Tarcísio acabou com a Secretaria da Pessoa com Deficiência de SP?

Tarcísio de Freitas, governador eleito de SP.

O governador eleito de SP, Tarcísio de Freitas (Republicanos), acabou com a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência?

Nesta quarta-feira, 21, Tarcísio anunciou os nomes de seus secretários. E não está na lista a pasta da população com deficiência.

O blog Vencer Limites apurou que a própria equipe da secretaria foi surpreendida. Nenhuma informação a respeito de possíveis reduções ou extinções foi compartilhada durante a transição. Nas reuniões feitas com a presença da equipe atual, nada foi mencionado nesse sentido.

Integrantes do grupo de transição não responderam aos contatos do blog.

Secretaria estadual da Pessoa com Deficiência de SP funciona no Memorial da América Latina.

Criada em 2008, foi a primeira secretaria estadual do País com essa temática. Atualmente, ocupa vários andares no Memorial da América Latina e mantém diversos projetos.

Entre suas ações mais importantes estão as estruturas das delegacias de polícia especializadas em crimes contra a pessoa com deficiência, que têm uma equipe técnica formada por profissionais do Instituto Jô Clemente (IJC). Neste mês, três unidades foram inauguradas no litoral e no interior, além da central já em funcionamento na capital paulista.

Vale ressaltar que nos últimos quatro anos, o governo de Jair Bolsonaro, do qual Tarcísio de Freitas foi ministro e defensor, atacou constantemente os direitos da população com deficiência e tentou eliminar o Conade (Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência).