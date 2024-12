Lewandowski diz que governo estuda norma para regulamentar uso da força policial no País

BRASÍLIA- O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, afirmou nesta quinta-feira, 5, que o governo federal estuda editar uma norma para regulamentar o uso da força policial no país. De acordo com ele, a ideia é estabelecer diretrizes sobre o uso progressivo da força para evitar episódios de abuso por parte dos agentes de segurança pública.

Nesta quinta-feira, 5, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou que o agente será expulso da corporação. O governador de SP recuou de seu posicionamento contrário à utilização de câmeras nas fardas dos policias, e admitiu que estava errado sobre o uso do equipamento.

Publicidade

LULA BRASvçLIA DF 31.10.2024 LULA/ GOVERNADORES POLvçTICA OE - O presidente da Repv?blica Luiz Inv°cio Lula da Silva ( PT) durante reuniv£o com os governadores dos estados realizada na tarde desta quinta-feira 31 de outubro no Palv°cio do Planalto. Na foto, o ministro da Justivßa Ricardo Lewandowski, durante a apresentavßv£o da Proposta de Emenda Constitucional ( PEC) que propvµe mudanvßas na seguranvßa pv?blica e enfrentamento ao crime organizado. FOTO: WILTON JUNIOR/ ESTADvÉO Foto: Wilton Junior/Estadão

O ministro Ricardo Lewandowski participou da abertura do Conselho Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. Após o evento, ele comentou sobre a escalada de violência policial nos últimos dias.

Segundo ele, o regramento é uma realidade em outros países do mundo e uma forma de evitar a prática de “atirar primeiro e perguntar depois.” O ministro afirmou que ainda vai avaliar se a proposta será feita por decreto, portaria ou outro tipo de norma. Lewandowski disse que não conversou sobre o tema com o secretário de segurança pública de São Paulo, Guilherme Derrite.

“Quero crer que os abusos são isolados”, disse Lewandowski.

PEC da segurança

Na semana que vem o ministro vai se reunir com os governadores dos Estados para tratar sobre a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública. Em uma reunião em outubro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro Lewandowski se reuniram com governadores no Palácio do Planalto para discutir sobre o tema. Na ocasião, governadores elogiaram a disponibilidade do governo para tratar sobre a questão, mas consideraram a proposta aquém das necessidades da área.

Publicidade

A profusão de casos de violência policial, sobretudo em São Paulo, ocupou o noticiário nos últimos dias. Além do policial que atirou uma pessoa da ponte, outros dois casos vieram à tona. No mês passado, um estudante de medicina foi morto à queima roupa durante uma abordagem policial dentro de um hotel na Zona Sul da cidade. Em outro caso, uma criança de 4 anos morreu em um morro em Santos após ser atingido por uma bala perdida durante ação da polícia na comunidade.