Funcionário de museu joga obra de arte no lixo por acidente na Holanda; entenda

Peça ‘All The Good Times We Spent Together’, de Alexandre Lavet, foi acidentalmente jogada no lixo Foto: @lam_museum via Instagram

Um funcionário do LAM Museum, de Lisse, na Holanda, descartou acidentalmente uma das obras exibidas no museu. Criada por Alexandre Lavet, a peça All The Good Times We Spent Together é formada por duas latas vazias de cerveja. A obra estava em exibição no elevador quando foi encontrada por um dos trabalhadores do local e colocada num saco de lixo.

PUBLICIDADE Segundo Froukje Budding, porta-voz do museu, a peça estava sendo exibida no elevador pois a equipe do LAM tenta “surpreender o visitante o tempo todo”. Curadora do museu, Elisah van den Bergh foi quem sentiu a falta da peça e foi procurá-la nos sacos de lixo antes que eles fossem descartados. A confusão levou o LAM a mudar o local de exposição da obra. “Agora colocamos a obra em um local mais tradicional, sobre um pedestal, para que ela possa descansar após sua aventura”, contou ela à AFP.

Segundo a curadora, não há ressentimentos contra o funcionário que jogou a obra fora, uma vez que ele estava apenas “fazendo seu trabalho”.

Confira a nova morada de All The Good Times We Spent Together abaixo: