São Paulo 470 anos, uma aniversariante em constante renovação

São Paulo em construção 1 / 30São Paulo em construção São Paulo em obras Obras naPraça da Sé,com catedral sem torres ao fundo, em 1955 Foto: Acervo/Estadão Catedral da Sé Obras de construção da Catedral da Séna década de 1950. Foto: Acervo Estadão Rotogravura Catedral da Sé, em fevereiro de 1933. Foto: Acervo Estadão Catedral da Sé Obras de construção das torres daCatedral da Sénos anos 1950. Foto: Acervo Estadão Catedral da Sé Torres da Catedral da Sé em construção na décade de 1950. Foto: Acervo Estadão Edifício Martinelli Edifício Martinelli em construção nos anos 1920 Foto: Acervo Estadão Projeto Nova Avenida Avenida Paulista antes das obras de alargamento das pistas. A foto, de 1969, mostra as fiações ainda penduradas nos postes. Em destaque, o edifício Gr ... Foto: Acervo/EstadãoMais São Paulo em obras Vista da construção doMuseu de Arte de São Paulo(Masp), na avenida Paulista, em 1964 Foto: Acervo/Estadão São Paulo em obras Construção de um dos marcos da história do urbanismo em São Paulo, otúnel 9de Julho Foto: Acervo/Estadão Construção do túnel 9 de Julho Operários e engenheiros posam para foto em frente à obra do do Túnel 9 de Julho, em janeiro de 1937.Foto: Acervo/Estadão Construção da Rodovia dos Imigrantes Operários trabalhando sobre andaimes na construção da Rodovia dos Imigrantes. A Rodovia dos Imigrantes tem 44 viadutos, sete pontes e onze túneis, em ... Foto: Acervo/ EstadãoMais São Paulo em obras Construção darodovia dos Imigrantesem foto de 1975 Foto: Acervo/Estadão Anhembi Durante 30 anos o prédio do hotel foi apenas um esqueleto de concreto Foto: Acervo/Estadão Minhocão Vista aérea da construçao do Minhocão em 27/4/1970 Foto: Estadão Parque Ibirapuera Construção doParque Ibirapuera, 1954 Foto: Acervo/ Estadão 23 de Maio e Obelisco Construção de trecho da Avenida 23 de Maio na entorno do Obelisco em 1969 Foto: Rolando de Freitas/Estadão Avenida 23 de Maio Obras da Avenida 23 deMaio em 1966. Foto: Ywane Yamazaki/Estadão Biblioteca Mario de Andrade Construção daBiblioteca Mário de Andrade em 1937. Foto: Acervo Estadão Rotogravura Prédio do Automóvel Club, em fevereiro de 1931. Foto: Acervo Estadão SP antiga Estação da Luz, ainda em construção. Foto de 1900 Foto: Acervo Fundação Energia e Saneamento Estádio do Pacaembu em construção Construção do Pacaembu, na época chamado de Estádio Municipal de São Paulo, durante a década de 1930. Foto: Acervo/ Estadão Concha acústica do Pacaembu Operários reparam as arquibancadas do Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho, em 04/01/1962. A concha acústica, ao fundo, tem seu arco decorado c ... Foto: Acervo/ EstadãoMais Pacaembu Suplemento em Rotogravura em setembro de 1939 Foto: Acervo Estadão Pacaembu Suplemento em Rotogravura em setembro 1939 Foto: Acervo Estadão Concha acústica do Pacaembu Projeto do Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho, com a Concha Acústica ao fundo do campo de futebol. Imagens publicadas na Rotogravura de 15/04 ... Foto: Acervo/ EstadãoMais Desenho do novo Viaduto do Chá Imagem do antigo Viaduto do Chá com montagem do desenho danovo projeto, arte publicado no Suplemento Rotogravura de 01/02/1937. Foto: Acervo/ Estadão Rotogravura Mercado Municipal em fevereiro de 1933. Foto: Acervo Estadão Rio Tamanduateí e Mercado Municipal Obras de canalização do no Rio Tamanduateí na altura do Mercado Municipal em 1969. Foto: Arnaldo Fiaschi/Estadão Rotogravura Antigopátio do Colégio, capa do Suplemento em Rotogravura em janeiro de 1933. Foto: Acervo Estadão Acesso Rebouças Avenida Paulista (1971) Anel viário no início da Avenida Paulista, localizada na região centro-oeste da cidade de São Paulo,1971. Cliqueaquipara conferir a galeria: São Paulo ... Foto: Iwane Yamasaki/EstadãoMais

Neste 25 de janeiro, a cidade de São Paulo comemora 470 anos de sua fundação. Para celebrar a data o Estadão Acervo convida o leitor à viajar pela história da cidade através de seus conteúdos. Confira nossas galerias de fotos antigas da metrópole, matérias curiosas sobre seu passado e outros registros de sua história política, social e cultural.

Catedral da Sé, em fevereiro de 1933. Foto: Acervo Estadão

Os presentes de aniversário de São Paulo

Público conhece o Minhocão durante sua inauguração, em 24 de janeiro de 1971. Foto: Rolando/Estadão

Um Fusca quebrado provocou congestionamento no dia da inauguração do Minhocão. Foto: Ywane Yamazaki/Estadão





