Lutador de jiu-jítsu morre após ser esfaqueado no Paraná

Um homem de 32 anos morreu no domingo, 21, em Maringá, no Paraná, após ser esfaqueado durante uma briga no bairro Parque das Laranjeiras, na noite de sábado, 20. O caso foi registrado como latrocínio. A vítima, Gustavo Henrique Martins, era lutador amador de jiu-jítsu.

O suspeito foi preso nesta segunda-feira, 22, e levado para a Cadeia Pública de Maringá. Segundo a delegada Polyana Porfírio, da 9.ª Subdivisão Policial de Maringá, ele confessou o crime “parcialmente”.

Lutador de jiu-jítsu morre após ser esfaqueado durante briga na rua com suposto assaltante. Foto: Polícia Civil do Paraná/Reprodução

"O autor relatou que a vítima teria começado as agressões após ter pedido uma quantia em dinheiro e que ele estava tentando se defender", disse a delegada ao Estadão. À reportagem, ela afirmou que o caso foi registrado como latrocínio consumado mesmo que nada tenha sido levado de Gustavo Henrique. A identidade do suspeito não foi informada. O homem tem 50 anos, e já tinha passagem pela polícia por tráfico. Ele foi detido na sua residência na manhã desta segunda-feira.

Imagens de câmeras de monitoramento da rua, obtidas pela reportagem, mostram Martins discutindo e arremessando objetos contra um homem, que supostamente teria tentado assaltá-lo. O homem, então, começa a correr atrás do lutador pela via. Ele segura uma garrafa na mão e, na perseguição, se agacha para pegar um objeto na calçada.

As câmeras não mostram o que acontece na sequência, mas, de acordo com o boletim de ocorrência, a vítima teria sido golpeada “com uma arma branca” pelo suspeito na região dos glúteos e corrido até um bar para pedir ajuda. O autor da facada teria fugido do local do crime.

Gustavo foi socorrido pela equipe do Samu e levado para o Hospital Universitário de Maringá. Ele não resistiu e morreu no começo da tarde de domingo.

De acordo com o irmão da vítima, em depoimento à polícia antes da prisão do autor do crime, o suspeito morava perto de onde a briga aconteceu. “A Polícia Civil do Paraná (PCPR), através da Seção de Furtos e Roubos da 9.ª Subdivisão Policial de Maringá, prendeu um homem de 50 anos em flagrante delito pela prática, em tese, do crime de latrocínio na cidade de Maringá”, informou a Polícia Civil em nota.

“A vítima Gustavo Henrique Martins, lutador de jiu-jítsu na mesma cidade, foi ferida por arma branca na noite deste sábado (20) e, na tarde do domingo (21), veio a óbito no hospital no qual estava internada”, informou o comunicado.

“Em diligências contínuas para identificação de materialidade e autoria, os policiais civis obtiveram vídeos de câmeras de segurança que registraram as agressões, bem como identificação do autor através de testemunhas, logrando êxito na localização do investigado na manhã da segunda-feira (22)”, concluiu a polícia em nota.