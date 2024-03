Imagine sentir um pouco de como era o gueto de Cracóvia, onde milhares de judeus se esconderam após a invasão dos nazistas na Polônia. Ouvir os gritos e os vidros sendo quebrados durante a Noite dos Cristais. Ou ter uma ideia, ainda que em escala muito menor, de como eram os campos de concentração nazistas durante a Segunda Guerra Mundial.

É isso que pretende fazer a exposição A Tragédia do Holocausto: A Vida de Julio Gartner, que abre ao público neste sábado, 9, no Museu da Imagem e Som (MIS) de São Paulo. A partir da trajetória de um sobrevivente polonês radicado no Brasil, a mostra imersiva aproxima o visitante do universo de milhares de judeus e dos horrores a que foram submetidos entre a ascensão do nazismo e o Tribunal de Nuremberg.

A exposição 'A Tragédia do Holocausto: A Vida de Julio Gartner' abre neste sábado, 9 de março, no MIS. Foto: Werther Santana/Estadão

"O melhor jeito de contar essa história é humanizá-la", explica Marcio Pitliuk, escritor, cocurador da exposição, autor de O Engenheiro da Morte: A Participação da Elite Alemã no Holocausto (Vestígio) e cineasta por trás do filme Sobrevivi ao Holocausto, que conta a história de Julio Gartner. "Quando você fala em seis milhões de mortes, é um número. Quando você mostra as vítimas, as pessoas se sensibilizam mais. A forma que encontrei de fazer isso foi mostrando a história de um sobrevivente, do Julio." A mostra tem ainda um segundo ato, batizado de Anjos do Holocausto. No segundo andar, um espaço apresenta a história de sete pessoas que ajudaram a resgatar judeus durante aquele período: o britânico Nicholas Wilton, o alemão Oskar Schindler (que inspirou o filme A Lista de Schindler), o diplomata sueco Raoul Wallenberg, a ativista polonesa Irena Sendler, o médico polonês Janusz Korczak e os diplomatas brasileiros Luiz Martins de Souza Dantas e Aracy de Carvalho.

A Tragédia do Holocausto: A Vida de Julio Gartner

O Estadão visitou a exposição A Tragédia do Holocausto: A Vida de Julio Gartner ainda em seu momentos finais de montagem. O espaço, mesmo que em escala muito menor, cria a sensação de entrar em uma viagem no tempo pela vida de Julio, a partir de fotos, cenários, sons e efeitos.

Morto em 2018, aos 94 anos, ele tinha apenas 15 quando os alemães invadiram Cracóvia, sua cidade natal na Polônia. Tinha o sonho de jogar futebol profissionalmente, mas teve os planos interrompidos pela invasão nazista. É um pouco antes desse momento que começa a mostra: em uma reprodução do que era a sala de jantar da casa de Julio, onde ele vivia com os pais, Isidor e Paulina, e os irmãos, Henrique e Norberto.

Primeiro espaço da mostra 'A Tragédia do Holocausto: A Vida de Julio Gartner' reproduz sala de jantar da família. Foto: Werther Santana/Estadão

Em seguida, uma representação do que foi a Noite dos Cristais, quando os alemães estimularam a população a atacar estabelecimentos e comunidades judaicas sob a desculpa de vingança pelo assassinato de um diplomata alemão em Paris. Além das fachadas com vidros quebrados e pichações, o ambiente é tomado pelo som alto de sirenes, gritos e objetos quebrando.

“Estamos usando diversos elementos de cenografia, sons, imagens e visuais variados para que a pessoa se sinta naquele lugar. Isso, aliado a informação com textos e fotografias recuperadas”, explica André Sturm, diretor-geral do MIS e cocurador da exposição.

