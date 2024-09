Pedido de crédito extraordinário para combate a queimadas não chegou, diz Haddad

A gestão Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está sob pressão pelas falhas na prevenção e no combate a queimadas nas últimas semanas. Como o Estadão mostrou, desde o início do ano o governo é alertado sobre o risco de incêndios e da seca, que já é a mais grave desde o início da série histórica, há 74 anos.

Diante dos problemas do Executivo, decisões do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino instam o governo a agir mais rapidamente na ofensiva antifogo. As medidas do juiz, porém, permitem que os gastos fiquem de fora das regras fiscais retomam o protagonismo que a Corte assumiu na pandemia de covid-19. Por outro lado, são questionadas do ponto de vista da eficácia e podem ter repercussões na alta da dívida pública, dizem especialistas ouvidos pelo Estadão.