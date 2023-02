Quer comprar livro gastando pouco? Feira da Unesp já tem data e mais de 160 editoras confirmadas

A Feira do Livro da Unesp 2023 já tem data. Em sua 5ª edição, ela será realizada entre os dias 12 e 16 de abril no câmpus da Unesp, na Barra Funda, e também de forma virtual. Como a tradicional Festa do Livro da USP, a da Unesp também terá livros com grandes descontos. Mais de 160 editoras já confirmaram presença - entre elas, a Companhia das Letras, Todavia, Grupo Record, HarperCollins Brasil, Pulo do Gato, Jujuba e Ozé.

É a primeira vez, desde a pandemia da covid-19, que ela ocorre presencialmente. Segundo os organizadores, "milhares de livros", publicados pelas mais variadas editoras, serão vendidos com pelo menos 50% de desconto na feira presencial e 40% na virtual.

Feira do Livro da Unesp pré-pandemia ( Foto: Fundação Editora da Unesp/Drone/Divulgação)

Haverá livros de todos os gêneros, como literatura infantil e juvenil, clássica e contemporânea, de entretenimento, acadêmicos, de desenvolvimento profissional ou pessoal e religiosos, entre outros.

Estão previstos, ainda, debates e atividades culturais. A programação, porém, ainda será anunciada.

Como vai funcionar a Feira do Livro da Unesp

A feira presencial ocorre diariamente entre a quarta, 12, e sábado, 15, das 9h às 21h. No domingo, 16, ela encerra às 18h. A Unesp fica na Rua Dr. Bento Teobaldo Ferraz, 271, ao lado da Estação Barra Funda-Palmeiras do Metrô.

Continua após a publicidade

A feira virtual acontece ininterruptamente das 9h do dia 12 abril até as 23h59 do domingo, 16, no site do evento. Ali, o visitante precisa entrar no hotsite de cada editora para ver as condições de venda e a lista de livros disponíveis.

Veja as editoras da V Feira do Livro da Unesp

34

Adonis

Alameda

Alaúde e Tordesilhas

Aleph

Continua após a publicidade

Aletria

Alfabeto

Almedina

Alta Books

Anita Garibaldi

Annablume

Antofágica

Continua após a publicidade

Artesã

Associação Filosófica Scientiae Studia

Ateliê da Escrita

Ateliê Editorial

Autêntica

Autonomia Literária

Ayiné

Continua após a publicidade

Bamboozinho

Barbatana

Bazar do Tempo

BE?

Berlendis

Biruta Gaivota

Blucher

Continua após a publicidade

Brasiliense

Buzz

Callis

Capivara

Carochinha

Catapulta

Cengage

Continua após a publicidade

Ciranda Cultural

Círculo Livraria

Cobogó

Companhia das Letras

Conrad

Consequência

Contexto

Contracorrente

Contraponto

Cortez

CRV

Cult

DBA

DCL

Degustar

Devir

Devires

Disal

Dublinense

Edelbra

Edições Loyola

Edipro

EdUFSCar

Edusp

Elefante

Escala

Escuta

Estação Liberdade

Excelsior

Expressão Popular

Faria e Silva

FGV

FiloCzar

Fiocruz

Gato Leitor

Gente

Girassol

Global

Grande Área

Grupo Editorial Record

Grupo Pensamento

Grupo Summus

HarperCollins

Hedra

Hucitec

Ideias & Letras

Iluminuras

Intermeios

Irmãos Vitale

Jujuba

Kalinka

Kapulana

Kotter

L&PM

Letra Selvagem

LeYa Brasil

Literare Books

Livraria da Física

Lote 42

Malê

Martin Claret

Martins Fontes

Matrix

Mil Caramiolas

Mn?ma

Morro Branco

Mostarda Editora

Musa

Mythos

N-1 edições

Nacional

Nemo

Nova Alexandria

Nova Fronteira

Novatec

nVersos

Olhares

On line - selos Garnier e Camelot

Ouro sobre Azul

ÔZé

Paco

Paisagem - Taschen

Palas Athena

Palavras

Pallas

Panda Books

Parábola

Passarinho

Paulinas

Peirópolis

Perspectiva

Phorte

Pontes Editores

Pulo do Gato

Quatro Cantos

Reformatório

Relicário

Revan

Saber e Ler

Saint Paul

Sattva

Senac

Senac RJ

Serena

Sesc

SESI-SP

Solisluna

Sulina

Sundermann

Tanta Tinta

Telos

Temporal

Tharpa

The Books

Thomas Nelson

Todavia

Ubu

UFABC

UFMG

UFPR

UnB

Unesp

Unicamp

Unifesp

Universo dos Livros

V&R

Veneta

Via Lettera

Via Verita

Viajante do Tempo

Vozes

WMF Martins Fontes

Zagodoni

Zarabatana Books

Zouk