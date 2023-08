Chuva no Rio faz voos serem cancelados e motiva alerta de ressaca no mar; veja situação

Por causa da forte chuva que atinge o Rio de Janeiro nesta manhã de segunda-feira, 14, diversos voos foram cancelados e outros estão com registro de atraso no Aeroporto Santos Dumont, segundo informações da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), que administra o aeroporto.

Até 12 horas, foram registrados 68 voos cancelados e 72 atrasados, entre partidas e chegadas, no Santos Dumont. Neste período, o Aeroporto de Congonhas registrou 28 voos cancelados e 16 voos atrasados para o Santos Dumont, entre chegadas e partidas.

“Nesta segunda-feira, o Aeroporto Santos Dumont operou das 6h20 às 10h01, abaixo dos mínimos para decolagens em função de condições meteorológicas adversas. No momento, os pousos e decolagens ocorrem com auxílio de instrumentos”, afirmou a Infraero. Mais cedo, foi informado que 10 voos tinham sido alternados do Santos Dumont para o Galeão.

Nas redes sociais, há relatos de passageiros que estão no aeroporto desde as 5h30 da manhã. Os voos cancelados das companhias Gol, Latam Brasil e Azul tinham como destinos São Paulo (Congonhas e Guarulhos), Brasília, Campinas, Porto Alegre, Salvador, entre outras cidades.

“Para informações sobre os motivos dos atrasos e cancelamentos, orientamos contato com as empresas aéreas”, orienta a Infraero.

Chuva provoca cancelamento de voos

A vinda de umidade do oceano para o continente mantém o tempo instável nesta segunda-feira, 14, no Rio. Conforme o Centro de Operações da prefeitura da cidade, o dia terá predomínio de céu nublado e ainda há previsão de chuva fraca a moderada, de forma isolada, a qualquer momento. A temperatura deve variar entre 17°C e 25°C.

Continua após a publicidade

Na noite de domingo, 13, o município entrou em estágio de mobilização, às 22h25, em razão do registro de chuva moderada (entre 5,1 mm/h e 20 mm/h) em cinco estações meteorológicas.

Passageiros relatam caos no Aeroporto Santos Dumont na manhã desta segunda-feira, 14. Foto: Reprodução/Twitter/@teusimoni

Nas redes sociais, passageiros relatam o caos enfrentado no Aeroporto Santos Dumont, com muitas pessoas aglomeradas em frente aos guichês das companhias aéreas, em busca de informações sobre os cancelamentos e atrasos. Muitos relatam falta de informação e que nos painéis das partidas apenas constam as informações: cancelados, atrasados ou atraso meteorológico.

Posicionamento das companhias aéreas na íntegra:

Continua após a publicidade

Latam Brasil

“A Latam Brasil informa que, devido às condições meteorológicas adversas no Aeroporto Santos Dumont na manhã desta segunda-feira, fato totalmente alheio ao seu controle, alguns voos de/para a localidade foram alternados e cancelados.

As operações serão retomadas de forma gradual após a melhora das condições climáticas. A companhia está oferecendo toda assistência necessária aos seus clientes e realizando a acomodação de todos os passageiros afetados.

A Latam orienta ainda que seus clientes com viagens programadas com origem e destino no Rio de Janeiro/Santos Dumont confiram a situação de seus voos na página ‘Minhas Viagens’ em latam.com antes de se dirigirem ao aeroporto.

Por fim, a companhia reitera que adota todas as medidas de segurança possíveis, técnicas e operacionais, para garantir uma viagem segura para todos.”

Azul

“A Azul informa que, devido às condições climáticas adversas no aeroporto de Santos Dumont, precisou alternar os voos AD6050 (Congonhas), AD2785 (Porto Alegre), AD4481 (Brasília), AD4032 (Campina Grande) e AD2797 (Campinas) para o aeroporto do Galeão.

Continua após a publicidade

Já o voo AD4908 (Belo Horizonte) precisou alternar para Campinas (SP).

Pelo mesmo motivo, a companhia também precisou cancelar outros 20 voos, entre o Aeroporto Santos Dumont e as cidades de São Paulo (SP), Belo Horizonte (MG), Curitiba (PR), Goiânia (GO), Brasília (DF), Campinas (SP), Guarulhos (SP) e Montes Claros (MG).

A companhia destaca que os clientes estão recebendo toda a assistência necessária, conforme prevê a resolução 400 da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), e serão reacomodados em outros voos ou em voos extras da companhia.

A Azul lamenta eventuais transtornos causados aos Clientes e ressalta que medidas como essas são necessárias para conferir a segurança de suas operações.”

Gol

“A Gol informa que, devido às condições meteorológicas adversas e o consequente fechamento do Aeroporto Santos Dumont (SDU) na manhã desta segunda-feira, 23 voos que tinham este aeródromo como origem ou destino foram cancelados. Outros cinco que tinham pouso previsto para o SDU foram alternados para o Riogaleão (GIG).

Todos os clientes estão recebendo as devidas tratativas, com remarcação ou acomodação. A companhia reforça que as ações referentes a estes voos foram tomadas com foco na Segurança, valor número um da companhia.”

Continua após a publicidade

Alerta para ressaca do mar

A Marinha do Brasil também emitiu aviso de ressaca, que teve início às 9 horas da manhã desta segunda-feira, com duração até às 21 horas da terça-feira, 15. Há previsão de ondas de 2,5 m de altura.

Na terça-feira, a previsão é de céu nublado, com possibilidade de chuva fraca isolada durante a madrugada.

Entre quarta-feira, 16, e sexta-feira, 18, haverá redução de nebulosidade sobre a cidade fluminense e não há previsão de chuva. Segundo o Centro de Operações da prefeitura do Rio, as temperaturas estarão em elevação.