Como o Espírito Santo quer recuperar vila soterrada por dunas e projeto do escritório de Niemeyer

O governo do Espírito Santo pretende resgatar a antiga Vila de Itaúnas, em Conceição da Barra, soterrada pelas dunas nas décadas de 1960 e 1970. O fenômeno obrigou os moradores a deixarem o lugar e se estabelecerem na vila nova, do outro lado do rio.

A única casa remanescente será restaurada e as casas em ruínas serão reconstruídas em réplicas para abrigar cafés e lojas de artesanato. Um hotel projetado pelo escritório de Oscar Niemeyer, que ficou abandonado, será restaurado.

Plano inclui concessão para a iniciativa privada Foto: Divulgação/Governo do Espírito Santo

PUBLICIDADE A proposta está contida no projeto de concessão à iniciativa privada de seis parques estaduais, com leilão previsto para 2025. Dois parques são litorâneos e conhecidos por suas belezas naturais. O Itaúnas, famoso pelas praias com dunas e pelas casas de forró, já é muito procurado pelos turistas. O outro é o Paulo César Vinha, em Guarapari, com três praias e uma lagoa de água avermelhada. Depois da concessão, esses parques continuarão de acesso livre, sem cobrança de ingresso.

Os outros parques a serem concedidos são Cachoeira da Fumaça, em Alegre; Forno Grande e Matas das Flores, em Castelo, e Pedra Azul, em Domingos Martins. São unidades de conservação no interior do Estado e menos visitadas. Nesses parques, hoje de acesso livre, haverá cobrança de ingresso em valores a serem definidos.

Conforme o secretário estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Felipe Rigoni, a concessão vai beneficiar as comunidades do entorno, além de ajudar na prevenção de incêndio. “A ideia é harmonizar a preservação ambiental com o interesse econômico, uma tendência em todo o mundo.” A previsão é criar mais de dez mil empregos.

O projeto de concessão prevê contrapartidas ambientais, como a conservação da vegetação nativa, recuperação de áreas degradadas e atividades de educação ambiental associadas às atividades turísticas. Em ambientes vulneráveis, por exemplo, será obrigatório construir trilhas suspensas. Os concessionários terão de calcular o impacto e adequar o volume de visitantes.

Publicidade

Segundo Rigoni, a concessão está sendo feita de forma casada com a atualização dos planos de manejo, já prevendo o maior fluxo de turistas. “A relação de contrapartidas inclui programas de gestão de resíduos sólidos e efluentes. Hoje, tanto o esgoto quanto o lixo gerado dentro dos parques têm tratamento precário”, disse Rigoni ao Estadão.

Vila Soterrada

A empresa que vencer a concessão do Parque Itaúnas terá prazo definido em contrato para recriar a antiga vila soterrada pelas dunas.

Dunas cobrem a área onde estava instalada a antiga Vila de Itaúnas, no Espírito Santo. Foto: Governo do ES/Divulgação

A casa do último morador, a única construção remanescente e hoje em ruínas, será restaurada para abrigar um centro de visitantes com a história do lugar. Os imóveis ao redor serão reconstruídas para abrigar cafés e lojas de artesanato.

Segundo a prefeitura de Conceição, com a ocupação da região nos anos 1950, houve a retirada de uma faixa de mata, favorecendo a ação do vento que empurrou a areia sobre as casas da antiga vila.

Quando a situação se tornou irreversível, o município adquiriu terras do outro lado do Rio Itaúnas e ergueu a vila atual, com cerca de 2 mil moradores. Da vila antiga restou a casa em ruínas e alicerces de algumas construções, como a Igreja de São Sebastião.

A casa do Tamandaré, a única que restou em pé na antiga Vila de Itaúnas, soterrada pelas duas, será restaurada. Foto: Governo do ES/Divulgação

A concessão prevê também recuperar o Barramar Praia Hotel, projetado pelo escritório de Niemeyer em estilo mediterrâneo, e que está abandonado há quase 15 anos. Com piscinas, centro de convenções e auditórios, o hotel será incorporado ao parque. “Vamos anexar à área do parque e a futura concessionária vai restaurar para que possa ser usado para eventos”, afirmou Rigoni.

Os dois parques litorâneos – Paulo César Vinhas e Itaúnas – terão como contrapartidas a criação de um programa de conservação e reprodução assistida de espécies ameaçadas de tartarugas, como a tartaruga-de-couro (Dermochelys coriacea) e a tartaruga-cabeçuda (Caretta caretta), que já habitam a região. Atualmente, não há controle sobre as desovas nas praias da região.

