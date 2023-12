Viagens com pets e na natureza despertam mais interesse entre pacotes

Novos interesses surpreenderam na busca por pacotes na Decolar em 2023: viagem com pets, destinos de natureza e roteiros culturais e gastronômicos nos estados de São Paulo e Minas Gerais. No exterior, em alta ao longo deste ano todo, Buenos Aires figura como o lugar mais procurado na empresa tanto para Natal quanto para Réveillon, seja em pacotes ou em passagens aéreas.

Flutuação em Bonito, no Recanto Ecológico Rio da Prata - Foto: Fernando Maidana/Divulgação

"No Brasil, os destinos que possibilitam maior contato com a natureza passaram a ser muito procurados pelos nossos clientes, como as chapadas (Diamantina, Veadeiros e Guimarães) e Bonito. Vemos uma demanda crescente por destinos que oferecem experiências culturais ou gastronômicas, especialmente no interior de São Paulo e em cidades mineiras", afirma Daniela Araujo, diretora de Produtos Não Aéreos da Decolar.

A procura por hotel que aceita pet é uma tendência crescente desde a pandemia, assim como os destinos de natureza e próximos a grandes centros. Mas chama atenção que isso já seja percebido numa empresa do porte da Decolar, uma das principais agências online. "Ao longo deste ano, notamos que a utilização do filtro de pets no nosso site aumentou também. Ou seja, as pessoas estão programando suas viagens buscando lugares que aceitam seus animaizinhos de estimação", conta a executiva.

Destinos de Ano Novo e Natal

Fora esses comportamentos novos, o restante dos destinos segue mais ou menos a mesma lista costumeira, independentemente do feriado, quando se trata de lugares mais buscados, caso de Porto de Galinhas (PE). O Nordeste, aliás, continua como campeão na preferência nacional para as viagens de fim de ano, em ambos os rankings, de pacotes e de voos. Além do litoral nordestino, no top 10, aparecem apenas São Paulo, Rio de Janeiro e Gramado (RS).

Mas por que os brasileiros variam pouco de destinos? De acordo com Bob Rossato, vice-presidente de Produtos Aéreos da Decolar no Brasil, "o brasileiro não costuma viajar mais de duas vezes por ano a lazer". "Assim, sempre que pensa em férias, especialmente no verão, opta por praia e sol. Em relação aos destinos internacionais, acaba levando em conta o orçamento, o idioma e a facilidade para entrada no país, como visto e vacinação. Por isso, vemos com mais frequência Buenos Aires, Santiago, Lisboa e Orlando", diz.

Floralis Genérica nos Bosques de Palermo - Foto: Nathalia Molina @ComoViaja

Em pacotes, a Decolar registrou um crescimento de 113% nas buscas para Natal e Réveillon neste ano. Com Rio de Janeiro, Maceió e Porto Seguro liderando os rankings nas 2 datas. Para o exterior, Buenos Aires, Santiago e Orlando são os mais procurados. Nos voos, depois da capital argentina, Miami e Lisboa lideram a busca; Orlando aparece em 5ª posição para ambas as datas.

Leia a seguir esta Entrevista dupla feita com os executivos da Decolar:

Daniela Araujo, diretora de Produtos Não Aéreos - Foto: Decolar

PACOTES DE VIAGEM

Perguntas para Daniela Araujo, diretora de Produtos Não Aéreos da Decolar:

No Nordeste, em geral, pacotes para resorts costumam vender mais do que outros pacotes? Por exemplo, do que para explorar atrações e praias. Depende do perfil do turista. Na Decolar, o cliente pode montar o pacote da forma como desejar, combinando passagem aérea e hotel, por exemplo. No caso do Ano Novo, observamos que Maceió, Porto Seguro, Natal, Fortaleza, Salvador, Porto de Galinhas e Recife são os destinos mais procurados no Nordeste. Normalmente, os clientes combinam a hospedagem em um resort, especialmente quem está viajando com crianças, e aproveitam as praias e os atrativos dos destinos ao longo da estadia. Inclusive, recomendamos aos clientes que optem por pacotes de viagens, que oferecem uma economia de até 35% em relação à compra dos produtos individualmente. É possível adicionar ao pacote atrações e passeios no destino.

