Vítima de voo da Voepass era colorista e vivia em São Bernardo

Luciano Trindade Alves foi uma das 62 vítimas do avião que caiu em Vinhedo, no interior de São Paulo, na sexta-feira, 9. Ele trabalhava como supervisor da assistência técnica da empresa Sherwin Williams e morava em São Bernardo do Campo, na grande São Paulo.

Luciano Trindade Alves, uma das vítimas do voo da Voepass em Vinhedo Foto: Facebook

O Sindicato dos Químicos do ABC emitiu uma nota de pesar por sua morte: “Luciano trabalhava como colorista na empresa Sherwin Willians e era morador do bairro Selecta, em São Bernardo do Campo.”

“Neste momento de dor, a diretoria do Sindicato se solidariza com os familiares e amigos de Luciano e com a família das todas as vítimas deste terrível acidente”, conclui o comunicado.

Queda do avião da Voepass

O voo fazia o trajeto entre Cascavel, no Paraná, e Guarulhos, em São Paulo, e tinha 58 passageiros e quatro tripulantes, totalizando 62 vítimas fatais. O acidente ocorreu por volta das 13h20 em um bairro residencial em Vinhedo, interior de São Paulo. Clique aqui para saber o que se sabe e o que ainda falta saber sobre a queda do avião da Voepass.