Estadão - 26/01/1971

Uma viagem aérea pela Marginal Tietê em 1972 1 / 9Uma viagem aérea pela Marginal Tietê em 1972 Passeio aéreo na Marginal Tietê em 1972 Aproveitando o vôo para registrar a inauguração do Canindé, o fotógrafo Alrnaldo Fiaschi aproveitou para documentar outros pontos da Marginal Tietê em ... Foto: Arnaldo Fiaschi/EstadãoMais Canindé Estádio do Canindé em 11 de janeiro de 1972, quando apenas o 1º anel havia sido construído Foto: Arnaldo/AE Portuguesa de Desportes Visão geral do clube da Portuguesa com seu estádio novo. Ao fundo os bairros do Canindé e Pari Foto: Arnaldo Fiaschi/Estadão Rios Tietê e Tamanduateí Confluência do rio Tamanduateí com o Tietê. À esquerda, o Centro de Convenções do Anhembi Foto: Arnaldo Fiaschi/Estadão Feira Uma feira de sábado em local não identificado Foto: Arnaldo Fiaschi/Estadão Complexo penitenciário do Carandiru A Casa de Detenção de São Paulo, mais conhecida comoCarandiru Foto: Arnaldo Fiaschi/Estadão Avenida Cruzeiro do Sul Avenida Cruzeiro do Sul, no meio da avenida, as obras iniciais da linha Norte-Sul do metrô Foto: Arnaldo Fiaschi/Estadão Indústria Filizola Entre as pontes da Vila Maria e da Vila Guilherme ficava a fábrica de balanças Filizola, no bairro do Pari. Ao fundo, as chaminés do Belém Foto: Arnaldo Fiaschi/Estadão Barra Funda Linhas de trens na área do atual terminal Barra Funda e do Memorial da América Latina. Foto: Arnaldo Fiaschi/Estadão

São Paulo na revista do Estadão

“São Paulo faz mais um aniversário e, como sempre, olha para trás e para frente ao rever e projetar sua trajetória desde aquele longínquo 25 de janeiro de 1554 . Muitas vezes custa distinguir o que é passado, presente ou futuro, como na crônica ‘A cidade do barulho’, de Affonso Schmidt, publicada no Suplemento em Rotogravura do Estadão em janeiro de 1931: “Em São Paulo não se dorme nem se repousa. Nossos nervos são mantidos dia e noite numa dolorosa excitação. No estado de vigília, cada hora que passa é um prego que nos espetam...”

A cidade do barulho, em janeiro de 1931. Foto: Acervo Estadão





A história do brasão de São Paulo

“Em 8 de março de 1917 a cidade São Paulo oficializava seu primeiro brasão de armas da cidade. Depois de 364 anos de história, a cidade não ganhava só um distintivo, mas também um lema: ‘non ducor, duco’, isto é, não sou conduzido, conduzo . O símbolo da cidade de São Paulo foi escolhido através de concurso instituído em 1915...”

O brasão da cidade de São Paulo foi escolhido através de concurso. NO primeiro concurso em 1916 não teve nenhum projeto escolhido. Outro foi feito em seguida. A escolha final do brasão foi em16 de fevereiro de 1917, e ele passou a ser usado oficialmente em8 de março de 1917. O brasão de armas vencedor foi o criado pelo artista plástico Wasth Rodrigues em parceira com o poeta Guilherme de Almeida Foto:

Paulista: avenida mais famosa de São Paulo já teve outro nome

“Hoje seria impensável chamar por outro nome a avenida símbolo de São Paulo, mas a Avenida Paulista já foi Avenida Carlos de Campos. Não carregou o nome por muito tempo, foram apenas três anos, de 1927 a 1930, mas a mudança esconde um importante processo de troca de poder na história de São Paulo e do Brasil ...”