Noite dos Cristais também faz parte da mostra sobre o Holocausto no MIS. Foto: Werther Santana/Estadão

O caminho continua por um esconderijo, onde Julio ficou escondido com uma família de camponeses cristãos na cidade de Glewiec, e pelo gueto de Cracóvia, onde ele e o irmão, Henrique, ficaram por cerca de um mês. O espaço é preenchido por gritos e bebês chorando. O outro irmão de Julio, Norberto, fugiu para a Rússia com um tio. Os pais, Isidor e Paulina, foram levados para o campo de Majdanek, em Lublin, e foram assassinados na câmara de gás.

“O que diferenciou o Holocausto foi a construção de uma máquina industrial de extermínio, com milhares de pessoas trabalhando para isso, linhas de trem, construção de campos de concentração e das câmaras de gás. É isso que queremos mostrar para as pessoas. O objetivo é que elas entendam, a partir do sentimento, o que foi o Holocausto”, completa André.

Esses locais aparecem nos próximos passos da exposição. Depois de cruzar um vagão com roupas penduradas, o visitante se depara com dois caminhos. O primeiro acaba em um espaço sem saída, que com uma projeção e efeitos visuais, representa o que era a câmara de gás.

Espaço na exposição 'A Tragédia do Holocausto: A Vida de Julio Gartner' representa uma câmara de gás, onde prisioneiros dos campos de concentração eram mortos. Foto: Werther Santana/Estadão

"A exposição é bem sensorial para que a pessoa acompanhe a história do Julio, que é a história do Holocausto. Ele teve o azar de passar por todas essas fases. A gente espera que as pessoas saiam impactadas e agoniadas de ver o que foi esse genocídio", comenta Marcio Pitliuk, que conheceu o polonês em 2008 e atuou como uma espécie de agente nos dez anos seguintes, marcando palestras e entrevistas para o sobrevivente.

Na exposição, uma escada de pedraria foi construída para representar os 186 degraus que Julio percorria carregando blocos de pedra por 12 horas por dia no campo de Mauthausen, na Áustria. Foto: Werther Santana/Estadão

Julio também passou pelo campo de Melk, onde, por sorte, trabalhava dentro de túneis. O frio no local era tanto que quem era obrigada a trabalhar ao ar livre morria em pouco tempo. Com os Aliados próximos, os prisioneiros foram transportados - a pé, sem água, comida ou descanso - para o campo de Ebensee. Depois de três semanas, foram libertados.

As memórias do filho

Para Paulo Gartner, 65 anos, um dos filhos de Julio, contar a história do pai é fazer com que as pessoas não esqueçam do que foi o Holocausto: “Meu pai falava: ‘o mundo não aprende’. Vivemos o Holocausto durante a Segunda Guerra e vários genocídios ao longo do tempo. Acho muito importante transmitir esses acontecimentos históricos para as gerações que estão vindo porque aprendemos com a História”.

Paulo e Marcio lembram que Julio, mesmo com tudo que havia passado, queria sempre olhar para frente. Acreditava que era importante seguir a vida. Com o fim da guerra, passou um período na Itália antes de se mudar para o Brasil. Aqui, tornou-se comerciante, casou-se e teve um casal de filhos. Já no final da vida, passou a contar a sua história para mais pessoas ao redor do País.

'Estadão' visitou a exposição 'A Tragédia do Holocausto: A Vida de Julio Gartner' na quinta-feira, 7, em seus momentos finais de montagem e nesta sexta-feira, 8, em apresentação exclusiva para imprensa. Foto: Werther Santana/Estadão

