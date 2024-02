Cinco dicas para fazer enoturismo na Europa

Para os fãs de vinhos, a Europa é repleta de boas opções, tanto para quem quer visitar vinhedos como para comprar rótulos que dificilmente são encontrados no Brasil - ou custam muito mais caro por aqui. Selecionamos aqui cinco dicas para quem planeja uma viagem pelo Velho Continente:

Espanha: Abadia Retuerta LeDomaine

Mordomo e vista para os vinhedos

Abadia Retuerta, em Valladolid: experiência de luxo em 700 hectares Foto: SERGIO MARIJUAN

A cerca de duas horas de viagem a partir de Madri está uma fazenda de 700 hectares, repleta de vinhedos e construções históricas, a Abadia Retuerta LeDomaine. Localizada em Valladolid, é um complexo turístico de luxo, com vinícola, spa, restaurante e hotel com 30 quartos luxuosos, muitos deles com vista para os vinhedos e todos com serviço de mordomo.

Entre as experiências está uma imersão privativa ao mundo do vinho, com duração de três horas e passeio pelos recantos da Abadía Retuerta: o Rio Douro, os pinhais, a vegetação local e os vinhedos. Há também possibilidade de piquenique com passeio de bicicleta elétrica. As diárias custam a partir de 523 euros para duas pessoas, mas também é possível fazer reserva para almoçar em um dos restaurantes do complexo.

Espanha: El Corte Inglés

Boas compras em Madri

Todo mundo sabe que os brasileiros gostam de fazer compras, mesmo em destinos que não têm vocação para preços tão atrativos. Na Espanha, a rede de lojas El Corte Inglés tem uma infinidade de marcas do mundo da moda, mas vem se destacando na área da gastronomia e dos vinhos. Na região de Castellana, em Madri, a loja mantém o Gourmet Experience, uma área exclusiva para saborear os melhores e mais requisitados vinhos, azeites e produtos típicos espanhóis.

Uma das áreas mais disputadas é a que vende o jamón ibérico. Porém, deve-se dedicar tempo à adega. Há centenas de rótulos europeus, entre eles, o rosé assinado pela Maison Chanel e feito pela Domaine de I’lle, uma vinícola orgânica da região francesa da Provence.

O Gourmet Experience tem também diferentes de restaurantes. Dica especial: brasileiros e clientes de fora da União Europeia recebem reembolso de IVA: até 15,7% do valor das compras. Para reaver o valor, basta ir ao ponto de informações da loja.

França: Veuve Clicquot, em Reims

A vinícola da viúva Clicquot

Se você é realmente um apaixonado por vinhos, sabe que somente na França poderá conhecer a região onde se produz o autêntico champanhe. E, para chegar até lá, bastam poucos quilômetros a partir de Paris.

Quem viaja de trem pode, inclusive, fazer um bate e volta na cidade de Reims e passar por uma ou duas vinícolas. Uma das mais emblemáticas, repleta de histórias, é a Veuve Clicquot, que recebe os turistas a cerca de 1 hora de capital francesa (se você viajar de trem de alta velocidade). Há diferentes tipos de visita, que precisam ser agendadas com antecedência. É possível conhecer a história da marca em uma visita que passa por ambientes temáticos, fazer degustações e, claro, comprar produtos da marca. Os preços variam de 35 euros a 250 euros, a mais completa.

Itália: Veneza

Como os venezianos pedem vinho

A típica ombra de Veneza: vinho e bruschetta Foto: Anelise Zanoni

A disputada e turística Veneza tem segredos que fazem parte do dia a dia dos moradores. Um deles é a ombra, ou seja, uma taça geladinha de vinho, geralmente servida com algum petisco.

O nome significa “sombra” e teria relação com o momento de descanso dos gondoleiros, que precisam dar uma pausa no trabalho e geralmente paravam numa sombra para beber.

Ao pedir uma ombra você geralmente pode escolher entre uma taça de vinho branco ou rosé e uma pequena porção de comida - geralmente uma bruschetta, que pode ser de sabores variados, como sardinhas ou bacalhau. Um casal de americanos que comanda a Venice Day Trips leva os turistas para conhecer os drinques e os vinhos de diferentes bares desta cidade encantadora. Os preços variam de acordo com o tour e o número de participantes, e partem de 152 euros, com transporte, almoço, passeios e degustações incluídas.

Itália: Toscana

Um clássico romântico

Vista do centro medieval de San Gimignano Foto: AGLIBERTO LIMA

Florença e Pisa são as principais entradas para desbravar a Toscana. A dica é ir de trem até uma delas e alugar um carro para desbravar cidadezinhas e povoados, que concentram o charme que se imagina quando se fala da região (atenção: tire a carta de motorista internacional antes de ir).

Tanto Florença quanto Pisa valem uma visita para conhecer as atrações históricas antes de partir para o interior. Entre as muitas vilas, San Gimignano, a cerca de 50 km de Florença, é uma das mais charmosas. A cidade medieval tem apenas 7 mil habitantes - perca-se por suas ruas estreitas enquanto toma um dos premiados gelatos da Gelateria Dondolli.

Reserve a hospedagem com antecedência - a Vila Due SS fica dentro de uma vinícola ali pertinho, em Casole D’Elsa, e tem como dono um brasileiro, Nick Salussolia. Ali, a hospedagem são em quatro casas de tamanhos diferentes, ideais para quem viaja em grupo ou em família. Os preços são sob consulta.