Avenida Paulista em imagens 1 / 40Avenida Paulista em imagens Avenida Paulista (1989) Cruzamento daAvenida Paulistacom a Rua Augusta, 3/11/1989. Entregue oficialmente ao público no dia8 de dezembro de 1891, a Avenida Paulista se tornou ... Foto: Acervo/ EstadãoMais Avenida Paulista (1968) Vista parcial da Avenida Paulista, fotografada a partir da sacada do Centro Conjunto Nacional, esquina com Rua Augusta.São Paulo, SP, 01/8/1968. Foto: Acervo/Estadão Paulista antiga Imagem da Avenida Paulista em 1969, antes da intervenção do projeto 'Nova Paulista'. As calçadas eram maiores do que as pistas e haviaipês em toda sua ... Foto: Acervo/EstadãoMais Avenida Paulista (1972) Escultura em mármoreAnhanguera, de Luiz Brizzolara,em frente ao MASP, na Avenida Paulista.São Paulo, SP. 04/9/1972. Foto: Alfredo Rizzutti/ Estadão Avenida Paulista (1983) Vista aérea da Avenida Paulista e seus arredores, na região central de São Paulo. SP. 19/5/1983. Foto: Acervo/Estadão Avenida Paulista Complexo viário interligando a Rua da Consolação e as avenidas Paulista e Rebouças, na região centro-oeste da cidade de São Paulo,SP. 16/11/1971. Foto: Domício Pinheiro/ Estadão Avenida Paulista (1970) Vista aérea da Avenida Paulista,São Paulo, SP. 4/4/1970. Foto: Rolando de Freitas/ Estadão Avenida Paulista (1970) Perua escolar pegando alunos na Avenida Paulista.São Paulo, SP, 03/4/1970. Foto: José Pinto/ Estadão Paulista antiga Avenida Paulista antes das obras de alargamento das pistas. A foto, de 1969, mostra as fiações ainda penduradas nos postes. Foto: Acervo/Estadão Avenida Paulista (1974) Vista aérea da Avenida Paulista. São Paulo, SP. 10/01/1974. Foto: Rolando de Freitas/ Estadão São Paulo em obras Vista da construção doMuseu de Arte de São Paulo(Masp), na avenida Paulista, em 1964 Foto: Acervo/Estadão MASP Vista do Museu de Arte de São Paulo (MASP), localizado na Avenida Paulista, São Paulo, SP. 29/8/1980. Foto: Sidney Corrallo/Estadão MASP (1969) Exposição no vão livre do MASP, na Avenida Paulista. São Paulo, SP, 21/6/1969. Foto: Sérgio Araki/ Estadão Banco Central do Brasil (1981) Fachada do prédio do Banco Central do Brasil, na avenida Paulista.SP. 04/12/1981. Foto: Acervo/Estadão Avenida Paulista (1969) Avenida Paulista, esquina com Rua Augusta, tendo ao lado esquerda da calçada, o Conjunto Nacional, com a placa do Cine Astor, na região centro-oestede ... Foto: Sérgio Araki/EstadãoMais Conjunto Nacional (1975) Vista parcial externa do Conjunto Nacional,São Paulo, SP, 28/01/1975. Foto: Sérgio Araki/Estadão Conjunto Nacional Vista parcial externa do Conjunto Nacional, localizado na quadra delimitada pela Avenida Paulista, Rua Augusta, Alameda Santos e Rua Padre João Manuel ... Foto: Acervo/EstadãoMais Conjunto Nacional (1969) Vista parcial da Avenida Paulista, no Conjunto Nacional com detalhe para mesas do Restaurante Fasano. Ao fundo a esquina com a rua Padre João Manuel.S ... Foto: Acervo/EstadãoMais Avenida Paulista (1969) Cruzamento da Rua da Consolação com a Avenida Paulista,São Paulo, SP. 05/07/1969. Foto: Acervo/Estadão Corrida de São Silvestre Largada da Corrida de São Silvestre em frente ao edifício da Fundação Cásper Líbero, na Avenida Paulista. São Paulo, SP, 31/12/1986. Foto: Gilberto Limeira/Estadão Fundação Cásper Líbero (1958) Fundação Cásper Líbero enfeita seu edifício para parabenizar a realização da XXXIV Corrida de São Silvestre. São Paulo, SP, 31/12/1958. Foto: Acervo/Estadão Casa das Rosas Fachada da Casa das Rosas, casarão do ano de 1935, localizado no número 37 da Avenida Paulista,São Paulo, SP. 31/8/1982. Foto: Acervo/Estadão Avenida Paulista (1974) Trânsito na Avenida Paulista,na altura das ruas Maria Figueiredo e Brigadeiro Luis Antônio.São Paulo, SP, 10/11/1974. Foto: Acervo/Estadão Avenida Paulista (1966) Cruzamento das avenidas Paulista e Brigadeiro Luis Antonio, na cidade de São Paulo.SP, 19/01/1966. Foto: Acervo/Estadão Avenida Paulista (1974) Obras na Avenida Paulista,São Paulo, SP, 11/01/1974. Foto: Messias A. Silva/Estadão Avenida Paulista (1972) Vista parcial da Avenida Paulista próximo do Parque Trianon.São Paulo, SP, 11/9/1972. Foto: Sérgio Araki/Estadão Avenida Paulista (1966) Avenida Paulista esquina com a Rua Augusta,São Paulo, SP, 10/01/1966. Foto: Acervo/Estadão Palacete Matarazzo (1990) Vista aérea do Palacete Matarazzo, na Avenida Paulista, São Paulo, SP, 02/8/1990. Foto: Mônica Zarattini/Estadão Casarão da Paulista Casarão número 1853 da Avenida Paulista, em São Paulo. Neste endereço morou o arquiteto e paisagista Roberto Burle Marx,São Paulo, SP. 24/10/1972. Foto: Acervo/Estadão Avenida Paulista (1972) Complexo viário na início da Avenida Paulista,São Paulo, SP. 13/3/1972. Foto: Domício Pinheiro/Estadão Avenida Paulista Anel viário no início da Avenida Paulista, São Paulo, SP. 12/11/1971. Foto: lIwane Yamasaki/Estadão Avenida Paulista (1968) Avenida Paulista,São Paulo, SP. 02/8/1968. Foto: Acervo/Estadão Avenida Paulista (1973) Vista aérea da Avenida Paulista,São Paulo, SP, 06/8/1973. Foto: Rolando de Freitas/Estadão Avenida Paulista (1974) Vista noturna de ponto de ônibus na Avenida Paulista, São Paulo, SP. 23/5/1974. Foto: Kenji Honda/Estadão Avenida Paulista (1974) Vista aérea da Avenida Paulista,São Paulo, SP, 09/3/1974. Foto: Alfredo Rizutti/Estadão Avenida Paulista Vista parcial da Avenida Paulista, na altura da Rua Pamplona, região central de São Paulo. SP, 03/7/1974. Foto: Arnaldo Fiaschi/Estadão Avenida Paulista Na avenida Paulista ficavam os casarões da dos barões do café e outros membros da elite paulistana Foto: Acervo/Estadão Avenida Paulista Avenida Paulistaem 1900, ano em que o bonde começou a circular Foto: Guilherme Gaensly/Acervo Light Observatório da Paulista No lugar onde hoje é o MASP já existiu um observatório astronômico.Leia mais em 'Era uma vez em SP... Observatório da Paulista' Foto: Acervo/Estadão Era uma vez em SP... Observatório da Paulista Observatório Astronômico e Meteorológico de São Paulo, na Avenida Paulista, década de 1920. O instituto foi responsável pelos primeiros estudos climát ... Foto: Acervo/ EstadãoMais

Todos os prefeitos de São Paulo desde 1899

“Apesar de a República ter sido proclamada no Brasil em 1889, demorou um tempo para os paulistanos poderem escolher um prefeito para São Paulo . Somente dez anos depois da proclamação a cidade teve o seu primeiro prefeito. Ainda assim, Antonio Prado foi escolhido em votação indireta por seus pares vereadores em 1899 (...)

Publicidade

(...) Com o retorno à democracia, o eleitor voltou às urnas em 1985 , inaugurando o maior período com prefeitos eleitos pelo voto direto. Repetindo a história, Jânio seria o novo prefeito eleito após uma longa abstinência eleitoral. Acompanhe os ciclos que alternaram voto direto e escolhas indiretas pelos quais a cidade passou e conheça os políticos que foram prefeito, seja eleito, indicado ou interino.. .”

> Estadão - 16/11/1985 Foto: Acervo/Estadão

O prefeito que pendurou as chuteiras

“Famoso por suas excentricidades, Jânio Quadros foi também um gênio do marketing pessoal. Com maestria sabia como atrair publicidade para si e para seus atos (...) dias após tomar posse como prefeito de São Paulo e em meio aos rumores de que se candidataria à Presidência, Jânio pendurou um par de chuteiras na porta do seu gabinete. Junto à porta também fixou um bilhete com os dizeres: “O prefeito não é candidato a qualquer cargo eletivo. Este é o seu último mandato e a matéria não pode ser objeto de conversa... ”

A primeira sessão de cinema de São Paulo

“Em 07 de agosto de 1896 o cinematógrafo fez sua estreia oficial em São Paulo. Uma seleta plateia experimentaria a última palavra em entretenimento já existentes nas principais capitais da Europa e nos Estados Unidos. A sessão que contou com a presença de Campos Sales, presidente do Estado, autoridades e membros da imprensa apresentou, entre suas fitas, o clássico “A Chegada do Trem na Estação” dos irmãos Lumière.

PUBLICIDADE Naquele mesmo dia, como preparativo para o evento, o Estadão publicou artigo explicando o funcionamento dessa invenção capaz de criar uma “ilusão da própria realidade (...) No dia seguinte, o entusiasmo com a novidade estampou as páginas do jornal. Na primeira página as palavras “admirável” e “assombroso” definiam o evento presenciado na noite anterior... ” Confira a galeria: Antigos cinemas de rua de São Paulo

Cine Marabá, no Centro, com o filme "Warriors, Selvagens da Noite" em cartaz em 28/12/1979 Foto: Fernando Pimentel/Estadão

Teatro Municipal, uma casa de ópera para São Paulo

“(...) Inspirado em grandes teatros europeus e recebendo espetáculos de qualidade elevada, foi um marco divisor entre antigos hábitos provincianos e as novas expectativas culturais que irradiavam das grandes metrópoles. Aos poucos, uma audiência ávida por novas produções habituava-se a uma cultura musical mais refinada e começava a ficar mais exigente...”

Estadão- 12/9/1911 Foto: Acervo/Estadão

A semana que revolucionou a Arte no Brasil

“Durante três noites, em 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922, um grupo de artistas se reuniu no Theatro Municipal de São Paulo para realizar a Semana de Arte Moderna , o evento que é considerado um marco na história das artes e da cultura brasileira, com apresentações de concertos musicais, de dança, recitais de poesias e exposição de pinturas, esculturas e arquitetura.

Nas páginas do Estadão, a Semana de 22, como também ficaria conhecida no futuro, apareceu para os leitores em textos noticiosos na seção Artes e Artistas e em anúncios publicitários em meio a outras atrações culturais da cidade...”

Programação da Semana de Arte Moderna publicada noEstadão em 12/2/1922. Foto: Acervo Estadão

Belvedere Trianon, o mirante na Paulista

Belvedere Trianon 1 / 6Belvedere Trianon Belvedere Trianon O Belvedere Trianonpode servisto ao alto. Abaixo ficava oterreno que mais tarde deu lugar à Avenida Nove de Julho Foto: Acervo/ Estadão Belvedere Trianon Imagem do Belvedere Trianon na década de 1920 Foto: Acervo/ Estadão Belvedere Trianon Terraço superior do Belvedere Trianon Foto: Acervo/ Estadão Belvedere Trianon Imagens do baile de carnaval oferecido pela Sra. Poças Leitão nos salões do Trianon, publicadas na Rotogravura de 01/3/1937 Foto: Acervo/ Estadão Belvedere Trianon Imagens do baile de carnaval infantil do Belvedere Trianon, publicadas na Rotogravura de 15/2/1937 Foto: Acervo/ Estadão Belvedere Trianon Terraços do Belvedere Trianon. Serviços de restaurante e confeiteria estavam à disposição dos frequentadores, que podiam desfrutar de um chá da tarde ... Foto: Acervo/ EstadãoMais

Ele mora no Jaçanã

“Além dos cigarros, Adoniran Barbosa não dispensava a companhia de um cachorro. O mais conhecido do público foi Peteleco. Ele andava com o sambista para cima e para baixo na década de 1950 (...)

Depois do Peteleco vieram, Musqui, Loirinha e Loretta Young, a cadela que vemos na foto . Ela foi fotografada ao lado do dono em reportagem publicada no Estadão em dezembro de 1976. Foi descrita como “cadelinha preta e branca muito corintiana, porém mais discreta que [o] falecido ‘Peteleco’, cão de pular feito louco sempre que ele gritava ‘gol do Corinthians...”

Adoniran Barbosa e sua cadelinha, Loretta Young, durante entrevista ao Estadão em 1976. Foto: Acervo/Estadão

Freddie fez o Morumbi cantar

“Quando se fala em Queen no Brasil, muitos se lembram das históricas apresentações do grupo no Rock in Rio em janeiro de 1985. Mas os primeiros shows da banda de Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor e John Deacon no País aconteceram quatro anos antes, com duas grandes apresentações no Estádio do Morumbi , em São Paulo, nos dias 20 e 21 de março de 1981.

Freddie Mercury e banda Queen protagonizaram show épico no Morumbi em 1981 Foto: Rolando de Freitas/ Agência Estado

Na época, o Queen tinha 11 anos de estrada e vários sucessos como Bohemian Rapsody, We Are the Champions, Somebody to Love e Love of My Life, cantada a plenos pulmões pelo público com direito a isqueiros acesos em todo o estádio... ”

A rainha e o Masp

“(...) Após sediar a 1ª Bienal de Arte Moderna em 1953, o antigo edifício do Trianon começou a ser demolido para dar lugar ao prédio do Museu de Arte Paulista, o Masp . A inauguração na sede definitiva só aconteceu em novembro de 1968 e contou com a ilustre presença da rainha Elizabeth II , da Inglaterra. Coube à monarca, que fazia uma visita ao País, presidir a cerimônia de inauguração (...)

Espelhos d'água em frente ao Museu de Arte de São Paulo (Masp) ainda intactos em 1970. Foto: Ywane/AE

A rainha se surpreendeu ao ver um quadro do ex-primeiro-ministro Winston Churchill. Pietro Maria Bardi (à esquerda), presidente do museu, explicou que o Brasil fora o primeiro país a expor uma obra de Churchill em 1942.”

Elizabeth II inaugura o novo prédio do Masp, 07/11/1968. Foto: Acervo/Estadão

A Olimpíada das Américas na cidade em 1963

“(...)O mesmo gramado de tantos grandes jogos de futebol estava, então, invadido por atletas e bandeiras de 22 países e colônias: era a abertura da quarta edição dos Jogos Pan-Americanos. São Paulo, então uma cidade de pouco mais de 3 milhões de habitantes, de bondes e de vida tranquila, recebia a Olimpíada das Américas e tinha motivos para tanto entusiasmo...”

