleição foi ao2º turnoe o cand ... Foto: Alex Silva/EstadãoMais Pitta e Maluf O candidato Celso Pittae o prefeito Paulo Maluf fazem sinal de vitória durante carreata, 31/5/1996. Afilhado político de Maluf,Pitta foi eleito prefei ... Foto: Roberto Setton/ EstadãoMais Celso Russomano Em campanha,Celso Russomano(PRB)visita a Capela de Santo Expedito, no bairro do Bom Retiro,19/7/2012 Foto: Cris Fraga Serra e bola O candidato JoséSerra (PSDB)perde o sapato ao chutar uma bola, durante visita ao clube-escola Dálio de Carvalho de Ermelino Matarazzo, 21/9/2012 Foto: José Patrício/ Estadão Marta em campanha Marta Suplicyacompanhada de liderançasdo PT, Hélio Bicudo, Luiz Inácio Lula da Silva,Eduardo Suplicye JoséDirceu, participa decaminhada de campanha no ... Foto: Milton Mishida/ EstadãoMais Erundina e Temer A candidata àPrefeituraLuiza Erundina emcaminhada pelo centro da cidade junto de seu vice, Michel Temer e outros candidatos àCâmara de Vereadores, 2/9 ... Foto: Márcio Fernandes/ EstadãoMais Debate Primeiro encontro com os principais candidatos a prefeito. Da esquerda para a direita: Luíza Erundina (PSB), Paulo Pereira da Silva (PDT), Havanir Nim ... Foto: Robson Feernandes/ EstadãoMais Celso Pitta O candidatoCelso Pitta(PPB)émaquiado antes de debate com a candidata Luiza Erundina, no 2º turno das eleições, 1/11/1996 Foto: Daniel Garcia/ Estadão Preparação O publicitário Duda Mendonça orienta Marta Suplicy (PT)durante debate na Band, 5/8/2004. Foto: Robson Fernandes/ Estadão Paulinho da Força O candidato do PDT àsucessão municipal, Paulo Pereira da Silva, o Paulinho da Força , fala comjornalistas ao final do debate na Band, 5/8/2004 Foto: Beto Barata/ Estadão Soninha A candidata do PPS (Partido Popular Socialista) àPrefeitura de Sãoo Paulo,Soninha Francine, em campanha pelo Mercado Municipal, 6/7/2008 Foto: Clayton de Souza/ Estadão Haddad, Lula e Maluf O ex-presidente Luiz Inácio Lula eFernando Haddadse reúnem na residência do deputado federal Paulo Maluf para pedirapoio político na campanha de Hadda ... Foto: Epitácio Pessoa/ EstadãoMais Levantamento de candidato Militante pegaGilberto Kassab (DEM)no colo durante a inauguração decomitêna Avenida Itaquera, 24/8/2008. Foto: Sérgio Neves/ Estadão Geraldo Alckmin O candidato à PrefeituraGeraldo Alckmin(PSDB) durante aula de acupuntura na UNIFESP, Vila Mariana, 10/10/2008. Foto: Patrícia Santos/ Estadão Kassab em campanha O prefeito e candidato àreeleição Gilberto Kassab (DEM) brinca com moradores eanuncia lançamento do projeto de construção da Vila Olímpica de Cidade T ... Foto: Sérgio Castro/ EstadãoMais Mãe Dináh, cabo eleitoral Mãe Dináh ao lado de Paulo Maluf, durante passeata de apoio ao candidato Celso Pitta, 25/9/1996.A vidente ganhou notoriedade depois de supostamente te ... Foto: Sérgio castro/ EstadãoMais Eleitores Marta Suplicy abraça admiradoras em visita ao comércio da Avenida Senador Teotônio Vilela, 6/8/2008 Foto: Sérgio Neves/ Estadão Maluf em campanha O candidato Paulo Maluf (PP)visita o rabino Henry Sobel, na Congregação Israelita Paulista, em São Paulo, 27/7/2004. Foto: Hélvio Romero/ Estadão Levy Fidelix O candidatoLevy Fidelixdurante entrevista na sede do PRTB (Partido Renovador Trabalhista Brasileiro), partido do qual épresidente, 4/8/2008 Foto: Lumi Zunica/ Estadão Campanha O candidato àPrefeitura pelo PP, Paulo Maluf (c), brinca com garotinho durante campanha pelo bairro do Itaim Paulista,7/8/2004. Foto: Beto Barata/ Estadão Soninha e a bicicleta A candidataSoninha Francine (PPS)chega de bicicleta ao debate de propostas para melhorar as condições de mobilidade dos paulistanos, 22/9/2008. Foto: Valéria Gonçalvez/ Estadão Dogão Marta Suplicy (PT)comecachorro quente durante caminhada pelo bairro de Santo Amaro, 22/9/2000 Foto: Célso Júnior/ Estadão Maluf na feira Paulo Malufaz campanha eleitoral na feira livre do Jardim Sabará, 30/8/2008 Foto: Tiago Queiroz/ Estadão José Serra O candidato do PSDBàPrefeitura,JoséSerra, faz sinal de coração após término da apuração dos votos do 1ºturno. Serra eFernando Haddad (PT)levaram a dis ... Foto: J. F. Diório/ EstadãoMais Ivan Valente O candidato do PSOL à Prefeitura, Ivan Valente, participa de sabatina no auditório do Grupo Estado,8/9/2008 Foto: Antônio Milena/ Estadão Gabriel Chalita O candidato do PMDB àPrefeitura de São Paulo,Gabriel Chalita, 6/3/2012 Foto: Paulo Liebert/ Estadão Dra. Havanir A candidata do Prona, Havanir Nimtz, durante debate na Rede Bandeirantes de televisão, 5/8/2004 Foto: Robson Fernandez/ Estadão Maluf e o PM O candidato Paulo Maluf (PP)brinca com um policial militar durante campanha eleitoral na Rua JoséPaulino, 13/7/2004 Foto: Epitácio Pessoa/ Estadão Luiza Erundina A candidata do PSB àPrefeitura, Luiza Erundina, candidata do PSB àPrefeitura,faz campanha no Conjunto Habitacional Jardim Lapena em São Miguel, 1/8/20 ... Foto: Nilton Fukuda/ EstadãoMais Marta Suplicy Marta Suplicydurante o primeirodebate entre os principais candidatosna Band, 31/7/2008 Foto: J. F. Diório/ Estadão Cafézinho Geraldo Alckmin (PSDB)participa de carreata na Vila Nova União,26/9/2008 Foto: Sérgio Neves/ Estadão Candidato de kimono O prefeito e candidato à reeleição,Gilberto Kassab, faz campanha eleitoral no bairro da Liberdade, 25/10/2008. Kassab venceu Marta no 2º turno,com 60, ... Foto: Valéria Gonçalvez/ EstadãoMais Fernando Haddad O candidato do PT a prefeito de São Paulo, Fernando Haddad apresenta plano de governo, 13/8/2010 Foto: Nilton Fukuda/ Estadão Urnas eletrônicas Caixas com urnas eletrônicas na 1ªzona eleitoral, no centro da cidade, 29/10/2004. São Paulo realizava sua 2ª eleição com processo digital.A primeira ... Foto: Clayton de Souza/ EstadãoMais Eleitores Eleitores buscam pelos locais de votação nas listas afixadas nas ruas da cidade, 1953 Foto: Acervo/ Estadão Quadro Eleitores buscam pelos locais de votaçãoo no quadro, 1953. - Foto: Acervo/ Estadão Dia de votação Guarda ajuda eleitores a localizarem sua seção eleitoral durante as eleiçõees para prefeito de 1957 Foto: Acervo/ Estadão Cédula eleitoral Cédula eleitoral com o nome dos candidatos a prefeitonas eleição municipal de 1957 Foto: Domício Pinheiro/ Estadão Eleição municipal de 1957 Apuração de votos nas eleições municipais de São Paulo, 1957.Adehmar de Barrosvenceu o pelito. Foto: Acervo/ Estadão Apuração Início da contagem dos votos no Ibirapuera em 1955 Foto: Acervo/ Estadão Votação Local de votação,1965.José Vicente Faria Limafoi eleito prefeitonas eleições municipais daquele ano Foto: Acervo/ Estadão Jânio Quadros Jânio Quadrosdeposita voto na urna nas eleiçõesde 1957. Foto: Acervo/ Estadão Prestes Maia O candidato Francisco Prestes Maia deixa cabine de votação, nas eleições municipais de São Paulo em1957. Naquele ano Maia perdeu a disputa para Adhema ... Foto: Acervo/ EstadãoMais Ibirapuera Mesas de apuração de votos, Ibirapuera, 1961 Foto: Domício Pinheiro/ Estadão Junta de apuração Junta de apuração trabalha no Ibirapuera, 1957 Foto: Domício Pinheiro/ Estadão Contagem Fiscais comemoram o final da contagem de votos da 14ªJunta Apuradora no Ibirapuera. Primeira a encerrar os trabalhos nas eleições municipais de 1965 Foto: Acervo/ Estadão Galerias do Acervo Outras campanhas eleitorais|Fotos Históricas|Eles também foram calouros: famosos no vestibular|História da pichação e do grafite em São Paulo| Foto: Acervo