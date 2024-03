Vai à exposição sobre o Holocausto no MIS? Veja serviço, dicas e o que mais fazer na região

Uma mostra sensorial e impactante sobre o Holocausto abre ao público neste sábado, 9 de março, no Museu da Imagem e do Som (MIS) de São Paulo, no Jardim Europa, na zona oeste da cidade. Veja abaixo como será a exposição, preços, serviço completo e dicas de locais para comer, beber e ampliar o programa pela região.

Mostra 'A tragédia do Holocausto: a vida de Julio Gartner', no MIS, abre neste sábado, 9 de março. Foto: Werther Santana/Estadão

Como é a exposição sobre o Holocausto no MIS?

PUBLICIDADE Divida entre dois espaços, a exposição A Tragédia do Holocausto: A Vida de Julio Gartner apresenta um registro histórico da Segunda Guerra Mundial a partir da trajetória do polonês Julio Gartner (1924-2018), sobrevivente do Holocausto que veio morar no Brasil após ser liberado de um campo de concentração nazista. O ambiente leva o visitante a percorrer cenários que, com sons e efeitos, remetem aos locais por onde Julio, que faria 100 anos em 2024, passou: a sala da casa da família em Cracóvia, a pequena aldeia de Glewiec, onde ele se escondeu com uma família de camponeses cristãos, o gueto de Cracóvia, e os diferentes campos de concentração em que o Julio ficou preso durante a Guerra.

Exposição no MIS apresenta um registro histórico da Segunda Guerra Mundial a partir da trajetória do polonês Julio Gartner. Foto: Werther Santana/Estadão

Já no segundo andar, o espaço busca apresentar e homenagear pessoas que se dedicaram a salvar judeus das horrores da Segunda Guerra. Chamado de Anjos do Holocausto, o espaço mostra as trajetórias e feitos de nomes como o alemão Oskar Schindler, o britânico Nicholas Winton e a brasileira Aracy de Carvalho. LEIA MAIS SOBRE A EXPOSIÇÃO AQUI

Serviço - A tragédia do Holocausto: a vida de Julio Gartner

Data: De 9 a 21 de março

Ingressos: R$ 20 (inteira); R$ 10 (meia); gratuito às terças e para crianças até 7 anos

Classificação indicativa 16 anos

Museu da Imagem e do Som – MIS Avenida Europa, 158, Jardim Europa, São Paulo| (11) 2117 4777 | www.mis-sp.org.br

Horário: terças a sextas: 10h às 19h / sábados: 10h às 20h / domingos e feriados: 10h às 18h (Permanência até 1h após o último horário)

Como chegar no MIS?

O MIS fica no número 158 da Av. Europa, na zona oeste da capital paulista. O local é de fácil acesso para quem vai de carro - é possível estacionar em uma das ruas arborizadas próximas ao museu, mas, caso prefira, o estacionamento (que pode ser concorrido) cobra R$ 20 dos visitantes do MIS (é preciso retirar o selo na bilheteria).

Para quem optar pelo transporte público, a região é bem servida de paradas de ônibus. Já a estação de ônibus mais próxima é a Oscar Freire (Linha 4-Amarela), que fica a cerca de 30 minutos de caminhada do museu.

Publicidade

Onde comer perto do MIS?

Pipo Restaurante: Para quem não quer ir muito longe do museu, a melhor opção é o Pipo Restaurante, que fica logo atrás do MIS e com acesso pela mesma entrada dele. O restaurante é uma casa boa em culinária brasileira, gastando entre R$100 e R$ 300 por pessoa. Avenida Europa, 158, Jardim Europa (Acesso pelo MIS) Tel: 3530-1760. De segunda a sexta, das 17h às 19h.

O Pipo Restaurante fica logo atrás do MIS e com acesso pela mesma entrada do museu. Foto: WERTHER SANTANA/ESTADÃO

Barbacoa : A churrascaria Barbacoa, a 700 metros do MIS (cerca de 12 minutos de caminhada), é uma boa opção para quem quer um almoço mais completo antes ou depois de visitar a exposição. Prepare-se para gastar cerca de R$ 200 por pessoa e receber um bom e tradicional rodízio de carnes. Rua Doutor Renato Paes de Barros, 65, Itaim Bibi Tel: 3168.5522. Segunda a Sexta:12h às 15h e 18h às 22h30. Sábado: 11h30 às 17h e 19h às 22h30. Domingo e feriados: 11h30 às 17h e 19h às 22h

: A churrascaria Barbacoa, a 700 metros do MIS (cerca de 12 minutos de caminhada), é uma boa opção para quem quer um almoço mais completo antes ou depois de visitar a exposição. Prepare-se para gastar cerca de R$ 200 por pessoa e receber um bom e tradicional rodízio de carnes. Rua Doutor Renato Paes de Barros, 65, Itaim Bibi Tel: 3168.5522. Segunda a Sexta:12h às 15h e 18h às 22h30. Sábado: 11h30 às 17h e 19h às 22h30. Domingo e feriados: 11h30 às 17h e 19h às 22h Padaria Galeria dos Pães: Para quem busca uma opção mais rápida, a Galeria dos Pães tem uma boa variedade de, claro, pães, doces e lanches por um preço mais acessível. O estabelecimento fica aberto 24 horas por dia e tem estacionamento gratuito. R. Estados Unidos, 1645, Jardins.

Com atendimento 24 horas, a Galeria dos Pães tem uma tradicional seção de confeitaria, além de pães, frios, frutas, legumes e uma loja de conveniência com produtos nacionais e importados. Foto: Evelson de Freitas/Estadão

Imma: O restaurante Imma, a cerca de 15 minutos de caminhada do MIS, também pode agradar quem deseja um bom almoço ou jantar na região do Jardim Europa. Com pratos entre R$ 50 e R$ 90, o restaurante do chef Marcelo Giachini oferece pratos e drinks variados. Rua Emanuel Kant, 58, Jardim Europa Tel.: (11) 3064-6250. Horário de funcionamento: 12h/15h30 e 19h/23h (sex. 12h/15h30 e 19h/0h; sáb. 12h/17h e 19h/0h; dom. 12h/17h; fecha 2ª). Saiba mais aqui.

Veja mais opções de bons restaurantes em São Paulo no Paladar.

O que mais fazer no Jardim Europa?

PUBLICIDADE Para continuar o programa cultural, o Jardim Europa tem duas boas opções de museus além do MIS: MuBE - Museu Brasileiro de Escultura e Ecologia: Inaugurado em 1995, o museu tem como objetivo divulgar segmentos da arte, com foco em escultura e arquitetura, além de realizar projetos educativos e culturais. Funciona de terça a domingo, das 11h às 17h, com entrada gratuita, mas o MuBE recomenda agendar sua visita com antecedência. Rua Alemanha 221, Jd Europa, São Paulo-SP. Saiba mais aqui.

Prédio do Mube em São Paulo, projeto de Paulo Mendes da Rocha. Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Casa Museu Ema Klabin: O casarão no Jardim Europa, que foi a residência da filantropa e colecionadora Ema Klabin, foi transformado em um museu com mais de 1,5 mil peças de diferentes períodos. O local ainda recebe exposições temporárias e promove programas culturais. Visitação livre: quarta a domingo das 11h às 17h com permanência até às 18h. Visitas mediadas: quarta, quinta e sexta às 11h, 14h, 15h e 16h. Rua Portugal, 43, Jardim Europa. Saiba mais aqui.

Publicidade