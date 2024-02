Vídeo: objeto luminoso é registrado no céu do Rio Grande do Sul

Um objeto luminoso foi registrado no céu do Rio Grande do Sul nessa quarta-feira, 21. A captura das imagens foi realizada por câmeras do observatório Bate-Papo Astronômico, em Santa Maria, e pelo projeto Clube da Astronomia, ligado Instituto Federal Farroupilha em Santo Ângelo. Pouco depois das 5 horas da manhã daquele dia, foi possível ver nos registros o brilho de um objeto aumentando e diminuindo diversas vezes.

Segundo Fabricio Colvero, operador das estações, pela característica da visualização, se trata de algum objeto girando no próprio eixo, na órbita baixa da Terra. As imagens foram encaminhadas e serão analisadas pela Rede Brasileira de Monitoramento de Meteoros, para uma possível identificação.

Observatório registrou o momento em que brilho do objeto aumenta e em seguida diminui Foto: Bate-Papo Astronômico