Mona Lisa: obra é ‘restaurada’ por inteligência artificial e gera polêmicas: ‘Bizarro’; veja

A própria plataforma classifica o resultado como “bizarro”: ao invés de manter o tom esfumado no fundo da pintura - que mantém o mistério sobre o local onde poderia ter sido retratado, se seria real ou idealizado - a inteligência artificial tratou de cobrir a imagem com cores e formas impactantes, que mais parecem ter saído de uma pintura expressionista ou futurista das vanguardas do século XX, muito longe da tendência artística que era padrão no século 15, quando foi idealizada.

Além disso, chama a atenção a “solução” dada pela IA para cobrir detalhes do esfumado de da Vinci. No canto superior esquerdo, é possível notar que a tecnologia simplesmente borrou ainda mais a imagem, deixando a pintura com aspecto de ter sido danificada.