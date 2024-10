Capital no Nordeste decreta emergência por risco de colapso em cartão-postal

“O que ocorre na região da praia de Ponta e Via Costeira é um processo erosivo que acomete o Rio Grande do Norte como um todo. Aliás, a grande maioria das praias arenosas do mundo está enfrentando processo de erosão acelerado em razão da emergência climática, das energias oceânicas cada vez mais intensas. Sobretudo as ondas e as correntes”, diz Venerando Eustáquio, professor de Engenharia Civil e Ambiental da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

“As marés também têm se mostrado cada vez mais intensas e chegam ao litoral, onde já estamos, com um processo erosivo instalado há décadas”, acrescenta Eustáquio. Outras cidades costeiras, como Caraguatatuba, em São Paulo, têm erguido até muros no encontro do rio com o mar para evitar mais estragos.