Funcionária é estuprada dentro da Delegacia Sede do Guarujá; agressor foi preso em flagrante

Uma mulher foi agredida e estuprada dentro da Delegacia Sede do Guarujá, no litoral de São Paulo. O agressor, um homem de 52 anos, foi preso em flagrante por policiais do DP que ouviram pedidos de socorro da vítima vindos de dentro de uma sala.

Caso foi registrado como estupro na Delegacia do Guarujá. Foto: Google Street View