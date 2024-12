Por que socialite milionária de 88 anos vive hoje com R$ 1.400 do INSS?

A socialite carioca Regina Gonçalves, de 88 anos, vive atualmente com R$ 1.400 por mês da aposentadoria do INSS. Reportagem exibida pelo Fantástico, da TV Globo, neste domingo, 1.º, mostrou que o irmão e a cunhada ajudam a socialite com as despesas.

Seu ex-motorista particular, José Marcos Chaves Ribeiro, é acusado pelo Ministério Público de tentativa de feminicídio, crime contra a liberdade pessoal e contra o patrimônio. A investigação afirma que José Marcos sacou milhões da conta da socialite. Ele teve a prisão preventiva decretada pela Justiça e está foragido. A reportagem não localizou a defesa do ex-motorista.

A socialite Regina Lemos Gonçalves em seu apartamento em Copacabana, no Rio. Foto: Reprodução/TV Globo

PUBLICIDADE Regina diz que era mantida em cárcere privado e, em janeiro, conseguiu fugir do seu apartamento no Edifício Chopin, endereço luxuoso na Avenida Atlântica, em Copacabana, na zona sul do Rio. Nesta semana, a Justiça devolveu à socialite uma mansão em São Conrado, na zona sul do Rio, que estava sendo usada por José Marcos, que inclusive apresentou uma escritura de união estável com Regina. José Marcos também ficou proibido de se aproximar de Regina.

Publicidade

A Justiça determinou que, além de José Marcos, outras oito pessoas mantenham distância de no mínimo 500 metros de Regina. Entre os citados, estão os advogados Paulo Lins e Silva, Bruno Bastos e Thiago Micelli.

Ao Fantástico, os três advogados citados informaram que agiram de forma legal no exercício da advocacia e nos limites da lei e do estatuto dos advogados do Brasil. E afirmaram que a decisão é arbitrária e que irão se defender no curso do processo.

Leia também Feminicídio: homem é preso por suspeita de agredir e matar a própria mãe no Paraná

Cirurgia na cabeça

De acordo com o Fantástico, o ex-motorista chegou a apresentar um testamento em que aparecia como herdeiro caso ela morresse. Nove dias depois da assinatura desse documento, a socialite sofreu um acidente doméstico enquanto ajudava José Marcos com uma cortina e passou por uma cirurgia na cabeça, mas os parentes não foram avisados.

“É uma grande coincidência que tenha sido celebrado um testamento colocando ele como beneficiário uma semana antes desse acidente, ou então daquilo que teria que parecer um acidente. Para que ele pudesse ser herdeiro dela, ele tinha que fazer valer o testamento e precisava que a pessoa, a vítima, falecesse. Então, a morte não poderia ser uma morte que pudesse não parecer natural. Por isso que foi da forma como foi, para parecer natural”, afirmou ao Fantástico a promotora de Justiça Eyleen Marenco.

Publicidade

Leia também Motorista de Porsche atropela ciclista em Pinheiros

A polícia afirma também que José Marcos atuou para prejudicar a saúde de Regina e a única comida que dava a ela todos os dias era sopa.

Regina é viúva do proprietário dos baralhos Copag, Nestor Gonçalves, e não tem filhos. Nestor, por sua vez, deixou como herança o apartamento no Edifício Chopin e outros imóveis, incluindo uma fazenda em Angra dos Reis, também no Rio. Em 1994, a herança foi de R$ 2,5 bilhões.