Pacaembu lotado prestigiou a cerimônia de abertura do Pan de São Paulo, em 1963 Foto: Arquivo/Estadão

Página do Estadão de 21/4/1963 sobre a abertura dos Jogos Pan-Americanos de São Paulo. Foto: Acervo Estadão

A primeira corrida de F1 no Brasil

“... A prova realizada em 1972 não valia para o campeonato de Fórmula 1. Serviu como teste para entrar na competição. Só no ano seguinte passou a integrar o calendário e passou a ser chamada GP Brasil. Para a cobertura do evento, o Estadão escalou uma equipe composta por Everton Capri Freire, João Prado Pacheco, Luiz Carlos Ramos, Paulo Ferraz Filho e Reginaldo Leme para fazerem as reportagens e nas fotos estiveram na cobertura Arnaldo Fiaschi, Claudine Petroli e Oswaldo Luiz Palermo...”

Primeira corrida de Fórmula 1 no Brasil Interlagos 1972 GP Brasil 1 / 43Primeira corrida de Fórmula 1 no Brasil Interlagos 1972 GP Brasil Fórmula 1 chega em Viracopos A cobertura da primeira edição da Fórmula 1 no Brasil começou no aeroporto de Viracopos, em Campinas. Foi lá que chegaram os equipamentos e oscarros. ... Foto: Acervo/EstadãoMais Fórmula 1 chega em Viracopos A prova realizada em 1972 não valia para o campeonato de Fórmula 1. Serviu como teste para entrar na competição. Só no ano seguinte passou a integrar ... Foto: Acervo/EstadãoMais Fórmula 1 chega em Viracopos Carros e equipamentos na pista do aeroporto de Viracopos aguardando transporte para o autódormo de Interlagos Foto: Acervo/Estadão Fórmula 1 chega em Viracopos Mais detalhes dos equipamentos das equipes de Fórmula 1 que vieram disputar a corrida pela primeira vez no Brasil Foto: Acervo/Estadão Fórmula 1 chega em Viracopos Mais detalhes do desembarque dos carros Foto: Acervo/Estadão Fórmula 1 chega em Viracopos Motores embalados para a primeira ediçãoda formula 1 no Brasil, realizada em interlagos em 30 de março de 1972 Foto: Acervo/Estadão Fórmula 1 chega em Viracopos Alguém teve a sorte de experimentar o carro da Lotus Foto: Acervo/Estadão Fórmula 1 chega em Viracopos As equipes que participaram da corrida foramBrabham-Ford,March-Ford,BRM,Lotus-Ford,Surtees-Ford eFerrari Foto: Acervo/Estadão Fórmula 1 chega em Viracopos Depois da chegada de equipamentos e carros no aeroporto de Viracopos no dia 26, foram realizados treinos e as provas de classificação nos dias 28 e 29 Foto: Acervo/Estadão Começa a etapa de classificação Os treinos de classificaçãoforam realizados em dois turnosnos dias 28 e 29. O primeiro foi das 14h30 às 15h45 e o outro, das 16h45 às 18h. Foto: Acervo/Estadão Começa a etapa de classificação E foi só na segunda etapa dos treinos que Emérson Fittipaldi, com seu Lotus de número 1, conseguiu avolta mais rápida a 188 km/h e garantir a pole pos ... Foto: Acervo/EstadãoMais Começa a etapa de classificação Wilson Fittipaldi ficou em quarto no grid de largada com sua Brabham de número 9. Além dos irmãos Fittipaldi, participaram da provas outros dois pilot ... Foto: Acervo/EstadãoMais Começa a etapa de classificação Oargentino Carlos Reutemann, companheiro de equipe de Wilson Fittipaldi, ficou em segundo lugar no grid de largada Foto: Acervo/Estadão Começa a etapa de classificação Wilson Fittipaldi no box durante a etapa de classificação Foto: Acervo/Estadão Começa a etapa de classificação A torcida compareceu em peso nos dias de classificação Foto: Acervo/Estadão Começa a etapa de classificação O ingresso para assistir os treinos custava Cr$ 5,00 individual e Cr$ 10,00 para carros. Usando o oConversor de Moedas do Acervo Estadão, esses valore ... Foto: Acervo/EstadãoMais A prova As autoridades paulistas montaram um esquema de segurança para o público e para a corrida, conforme noticiou oEstadãonaedição de 30 de março, véspera ... Foto: Acervo/EstadãoMais A prova Um dos detalhes que chamou a atenção da reportagem doEstadãododia 31 de março, foi a movimentação das equipes da Firestone e da Goodyear "montando e d ... Foto: Acervo/EstadãoMais A prova Outro detalhe da correria nos boxes para a montagem de pneus Foto: Acervo/Estadão A prova No meio da tensão antes do início da prova, o piloto austríaco Helmut Marko da BMR num momento de relaxno box Foto: Acervo/Estadão A prova Agora o piloto austríaco no grid de largada ao lado do seu companheiro de equipe, o espanholAlex Soler-Roig Foto: Acervo/Estadão A prova Emérson Fittipaldi pronto para largada Foto: Acervo/Estadão A prova José Carlos Pace se acomodando no cockpit do seu March. O piloto brasileiro não deu sorte na primeira corrida de F1 no Brasil. Por causa de problemas ... Foto: Acervo/EstadãoMais A prova O argentino Carlos Reutemann pronto para largar. O piloto foi o vencedor da corrida Foto: Acervo/Estadão A prova A hora tão esperada, a largada Foto: Acervo/Estadão A prova Um instantâneo da corrida com o carro de Wilson Fittipaldi Foto: Acervo/Estadão A torcida Como era de se esperar, o público lotou o autódromo. O ingresso para o dia custou Cr$ 30, tanto para carros como para as pessoas. Estudantes pagaram m ... Foto: Acervo/EstadãoMais A torcida Para pegar o melhor ângulo da corrida, alguns torcedores fizeram malabarismo e subiram nos eucaliptos Foto: Acervo/Estadão A torcida Árvores com um único galho também não escaparam dos torcedores Foto: Acervo/Estadão A torcida Subir na lataria dos carros também foi um modo de ver melhor a corrida Foto: Acervo/Estadão A torcida Muita gente chegou no primeiro dia do treino e resolveu acampar no autódromo Foto: Acervo/Estadão A torcida As placas de publicidade não duraram muito tempo. Elas foram retiradas pelos torcedores para conseguir mais espaço Foto: Acervo/Estadão A prova Um detalhe do carro do Emérson Fittipaldi Foto: Acervo/Estadão A prova Na mesma curva, Wilson Fittipaldi Foto: Acervo/Estadão Emérson fora da prova Faltando 6 voltas para o final da prova o braço esquerdo da suspensão dianteira do carro de Emérson quebrou, o que fez seu carro rodopiar a 180 quilom ... Foto: Acervo/EstadãoMais Émerson fora da corrida Émerson Fittipaldi no box da Lotus após sua saída da prova. Foto: Acervo/Estadão Reutmann, o vencedor A saída de Emérson deu a Carlos Reutemann a vitória. Além da saída de Emérson da corrida, a torcida também ficou decepcionada com a quantidade de carr ... Foto: Acervo/EstadãoMais A celebração Os troféus da prova Foto: Acervo/Estadão A celebração Carlos Reutemann celebra sua vitória Foto: Acervo/Estadão A celebração Wilson Fittipaldi recebe o troféu pelo segundo lugar Foto: Acervo/Estadão A celebração Wilson Fittipaldi dá entrevista no pódio. Dos quatro brasileiros que participaram da corrida, só ele e Luiz Bueno chegaram ao fim. Bueno ficou em sext ... Foto: Acervo/EstadãoMais Final da festa Nem tudo foi festa na corrida. Com o autódromo completamente tomado, ficou difícil contralar a multidão que invadiu a área dos boxes durante vários mo ... Foto: Acervo/EstadãoMais A saída Estima-se que cinco mil pessoas foram assitir a corrida. Isso refletiu na hora de ir embora, quando se formou um imenso congestionamento Foto: Acervo/Estadão

