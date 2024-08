Vítima de queda de avião era mineiro, corintiano e trabalhava havia 16 anos na mesma empresa

De acordo com seu perfil no Linkedin, ele era bacharel em ciências contábeis pelo Centro Universitário Presidente Antônio Carlos (Unipac), de Minas Gerais, e pós-graduado em gestão empresarial e planejamento tributário pela Universidade Cândido Mendes, do Rio.

Trabalhava na BRF havia 16 anos, passando por cargos como assistente administrativo ainda em Uberlândia. Posteriormente foi transferido para Londrina, no Paraná, alcançando os cargos de analista administrativo, contábil e auditor interno.