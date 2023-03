Ator Robert Blake, de ‘A Sangue Frio’, morre aos 89 anos

Robert Blake, o ator que estrelou o filme ‘A Sangue Frio’ e que foi julgado e absolvido pelo assassinato de sua esposa, morreu na quinta-feira, 9, aos 89 anos em Los Angeles. Uma declaração divulgada em nome de sua sobrinha, Noreen Austin, disse que Blake morreu de doença cardíaca, cercado pela família em casa.

O artista ganhou fama na série policial ‘Baretta’, nos anos 70, e construiu uma carreira na indústria do entretenimento desde jovem, que foi ofuscada pela trágica morte de sua segunda esposa, Bonny Lee Bakley.

Blake, o premiado ator Emmy que passou da aclamação por sua atuação à notoriedade quando foi julgado e absolvido de assassinar sua esposa, morreu na quinta-feira, 9, aos 89 anos de idade. Foto: Doug Benc/AFP

Bakley havia sido casado sete vezes e estava em um relacionamento com o filho de Marlon Brando, Christian, quando conheceu Blake em Los Angeles. O casal teve uma relação tumultuada e se casou depois que Bakley anunciou que ela estava grávida.

A mulher foi assassinada em 2001 após sair de um restaurante onde os dois tinham acabado de jantar.

O ator foi acusado do crime, mas foi absolvido. Anos mais tarde, a família da vítima o processou e ganhou uma decisão judicial em favor de milhões de indenizações. O julgamento da mídia enterrou a carreira de Blake, que havia estado à beira do estrelato nas décadas anteriores.

Uma longa trajetória

Nascido em Nova Jersey em 1933, o ator começou a aparecer nas telonas ainda jovem, com pequenos papéis em produções como ‘O Tesouro da Sierra Madre’ (1948). Depois de estrelar papéis em filmes como ‘Asfalto Violento’ (1973) e ‘A Sangue Frio’ (1967), com base no romance homônimo de Truman Capote, Blake fez sucesso na televisão.

Seu papel mais conhecido é o do policial Tony Baretta, que percorreu as ruas de Nova York na série ‘Baretta’. A atração correu por quatro temporadas e lhe rendeu um prêmio Emmy. Ele estrelou como um detetive que carregava uma catatua de estimação no ombro e gostava de disfarces. A sua linha de assinatura: “Não cometa o crime se não puder cumprir a pena” foi citada com frequência.

O Emmy veio em 1975, embora nos bastidores o espetáculo tenha sido embalado por disputas envolvendo a estrela temperamental. Ele ganhou reputação como um dos melhores atores de Hollywood, mas um dos mais difíceis de se trabalhar. Mais tarde, admitiu ter lutado com o álcool e o vício em drogas em sua vida.

Em 1993, Blake ganhou outro Emmy em ‘Dia do Julgamento: a História da Lista John’. A trama retratava um homem de fala mansa, que assassinou sua esposa e três filhos.

A carreira de Blake havia desacelerado muito antes do julgamento. Ele fez apenas algumas aparições na tela depois de meados dos anos 80. Seu último projeto foi o longa ‘A Estrada Perdida’, de David Lynch, lançado em 1997. Segundo sua sobrinha, Blake havia passado os últimos anos “curtindo música jazz, tocando seu violão, lendo poesia e vendo muitos filmes clássicos de Hollywood”.

Seu pai, um imigrante italiano e sua mãe, uma italiana americana, queriam que seus três filhos tivessem sucesso no show business. Aos dois anos, Blake se apresentava com um irmão e uma irmã em um ato de vaudeville familiar chamado ‘Os Três Pequenos Hillbillies’.

Quando seus pais mudaram a família para Los Angeles, sua mãe encontrou trabalho para as crianças como figurantes de cinema e o pequeno Mickey Gubitosi foi arrancado da multidão pelos produtores que o lançaram nas comédias ‘Nossa Gangue’. Ele apareceu na série por cinco anos e mudou seu nome para Bobby Blake.

O diretor Richard Brooks, à direita, conversa com os atores Scott Wilson, à esquerda, e Robert Blake durante as filmagens de "A Sangue Frio", baseado no livro de mesmo nome, no Kansas, em março de 1967. Foto: William P. Straeter/AP

Ele passou a trabalhar com lendas de Hollywood, interpretando o jovem John Garfield em ‘Humoresque’ em 1946, e o menino que vende Humphrey Bogart, um bilhete de loteria crucial no ‘O Tesouro de Sierra Madre’, vencedor do Oscar.

Na idade adulta, ele conseguiu papéis sérios no cinema. O maior avanço foi em 1967 com ‘A Sangue Frio’. Mais tarde, houve filmes como ‘Tell Them Willie Boy is Here’ e ‘A Polícia da Estrada’.

Em 1961, Blake e a atriz Sondra Kerr se casaram e tiveram dois filhos, Noah e Delinah. Eles se divorciaram em 1983. Seu fatídico encontro com Bakley aconteceu em 1999 em um clube de jazz onde ele foi para escapar da solidão.

“Aqui estava eu, 67 ou 68 anos de idade. Minha vida estava em espera. Minha carreira estava paralisada”, disse ele na entrevista à AP. “Eu já estava sozinho há muito tempo”. Ele disse que não tinha motivos para não gostar de Bakley: “Ela me tirou das arquibancadas e me colocou de volta na arena. Eu tinha algo pelo qual viver”.