Jardim América: da lama ao luxo

“(...) Primeiro projeto da Companhia City, o bairro do Jardim América foi concebido pelos urbanistas ingleses Barry Parker e Raymond Unwin e considerado, além de um investimento arriscado, um desafio arquitetônico. Localizado em uma região considerada inadequada para habitação, o novo bairro surgiu após a drenagem de um milhão de m² de charcos e pântanos, na margem norte do Rio Pinheiros. Foi a primeira área de loteamento planejado da capital ...”

Dentro do quarteirões, jardins internos.Mapa Jardim América City of São Paulo Improvements and Freehold Land Ltd. Foto: Reprodução

O primeiro arranha-céu de São Paulo

“Com estrutura de concreto e tijolos, o edifício Martinelli é um marco da arquitetura paulista. Iniciado em 1922, foi inaugurado em 1929 com 12 andares. Continuou crescendo até chegar aos 30 andares em 1934.

O arquiteto e dono da obra, o italiano Giuseppe Martinelli, teve de vender parte do edifício ao Instituto Nacional de Crédito da Itália para concluir o projeto. Por ter virado italiano, o prédio foi confiscado no fim da Segunda Guerra. Na Revolução Constitucionalista de 1932 os terraços foram ocupados por metralhadoras antiaéreas...”

Edifício Martinelli em construção nos anos 1920 Foto: Acervo Estadão

O Rockefeller Center de São Paulo

“Projetado em 1951 pelo arquiteto Oscar Niemeyer e inaugurado em 1957, o Edifício Copan é um cartão postal de São Paulo e um marco na arquitetura moderna. Com 120 mil metros quadrados de área construída, abriga 1.160 apartamentos e 5 mil moradores em 35 andares(...)

Edifício Copan em 1992. O nome do edifício remete Companhia Pan-Americana de Hotéis, que encomendou a construção do Copan. Foto: Arquivo/Estadão

Do alto dos seus 115 metros de altura é possível ter uma visão de 360 graus de São Paulo. “A arquitetura brasileira alcança o ápice da sua glória, do seu renome mundial”, acrescentava o anúncio de lançamento, que chamava o edifício de “Rockefeller Center de São Paulo” e “a obra do século” .

Vista do terraço do Edifício Itália, de onde pode se observar o Edifício Copan,18/10/1967 Foto: Acervo

Maksoud Plaza: um cartão postal da cidade que deixou saudade

“ (...) Tinha de tudo. Entrevistas coletivas, como a dos Ramones em 1987 e do iniciante diretor Quentin Tarantino no mesmo 1992 da fúria de Axl Rose , lançamentos de filmes nas salas de cinema, desfiles de moda, transmissões ao vivo do Oscar com festa, palestras, seminários (...)

A i nfra-estrutura impressionante fazia do hotel uma mini-cidade. No apagão nacional de 1999 , quando São Paulo ficou às escuras, algumas pessoas se lembraram do potente gerador do Maksoud, foram para lá e encontraram o hotel em pleno funcionamento e puderam beber e comer no piano-bar como se a principal crise energética do País não estivesse acontecendo naquele instante (...)

Em janeiro de 1987, os rapazes do Ramones finalmente chegaram ao Brasil. Com mais de dez anos de carreira e famosos como precursores do punk rock, de jeans e camisetas surradas, Joey, Richie, Johnny e Dee Dee desembarcaram no País para dois shows no Palace. O Estadão participou da entrevista coletiva no Hotel Maksoud Plaza e do show deles registrando os momentos de tédio, descontração e da fúria no palco e são essas fotos que apresentamos aqui no Acervo Estadão. Foto: Juvenal Pereira / Estadão Acervo

Johhny Ramone na entrevista coletiva no Hotel Maksoud Plaza, São Paulo, SP, 1987. Foto: Juvenal Pereira / Estadão Acervo

O Maksoud era de fácil acesso para turistas de fora que apenas queriam conhecer e tirar fotos no local, assim como acontece com os icônicos Waldorf-Astoria em Nova York , o Plaza Athénée de Paris e o Ritz, em Londres. Representava para São Paulo em termos de hotelaria o que o Copacabana Palace simboliza para o Rio de Janeiro. Um cartão postal da cidade que vai deixar saudade.”

