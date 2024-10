Brasileira grávida e marido são mortos a tiros em Lisboa; barbeiro famoso também é assassinado

A brasileira Fernanda Júlia da Silva, de 34 anos, e seu marido português Bruno Neto, de 32, foram assassinados na quarta-feira, 2, em Lisboa, capital de Portugal. O casal estava em frente à barbearia de Carlos Pina, de 43 anos, barbeiro conhecido na região, quando houve uma discussão no estabelecimento. Um homem deu vários de pistola contra o barbeiro e em seguida baleou o casal.

O português Pina, alvo dos disparos, morreu na hora. A brasileira e o marido chegaram a ser socorridos, mas não resistiram. Fernanda, que tem dois filhos, estava grávida do terceiro. O crime chocou e revoltou os moradores da região, onde Pina era muito conhecido.

Fernanda Júlia estava há 18 anos em Portugal, onde conheceu e se casou com o taxista Bruno. Foto: Fernanda Julia/Facebook/Reprodução

O autor dos disparos, que seria morador das proximidades, de 33 anos, fugiu de carro e não tinha sido preso até a manhã de quinta-feira, 3. À noite, moradores revoltados incendiaram dois veículos estacionados na rua e que seriam da família do suspeito. A polícia portuguesa continua as buscas pelo suspeito. O triplo assassinato aconteceu na Rua Henrique Barrilaro Ruas, no bairro Penha de França, onde fica a barbearia "Grande Pente", de Pina. A região, com prédios comerciais e residenciais, é bastante movimentada.

Bruno era taxista e, segundo testemunhas, não seria cliente da barbearia. Ele teria ido ao local para lavar o carro em um lava-rápido próximo. O táxi dele estava parado em frente à barbearia quando aconteceram os tiros.

Fernanda, que tinha uma filha com Bruno e já era mãe de outra criança de um relacionamento anterior, estava grávida do terceiro filho. De acordo com testemunhas, a discussão aconteceu porque o autor dos disparos queria cortar o cabelo, mas não tinha horário agendado.

Inconformado, ele saiu da barbearia e foi até o carro, voltando armado com uma pistola. Depois de atingir Pina, ele atirou também contra o casal. Fernanda e Bruno caíram na calçada.

Os primeiros socorros foram realizados pelos policiais que atenderam a ocorrência. Os agentes do Instituto Nacional de Emergência Médica (Inem), equivalente ao Samu brasileiro, teriam chegado ao local 40 minutos depois do ataque. As mortes foram confirmadas.

A “Grande Pente” é uma barbearia conhecida sobretudo de brasileiros que residem em Lisboa. “É uma barbearia de bairro, que fica entre as zonas de Santa Apolónia e Penha de França. Como moro perto, estive várias vezes lá. O Pina era um cara muito brincalhão, gostava dos brasileiros. Os filhos dele estavam sempre por ali”, contou o representante comercial Claudio Augusto Azevedo, que há oito anos mora em Lisboa. Ele não conhecia a brasileira e seu marido.

Fernanda era mineira e se mudou para Portugal há 18 anos. Antes de deixar o país, morou no bairro Vila Militar, em Ipatinga, no Vale do Rio Doce. Em Lisboa, a brasileira conheceu Bruno e passou a morar com o taxista, com quem teve uma filha. As postagens em sua rede social indicam que Fernanda estava envolvida com as causas de proteção animal, em Lisboa.

A amiga Ana Paula Augusto usou sua rede social para lamentar a morte de Fernanda. “Estou sem palavras. Minha querida Fernanda Julia, como isso é possível? Deus te receba na sua infinita misericórdia juntamente com o Bruno, o homem da tua vista”, postou.

Familiares de Fernanda estão se mobilizando para trazer o corpo para sepultamento no Brasil. O Ministério das Relações Exteriores informou que está em contato com as autoridades locais e à disposição dos familiares da cidadã brasileira para prestar a assistência consular cabível aos filhos menores e demais familiares. A pasta esclareceu que o traslado dos restos mortais de brasileiros falecidos no exterior é decisão da família e não pode ser custeado com recursos públicos. A reportagem entrou em contato com a Polícia Judiciária de Lisboa, que assumiu a investigação dos crimes, e aguarda retorno.