Em alta Cultura Guilherme Arantes: ‘Minha música não serve para tocar na praça de alimentação do Rock in Rio’ ‘Envelheci bem’, diz Paula Toller; cantora fala, aos 61 anos, sobre amor, política e futuro Oscar no streaming: O que ainda vale a pena assistir na reta final da premiação “Ele tinha um senso de que isso podia ajudar e é por isso que ele fazia [palestras e falava sobre o que ele passou]. Ele não tinha ego nenhum para satisfazer. Ele queria levar para as pessoas o que foi a História. Se a gente conseguir transmitir o que aconteceu e trouxer mais pessoas para entender que esse não é o caminho, sei que ele ficaria feliz”, diz Paulo. Anjos do Holocausto O segundo ato da exposição, chamado de Anjos do Holocausto, foi pensando por André Sturm depois de tomar conhecimento da história de Nicholas Winton (1909 - 2015), britânico filho de judeus que salvou 669 pessoas organizando fugas de Praga em vagões e subornando soldados nazistas. Ele nunca havia contado essa história para ninguém, nem para a própria família. O feito foi revelado em 1998, em uma programa da BBC, que reuniu judeus salvos por Winton. A sua história é lembrada na mostra, com uma projeção do episódio que revelou a história. Além dele, outras seis pessoas ganham destaque:

Oskar Schindler (1908-1974), alemão que inspirou o filme A Lista de Schindler e escondeu famílias de origem judaica nas fábricas que gerenciava para o governo nazista.

(1908-1974), alemão que inspirou o filme e escondeu famílias de origem judaica nas fábricas que gerenciava para o governo nazista. Raoul Wallenberg (1912-1947), diplomata sueco que vinha de família rica e usou seus contatos para expedir passaportes especiais para judeus sob a classificação de “suecos à espera de repatriação”.

Segundo ato da exposição é chamado de 'Anjos do Holocausto' e fica no segundo andar do MIS. Foto: Werther Santana/Estadão

Irena Sendler (1910-2008), ativista polonesa que retirou cerca de 2,5 mil crianças de guetos e as salvou do Holocausto sob novas identidades em casas adotivas, orfanatos e conventos.

(1910-2008), ativista polonesa que retirou cerca de 2,5 mil crianças de guetos e as salvou do Holocausto sob novas identidades em casas adotivas, orfanatos e conventos. Janusz Korczak (1878 ou 1879 - 1942), médico polonês que cuidou de centenas de crianças no Gueto de Varsóvia, teve um salvo-conduto, mas escolheu acompanhar os meninos e meninas presos pelos nazistas. Foi morto no campo de Treblinka, em 1942, com as crianças.

(1878 ou 1879 - 1942), médico polonês que cuidou de centenas de crianças no Gueto de Varsóvia, teve um salvo-conduto, mas escolheu acompanhar os meninos e meninas presos pelos nazistas. Foi morto no campo de Treblinka, em 1942, com as crianças. Luiz Martins de Souza Dantas (1876-1954), diplomata brasileiro que foi embaixador do Brasil na França e concedeu mais de mil vistos diplomáticos para perseguidos pelo governo nazista.

(1876-1954), diplomata brasileiro que foi embaixador do Brasil na França e concedeu mais de mil vistos diplomáticos para perseguidos pelo governo nazista. Aracy de Carvalho (1908-2011), diplomata e responsável pelo departamento de imigração do consulado brasileiro em Hamburgo durante a Segunda Guerra, e companheira do escritor Guimarães Rosa. Escondeu judeus em sua casa e emitiu vistos ajudando-os a fugir para o Brasil.

“É uma homenagem a pessoas que, mesmo correndo risco de vida, salvaram judeus e pessoas que não conheciam porque achavam que tinham que fazer o bem”, finaliza André. Pessoas como Julio Gartner.

Serviço - A Tragédia do Holocausto: A Vida de Julio Gartner

Data: a partir de 9 de março

Ingressos: R$ 20 (inteira); R$ 10 (meia); gratuito às terças e para crianças até 7 anos

Classificação indicativa: 16 anos

Museu da Imagem e do Som – MIS Avenida Europa, 158, Jardim Europa, São Paulo| (11) 2117 4777 | www.mis-sp.org.br

Horário: terças a sextas: 10h às 19h / sábados: 10h às 20h / domingos e feriados: 10h às 18h (Permanência até 1h após o último horário)

