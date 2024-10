A história real de Rodney Alcala, o serial killer que participou de um programa de namoro na TV

A Garota da Vez, filme que marca a estreia de Anna Kendrick na direção, tem uma premissa peculiar: aqui, um carismático serial killer participa de um programa de namoro na televisão. Pode soar inusitado, mas a parte mais surpreendente desta história é absolutamente real. Em 1978, Rodney Alcala participou do programa The Dating Game, e saiu vencedor da seleção de candidatos solteiros. Por isso, até hoje o serial killer é conhecido como o “Assassino do The Dating Game” (ou “The Dating Game Killer”, no idioma original).

Rodney Alcala e Cheryl Bradshaw no The Dating Game, em 1978 Foto: Criminologytube via Youtube/Reprodução

Talvez a parte mais absurda de sua história - que chega a ganhar foco no filme - é que Alcala já havia sido acusado de assassinato e estupro antes mesmo de sua participação no programa, e já listava diversas vítimas ainda desconhecidas. Hoje, o acontecimento é atribuído à simples falta de pesquisa e background check dos bastidores. Mas, além disso, A Garota da Vez coloca em foco a displicência policial da época, já que Alcala já havia sido reportado algumas vezes às autoridades durante toda sua vida.

Quem foi Rodney Alcala, o Dating Game Killer

PUBLICIDADE Nascido no Texas em 1943, Alcala viveu parte da infância no México. Quando tinha 8 anos, seu pai abandonou a família e, quando tinha 11, se mudou para Los Angeles com a mãe e os irmãos. Aos 17 anos, Alcala se alistou no exército e foi dispensado após ser diagnosticado com transtorno de personalidade antissocial. Ele estudou artes na Universidade da Califórnia (UCLA) e se mudou para Nova York para estudar cinema, onde teve aulas com o diretor Roman Polanski, na Universidade de Nova Iorque (NYU). O primeiro ataque registrado de Alcala aconteceu em 1968, 10 anos antes de sua participação no programa de auditório. Em Los Angeles, ele sequestrou, violentou e estuprou uma garota de oito anos, e foi incriminado por uma testemunha ocular. O criminoso escapou, e foi preso três anos depois, identificado em New Hampshire sob o pseudônimo de John Berger. Alcala foi preso, mas ficou menos de três anos na prisão, após ser considerado reformado e pronto para viver em sociedade. Em 1974, dois meses depois de sair da prisão, uma garota de 13 anos acusou Alcala de sequestro, mas ele foi condenado apenas por quebrar sua liberdade condicional e oferecer maconha para uma menor de idade.

Em 1977, Alcala foi empregado no jornal Los Angeles Times como formatador de texto. Na época, ele nem usava um pseudônimo, e foi contratado com ficha criminal como um molestador de crianças e agressor sexual. Em 1978, ele chegou a ser preso novamente por um período curto, por posse de drogas, mas nada disso abalou sua vida cotidiana - seria neste mesmo ano que ele apareceria no The Dating Game.

Anos depois e após o aprofundamento das investigações, Alcala seria ligado a diversos assassinatos ocorridos por toda a década de 1970, principalmente entre 1976 e 1979. Isto é, quando apareceu no The Dating Game, Alcala não somente já tinha uma ficha criminal como agressor e estuprador, mas já acumulava diversos outros assassinatos que nem haviam sido ainda investigados. Vídeos de sua participação no programa, que podem ser encontrados online, são bizarramente perturbadores quando vistos sob essa luz.

Rodney Alcala não somente participou do The Dating Game como foi o escolhido pela solteira da vez, Cheryl Bradshaw. Introduzido pelo apresentador Jim Lange como um “fotógrafo bem-sucedido”, Alcala diz para Cheryl que eles “terão um bom tempo juntos”, se descreve como uma banana quando questionado que comida seria, e pede para Cheryl “descascá-lo”. Depois que ele venceu o programa, a jovem passou alguns minutos com o candidato antes de se recusar a sair em um encontro com ele, explicando que “começou a se sentir enjoada”, e que ele tinha um comportamento sinistro.

Publicidade

Nos meses seguintes, Alcala continuou (e, há quem diga, intensificou) a série de estupros e assassinatos com seu procedimento padrão. Ele se apresentava como um fotógrafo e pedia que as vítimas servissem como modelo. Em 1979, ele foi preso novamente e acusado da morte de Robin Christine Samsoe, uma garota de 12 anos encontrada violentada, estuprada e esfaqueada. Entre esse ano e 2013, Alcala passou por diversos julgamentos e apelações, recebendo sua primeira sentença de morte em 1986 e uma sentença de prisão perpétua adicional em 2013.

Sua ficha criminal inclui 8 vítimas oficiais mas lista mais de 130 possíveis vítimas. Os crimes passam por agressão, sequestro, estupro, assassinato e mais. Alcala morreu na prisão, de causas naturais, em julho de 2021, aos 77 anos.

A Garota da Vez, que reconta a história da participação de Rodney Alcala no The Dating Game e parte dos seus crimes, estreia esta semana nos cinemas.