As tardes de alegria no Playcenter

“Começavam as férias escolares. E para onde levar a criançada? Durante muitos anos a resposta era certeira: ao Playcenter . O mesmo valia para adolescentes que queriam se divertir com a galera. Nos seus quase 40 anos de funcionamento o parque de diversões mais famoso da cidade atraiu visitantes de todo o país (...) O parque contabilizou cerca de 60 milhões de visitantes e marcou gerações (...)

Todo dia era dia da criança no Playcenter 1 / 23Todo dia era dia da criança no Playcenter Bozo no Playcenter Bozo, opalhaço mais querido no lugar mais querido das crianças nos anos 80, o Playcenter. No dia das crianças, relembre como era esselugar encantado. Foto: Alfredo Rizzutti/Estadão Vou de táxi Angélica em show no Playcenter. Foto: Acervo Estadão Montanha russa O brinquedo mais radical doparque paulistano Playcenter. Foto: Acervo Estadão Angélica e Jairzinho Angélica e Jairzinho no Playcenter. Foto: Acervo Estadão Angélica e Dominó Angélica e o grupo Dominó no Playcenter. Foto: Acervo Estadão Branca de Neve Branca de Neve e os Sete Anões em show no Playcenter. Foto: Acervo Estadão Entrada Entrar no parque não era tarefa fácil por causa da grande procura. Foto: Acervo Estadão Alegria Um dia no parque era sinônimo de felicidade e êxtase. O ingresso era chamado de passaporte da alegria. Foto: Acervo Estadão Filas Até as atrações menos disputadas tinham filas de espera. Foto: Acervo Estadão Roda panorâmica Roda panorâmica, uma das atrações imponentes do parque. Foto: Acervo Estadão Farra Crianças em êxtase no La Bamba. Foto: Acervo Estadão Montanha russa Descida radical na montanha russsa. Foto: Marcos Mendes/Estadão Playcenter Vista da roda gigante e teleférico. Foto: Acervo Estadão Splash Menino observa a subida de carrinho do Splash, atração aquética. Foto: Acervo Estadão Splash Descida do Splash. Foto: Acervo Estadão Splash Splash: alegria molhada. Foto: Epitácio Pessoa/Estadão Montanha encantada Por muitos anos, a montanha encantada era o brinquedo com as maiores e mais demoradas filas. Foto: Acervo Estadão Para todas as idades Parque tinha atraçãoes para crianças pequenas e grandes. Foto: Acervo Estadão Colossus A montanha russa comlooping duplo tinha uma das maiores filas do parque. Foto: Acervo Estadão Casa de chocolate Com o sucesso de público, as grandes marcas sempre estavam presentes com atrações no parque. Foto: Acervo Estadão Show das orcae Diretamente do Sea World, as orcas foram atração no parque em 1986. Foto: Acervo Estadão Eva Entrar dentro de uma mulher gigante era a programação educativa para conhecer como funcionava o corpo humano. Foto: Playcenter Tobogã O escorregador gigante foi a primeira atração do parque, antes mesmo dele ir para a Marginal Tietê. Foto: Acervo Estadão

Inspirado nos grandes parques de diversões dos Estados Unidos, o Playcenter reunia desde atrações tradicionais de pequenos parques, como carrosséis, casa dos horrores, tiro ao alvo, carrinho de bate-bate, até brinquedos temáticos mais elaborados. Entre os campeões de filas estavam o La Bamba, que rodopiava e chacoalhava; o Splash, um carrinho preso por trilhos que terminava seu passeio com um mergulho na água e o desafiador Barco Viking, que balançava de um lado para o outro, ganhando cada vez mais velocidade e altura...”

Walk Machine nas ruas de São Paulo

“... Criado a partir de uma ideia de funcionários da fábrica de equipamentos agrícolas Hatsuta e vendido em lojas como o Mappin por cerca de cinco mil reais, o Walk Machine não chegou a ser uma febre como a dos atuais patinetes elétricos . Mas causou um certo alvoroço em São Paulo na época por ser uma novidade...”

Walk Machine, o patinete motorizado 1 / 27Walk Machine, o patinete motorizado Patinete motorizada Jovem com oWalk Machinefabricadopela Hatsuta. Foto: Clóvis Cranchi/ Estadão Patinete (1989) Menino em sua patinete, São Paulo, SP, 14/11/1989 Foto: Oswaldo L. palermo/ Estadão Patinete no Parque do Ibirapuera Jovem mostra à criança como funciona patinete motorizada, Parque do Ibirapuera, São Paulo, SP, 03/7/1988. Foto: Micheli Mifano/ Estadão Walk-machine Jovem faz manobra com seu walk-machine, São Paulo, 14/11/1989. Foto: Oswaldo L. palermo Patinete (1988) Jovem acelera sua patinete motorizada no estacionamento do Parque Ibirapuera, São Paulo, SP, 03/10/1988. Foto: Célio Jr. Estadão Patinete (1989) Menino sobre em patinete motorizada à venda nas lojas do Mappin, São Paulo, SP, 16/02/1989. Foto: Tina Leme/ Estadão Anúncio da Walk-machine no Mappin Anúncio de Walk Machineno Mappin em31/7/1988. Foto: Acervo/Estadão Patinete (1986) O Estado de S.Paulo - 05/10/1986 Foto: Acervo/Estadão Patinetes Garotoscom patinetes no Portal do Morumbi em1986. Foto: César Diniz/ Estadão Patinete (1986) Menino anda de patinete no Portal do Morumbi, São Paulo, SP, 03/10/1986. Foto: César Diniz/ Estadão Patinete (1986) Menino salta escadas com seupatinete, Portal do Morumbi, São Paulo, SP, 03/10/1986. Foto: César Diniz/ Estadão Estadão (1986) O Estado de S.Paulo- 05/10/1986 Foto: Acervo/ Estadão Ciclomotores O Estado de S.Paulo - 24/12/1989 Foto: Acervo/Estadão Walk Machine no Jornal do Carro Caderno MOTO do Jornal do Carro de 3/2/1988 Foto: Acervo/Estadão Jornal do Carro (1988) Jornal do Carro - 03/02/1988 Foto: Acervo/Estadão Jornal do Carro (1988) Jornal do Carro - 02/03/1988 Foto: Acervo/Estadão Patinetes na Avenida Paulista Teste do Walk Machine na Avenida Paulista em 1988. Foto: André Dousek/Estadão. Walk-machine na Avenida Paulista Garoto anda depatinete motorizadona Avenida Paulista em 1988. Foto: André Douek/ Estdão Walk-macinhe Homem testa Walk Machine na Avenida Paulista em 1988. Foto: André Douek/ Estdão Jornal da Tarde (1988) jt19880702capa Jornal da Tarde - 02/7/1988 Foto: Acervo/Estadão Jânio Quadros e os patinetes (1988) Jânio coça a cabeça enquanto ouve explicações sobre o funcionamento doswalk-machines, 01/7/1988. Foto: César Diniz/ Estadão Jornal da Tarde (1988) Jornal da Tarde - 02/7/1988 Foto: Acervo/Estadão Jânio Quadros e os patinetes O prefeito Jânio Quadros assiste aoteste de patinetes motorizadasno policiamento do Parque Ibirapuera, 01/7/1988. Foto: César Diniz/ Estadão Jornal da Tarde (1988) Jornal da Tarde - 04/7/1988 Foto: Acervo/Estadão Ciclo-pat: bicicleta e patinete Anúncio do ciclo-patpublicado em 12/9/1954. Foto: Acervo Estadão Patinete para crianças Anúncio de patinetepublicao em 7/9/1956. Foto: Acervo Estadão Pegue seu patinete e venha conosco Anúncio da TV Record commenção a patineteem 1973. Foto: Acervo Estadão

Brincadeira na rua e aos domingos

“ (...) Na década de 1970, a carência de áreas de lazer na cidade motivou iniciativa parecida, a experiência das Ruas de Lazer promovida pela Secretaria de Esportes do Município.

As vias e praças escolhidas eram fechadas com cavaletes aos domingos, e o asfalto onde circulavam carros passava a ser um espaço ocupado por crianças e adolescentes com “carrinhos de rolimã, skate, bicicleta e bolas” como descrevia a matéria do Estadão de 29 de maio de 1976... ”

Crianças brincam de corrida de saco na via fechada para o projeto Rua de Lazer, 05/4/1976. Foto: Acervo/ Estadão

Ruas de Lazer 1 / 4Ruas de Lazer Ruas de Lazer Meninos jogam futebol em rua fechada aos domingos, em 15/3/1976 Foto: Messias A.da Silva/Estadão Rua de Lazer Crianças na via fechada para o projeto Rua de Lazer em 15/02/1976 Foto: Messias A.da Silva/Estadão Ruas de Lazer Meninos brincam com carrinho de rolimã em Rua de Lazer, 26/6/1978 Foto: Rolando de Freitas/ Estadão Ruas de Lazer Idosos participam de atividade artística do projeto Rua de Lazer, 26/6/1978 Foto: Claudinê Petrolli/ Estadão

Um pinguim nas calçadas da Lapa

“Em 1965, o Estadão publicou uma reportagem inusitada, sobre algo impensável nos dias atuais. Era a história de Zé, um pinguim que vivia com uma família no bairro da Lapa , em São Paulo. O animal foi capturado pelo eletrotécnico José Antonio de Lima, pescador de fim de semana com amigos, na Praia Grande, litoral sul de São Paulo, e levado para capital paulista.

O pinguim adaptou-se à sua nova rotina sobre o asfalto paulistano. Já vivia com a família do operário há cinco meses na casa de número 135 na rua Barbalha e era a alegria da casa e a sensação do bairro...”

Pinguim passeia na Lapa Foto: Autoria desconhecida/Estadão

Reportagem publicada no Estadão de 10 de janeiro de 1965 sobre um pinguim que morava com uma família na Lapa, em São Paulo. Foto: Acervo Estadão

Um jacaré teimoso

“Um legítimo jacaré pantaneiro tumultuou o cotidiano da maior cidade brasileira em agosto de 1990. O animal foi responsável por um congestionamento de cerca de três horas na marginal do Tietê, entre as pontes da Vila Guilherme e Vila Maria, na zona norte.

Curiosos pararam o trânsito na marginal para acompanhar a caça ao jacaré. Clóvis Ferreira/Estadão Foto: Clóvis Ferreira/Estadão

O jacaré foi flagrado por moradores da região tomando sol na margem esquerda do poluído rio. Ele recebeu o nome de Teimoso dos paulistanos, que aglomeravam-se na via e nas pontes para vê-lo. Até hoje não se sabe como o animal foi parar lá....”

Escapada do Jacaré no Estadão de 22/8/1990 Foto: Acervo Estadão

Depois de dois meses de buscas, jacaré foi capturado e levado para o zoológico Foto: Orlando Kissner/Estadão

Um rinoceronte para vereador

“... A candidatura do rinoceronte Cacareco tomou corpo no ano seguinte quando foi realizada eleição para a Câmara Municipal. A ideia de lançá-lo candidato teria sido do jornalista Itaboraí Martins. Ele recebeu entre 90 e 100 mil votos para vereador de São Paulo. O número preciso nunca se saberá porque os votos que recebera foram computados juntos aos outros nulos.

Rinoceronte 'Cacareco' foi o mais votado para vereador em São Paulo em 1959. Na foto, Cacareco no zoológico da Água Funda, que foi inaugurado em 16 de março de 1958 Foto: Reprodução/AcervoEstadão

O animal encarnou a frustração dos paulistanos com os políticos nas eleições para a Câmara Municipal de 1959 . Ele teve mais votos do que qualquer outro candidato a vereador. Foi um recado claro dos paulistanos: um cacareco teve mais votos do que os 450 candidatos que concorriam a 45 cadeiras. Na maioria das cédulas o paulistano escreveu “Para vereador - Cacareco”, mas em outras a criatividade transbordou, “Cansados de teleco-teco, vamos votar em Cacareco...”

