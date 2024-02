Apartamento com munições e granada pega fogo em Campinas e bombeiros fazem resgate de rapel

Um apartamento pegou fogo na noite de sábado, 24, em Campinas e sofreu uma sequência de explosões, demandando interdição do prédio. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), haviam munições e uma granada – que não foi acionada – no imóvel, o que pode ter potencializado o fogo. Ao todo, 37 pessoas tiveram ferimentos leves. A causa do incêndio está sendo investigada e o dono do apartamento está sendo procurado.

O caso foi registrado no bairro Botafogo, na Rua Hércules Florence, que foi tomada por fumaça. Pela dificuldade no acesso, o Corpo de Bombeiros precisou realizar os procedimentos de resgate através de rapel – quatro pessoas foram resgatadas dessa forma, segundo a corporação.

Moradores foram evacuados e edifício está interditado Foto: Google Street View

PUBLICIDADE O apartamento incendiado fica no segundo andar. Ao todo, 40 moradores foram evacuados do prédio, que foi interditado e passou por vistoria da Defesa Civil ainda na noite de sábado. Não há previsão para autorização de retorno dos moradores ao edifício. O Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU) também esteve na ocorrência e atendeu a 37 vítimas que sofreram ferimentos leves.

As causas e circunstâncias que levaram ao incêndio estão sendo investigadas pela Polícia Civil. De acordo com a pasta de segurança pública, as “munições foram deflagradas em decorrência da alta temperatura”.

A granada foi retirada a tempo pelo Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) para ser detonada em local adequado. A Secretaria de Segurança Pública não informou como a polícia descobriu que havia esse tipo de explosivo no imóvel.

“O proprietário do imóvel onde as munições e a granada estavam não foi localizado e está sendo procurado para prestar esclarecimentos”, disse a pasta.

“Exames periciais foram solicitados ao endereço e o caso, registrado como incêndio no plantão do 1º Distrito Policial de Campinas - delegacia que ficará responsável por investigar os fatos, incluindo a origem do incêndio.”