Publicidade

Outras unidades vão ganhar atrativos turísticos, como tirolesas, teleférico, áreas para glamping (camping de luxo) e bangalôs para hospedagem. Um teleférico será instalado na Pedra Grande e a Pedra Azul vai oferecer passeios de balão.

Sem discussão

O Sindicato dos Servidores Públicos do Espírito Santo (Sindpúblicos) criou abaixo assinado em seu site oficial pedindo a revogação da Lei 1075/2023 que permite a concessão, alegando que ela “usurpa atribuições do Conselho Estadual de Meio Ambiente e desconsidera princípios democráticos”, como a participação pública no processo.

Em alta Brasil Acidente com equipe de remo de atletas adolescentes tem 9 mortos no Paraná: ‘Desolados’ Por que Balneário Camboriú reduz a faixa de areia depois de alargar a praia? A Associação de Pescadores de Itaúnas também se mobiliza para cobrar informações sobre como ficará a pesca após a concessão. “O projeto não considerou quem já está no território. Por isso, é uma preocupação: não só dos pescadores, como dos comerciantes e pousadeiros, para que haja discussão maior. Se necessário, vamos acionar o Ministério Público”, disse o vice-presidente, Fabrício Alves. Conforme Rigoni, ainda será aberta consulta pública e serão realizadas audiências com as comunidades envolvidas. “Estamos divulgando o projeto justamente para que a comunidade se envolva”, disse. Segundo ele, moradores das cidades onde ficam os parques não pagarão ingresso e os demais capixabas terão desconto. As intervenções serão feitas em áreas que já tiveram impacto da ação humana. “Estamos prevendo intervenções em 0,1% da área total das unidades. Ou seja, será uma intervenção pequena, mas que ajuda a recuperar os parques”, disse. O Ministério Público do Espírito Santo informou, em nota, que acompanha o plano de concessão. Segundo a Promotoria, os parques estaduais, unidades de conservação de proteção integral segundo a Lei 9.985/2000, tem como um de seus objetivos o desenvolvimento do turismo ecológico, como forma de promover a educação ambiental.

Publicidade

“É importante que, atendidas as características de cada parque estadual, a estrutura da unidade de conservação seja adequada para o recebimento da comunidade, de maneira democrática e acessível”, afirma.

Como serão os parques que serão concedidos à iniciativa privada

Parque Estadual Paulo César Vinha

Onde fica: município de Guarapari, a 53 km de Vitória

Área: 1.500 hectares

Principais atrativos: Lagoa de Carais, Praia de Carais, Praia de Setibão, Praia Dulé, Trilha da Restinga, Triga do Alagado, Trilha da Crúsia e Mirante. É cortado pelo Rio Una.

Parque Estadual do Forno Grande

Onde fica: município de Castelo, a 143 km de Vitória

Publicidade

Área: 913 hectares

Principais atrativos: Pico do Forno Grande, com 2.039 metros de altitude, o segundo mais alto do Estado. Centro de visitantes com coleção da fauna local.

Parque Estadual Cachoeira da Fumaça

Onde fica: município de Alegre, a 198 km de Vitória

Área: 162,5 hectares

Principais atrações: Cachoeira da Fumaça, catarata com 144 metros de queda, despencando de uma montanha. Foi classificada pelo World Waterfall Database como a 93ª mais impressionante do mundo. Mirante, Trilha da Cachoeira, Trilha das Abelhas Nativas e Trilha do Córrego Graminha.

Parque Estadual de Itaúnas

Publicidade

Onde fica: município de Conceição da Barra, a 257 km de Vitória

Área: 3.481 hectares

Principais atrações: Vila Velha de Itaúnas, Dunas de Itaúnas, tombadas como patrimônio natural do Estado, Trilha do Tamandaré, Festa Nacional do Forró (julho).

Parque Estadual Mata das Flores

Onde fica: município de Castelo, a 143 km de Vitória

Área: 800 hectares

Principais atrativos: Jequitibás-rosa gigantes, Trilha do Santuário, Ribeirão Estrela do Norte.

Publicidade

Parque Estadual Pedra Azul

Onde fica: município de Domingos Martins, a 45 km de Vitória

Área: 1.300 hectares

Principais atrativos: Pedra Azul, com 1.822 m de altitude, Pedra das Flores, com 1.900 m de altitude, Pedra do Lagarto, Rota do Lagarto.