Equipes de emergência destroem balão em espaço aéreo do aeroporto do Galeão, no Rio; assista

Balão foi neutralizado por um jato de água de um caminhão bombeiro antes de chegar à pista do Aeroporto Internacional Tom Jobim. Foto: Reprodução de vídeo/ YouTube Aviation TV

As equipes de emergência do Aeroporto Internacional Tom Jobim, na Zona Norte do Rio de Janeiro, foram acionadas para neutralizar um balão que apareceu no espaço aéreo do aeroporto na manhã deste domingo, 25.

Imagens registradas pelo canal do YouTube Aviation TV mostram a mobilização e o momento que as equipes conseguem atingir o balão com um jato de água de um caminhão bombeiro e ele cai na pista, sem ameaças. Assista:

Segundo a assessoria da concessionária RioGaleão, que administra o aeroporto, não houve nenhum atraso ou prejuízo ao funcionamento do aeroporto neste domingo por conta do incidente.

De acordo com o artigo nº 42 da lei n 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, fabricar, vender, transportar ou soltar balões que possam provocar incêndios nas florestas e demais formas de vegetação, em áreas urbanas ou qualquer tipo de assentamento humano é crime e a pena prevista é de detenção de um a três anos ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.