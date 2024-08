Acidente em Vinhedo mata funcionário público e filha de 3 anos; eles iriam celebrar Dia dos Pais

O funcionário público Rafael Fernando dos Santos e sua filha Liz Ibba dos Santos, de 3 anos, estão entre as vítimas da queda do avião PTB 2283, pertencente à Voepass Linhas Aéreas, em Vinhedo (SP), que ocorreu nesta sexta-feira, 9. A aeronave, que transportava 58 passageiros e quatro tripulantes, saía de Cascavel, no Paraná, com destino ao Aeroporto de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. Liz faria quatro anos em outubro.

Leia também Quem eram as vítimas do acidente de avião em Vinhedo?

Os dois passariam juntos o Dia dos Pais. A notícia causou comoção nas redes sociais e chocou a população de Cascavel. “O pai dela, de Florianópolis, veio para cá (Cascavel) para buscar a filha para poder passar o Dia dos Pais. E aconteceu essa tragédia, pai e filho”, contou Diego Máximo, padrinho da menina.

A mãe de Liz, chamada Adriana, está viajando a São Paulo para o reconhecimento dos corpos no Instituto Médico Legal. “Ela (Adriana) está pensando como que vai ser a vida dela agora sem a Liz, como serão os próximos passos. Ela estava relatando a maior angústia dela: o que é que eu vou encontrar da minha filha ao ver ela?’”, contou Diego Máximo.

O funcionário público Rafael Fernando dos Santos e Liz Ibba dos Santos estão entre os 62 mortos do desastre aérero Foto: Reprodução/Redes Sociais

PUBLICIDADE As viagens entre pai e filha eram constantes, de acordo com o padrinho, mas eram sempre feitas de carro ou de ônibus. Era a primeira vez que o trajeto seria feito de avião. O padrinho relatou uma postagem feita pela mãe antes do voo pedindo proteção para a filha. “Essa foto mexeu bastante comigo. Quando eu vi essa postagem no Instagram, no perfil da Adriana, a leitura que eu fiz era de despedida. Eu estava no trabalho e tentei tirar esse pensamento, mas eu não imaginava que seria algo assim, mas eu senti que a menina estava se distanciando”, diz Diego Máximo.

A companhia aérea Voepass (antiga Passaredo) incluiu neste sábado, 10, o nome de uma 58ª vítima, que estava fora da lista oficial “por uma questão técnica identificada pela companhia referente às validações de check-in, validação do boarding e contagem de passageiros embarcados”. É o acidente aéreo com o maior número de vítimas em solo brasileiro desde 17 de julho de 2007, quando uma tragédia com aeronave da TAM deixou 199 mortos.