Para o exterior, a Decolar vende mais pacotes para que destinos? Neste ano, observamos que Buenos Aires e Lisboa foram os dois destinos com uma demanda muito forte na procura por pacotes. Também notamos uma maior procura por Orlando, Miami, Nova York, Paris, Londres, Santiago, Madri e Roma.

Em 2023, algum destino no Brasil surpreendeu e passou a ter mais pacotes vendidos do que costuma vender? No Brasil, os destinos que possibilitam maior contato com a natureza passaram a ser muito procurados pelos nossos clientes, como as chapadas (Diamantina, Veadeiros e Guimarães) e Bonito. Vemos uma demanda crescente por destinos que oferecem experiências culturais ou gastronômicas, especialmente no interior de São Paulo e em cidades mineiras. Ao longo deste ano, notamos que a utilização do filtro de pets no nosso site aumentou também. Ou seja, as pessoas estão programando suas viagens buscando lugares que aceitam seus animaizinhos de estimação.

Bob Rossato, vice-presidente de Produtos Aéreos no Brasil - Foto: Decolar

VOOS PARA NATAL E ANO NOVO

Perguntas para Bob Rossato, vice-presidente de Produtos Aéreos da Decolar no Brasil:

Entre os destinos mais procurados para passagens no Natal e no Réveillon de 2023, Buenos Aires está em 1º lugar. Em ambas as ocasiões também, Miami aparece à frente de Orlando. A que você acha que isso se deve? Em 2022, Buenos Aires ocupava a 6ª e a 4ª posição, respectivamente para Natal e Ano Novo. Já os destinos na Flórida, Orlando era líder para o Ano Novo e 3ª para o Natal. Miami ocupava a 2ª posição no Natal e a 3ª no Réveillon. Para este ano, Buenos Aires lidera nas duas festividades. Ao longo deste 2º semestre, notamos que a capital argentina vem ocupando o ranking entre os 10 destinos mais procurados pelos nossos clientes para diferentes períodos. A Argentina sempre foi um dos lugares preferidos dos brasileiros, tanto pela proximidade quanto pela ampla oferta de atividades para todas as idades. O câmbio favorável torna o destino cada vez mais acessível. A Flórida é o estado americano mais buscado pelos nossos clientes, especialmente Miami e Orlando. O que pode ter mudado neste ano foi que o viajante que já foi a Orlando decidiu buscar por outras opções.

De tempos em tempos, vocês fazem estudos sobre destinos mais procurados para passagens em férias e feriados. Com raras exceções, o resultado costuma apontar mais ou menos os mesmos nomes. Por que o brasileiro não diversifica tanto seus destinos de viagem? É natural a busca pelo Nordeste, que tem muitos destinos, a maioria com praia e também oferece opções com esportes, como surf, kite e windsurf. Há também muitos resorts, para quem quer lazer completo para a família. Outro fator que pesa: o brasileiro não costuma viajar mais de duas vezes por ano a lazer. Assim, sempre que pensa em férias, especialmente no verão, opta por praia e sol. Em relação aos destinos internacionais, acaba levando em conta o orçamento, o idioma e a facilidade para entrada no país, como visto e vacinação. Por isso, vemos com mais frequência Buenos Aires, Santiago, Lisboa e Orlando.

De que modo a Decolar trabalha para promover outros destinos além dos mais buscados para passagens? Como uma empresa líder de viagens na América Latina, temos uma série de iniciativas comerciais para poder pôr na nossa prateleira cada vez mais produtos e serviços para os nossos clientes, democratizando o acesso a viagens. Investimos também em parcerias com as secretarias de turismo e órgãos ligados ao setor de viagem para potencializar a procura por outros destinos, não só entre os brasileiros, como também entre os estrangeiros.

