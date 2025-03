São Paulo quer plano de resiliência climática antes da COP e segue na meta de reflorestamento

Camada de poluição atmosférica cobre a cidade São Paulo, vista da Serra da Cantareira. Crédito: Clayton de Souza/Estadão Poluição Atmosférica Foto: Clayton de Souza/Estadão

Entre as ações pré-COP, o Estado de São Paulo pretende consolidar o plano de resiliência climática nesta quarta (12) durante a 5ª Conferência Estadual do Meio Ambiente, realizada na USP. Além de representantes do governo e das prefeituras paulistas, a própria ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, participa do encontro.