Fundada há pouco mais de uma década em Nova York, a A24 se tornou uma pequena fábrica de hits nos últimos anos. O estúdio independente por trás de filmes como Hereditário e Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo anunciou esta semana a chegada ao Brasil, com o lançamento nos cinemas do inédito Tempo de Guerra, novo longa-metragem do diretor de Guerra Civil, Alex Garland.

Isso significa que o estúdio passa a assumir por conta própria a distribuição de seus filmes em alguns mercados internacionais. A empresa já confirmou a entrada na Espanha e, agora, também no Brasil e outros países da América Latina. Mas o passo, por enquanto, é pequeno. Como salienta o crítico Waldermar Dalenogare, parte do catálogo de 2025 da empresa já foi negociado com outras distribuidoras, que seguirão cuidando dos lançamentos. Mesmo assim, para os fãs, a notícia é boa.

A grande reclamação de boa parte do público dos filmes da A24 é o fato de a janela entre o lançamento na América do Norte e nos demais territórios ser muito grande. Ou seja, é preciso ter paciência, já que, muitas vezes, um filme estreia nos Estados Unidos e demora meses para chegar em outros territórios. Foi o caso, por exemplo, de Vidas Passadas. O badalado romance de Celine Song estreou em circuito nos Estados Unidos em 2 de junho de 2023, mas só chegou aos cinemas no Brasil em janeiro de 2024.

Ao assumir a própria distribuição, a perspectiva é que essa janela diminua ou até desapareça com o tempo. O novo longa de Garland estreia nos EUA no dia 11 de abril deste ano, e uma semana depois no Brasil, em 17 do mesmo mês.

De pequeno estúdio independente a celeiro de sucessos

A transformação da A24 em potência pode parecer repentina, mas foi a consequência de uma escalada que começou em sua fundação, em 2012, e se transformou em um acúmulo de sucessos pela aposta em títulos que dão preferência ao que Hollywood costuma associar à originalidade artística.

PUBLICIDADE Fundada em agosto de 2012 por Daniel Katz, David Fenkel e John Hodges, a A24 se baseou a princípio em duas estratégias: a primeira era incentivar o risco criativo dos cineastas, algo cada vez mais raro no cenário presente da indústria do audiovisual. A segunda era investir em formas alternativas de marketing e propaganda, para reduzir custos e viabilizar a liberdade criativa dos realizadores. Isso significa que, ao invés de investir em outdoors, propagandas na TV e outros métodos tradicionais de divulgação, a ideia era pensar em formas mais baratas de conquistar a atenção da audiência. Com isso, foi possível gerar receita, permitir a liberdade criativa e, ao mesmo tempo, conquistar um espaço precioso no coração e na mente do público jovem. Chris Pratt fala sobre IA, bem e mal, temas de ‘The Electric State’, o filme mais caro da Netflix

Dublagem: Uso de inteligência artificial pelo Prime Video reacende debate; especialistas analisam E a estratégia funcionou: embora carregue consigo o selo de independente, a A24 já acumula 76 indicações ao Oscar e 21 vitórias, para filmes que incluem Moonlight, Minari, Ex_Machina, Zona de Interesse e O Quarto de Jack. Em 2023, tornou-se o primeiro estúdio a conquistar sozinho os seis principais prêmios da noite: Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo levou cinco: Melhor Filme, Direção (Daniel Kwan e Daniel Scheinert) , Atriz (Michelle Yeoh), Atriz Coadjuvante (Jamie Lee Curtis) e Ator Coadjuvante (Ke Huy Quan); o outro, Melhor Ator, foi para Brendan Fraser, com A Baleia.

O sucesso, aliás, não se limita às telonas. Treta, Irma Vep, Euphoria e O Simpatizante estão entre as séries mais elogiadas do currículo do estúdio. A tumultuada The Idol, produzida por The Weeknd, também.

Mas como isso aconteceu tão rápido? Vale ressaltar que foi só a partir de 2016, com Moonlight: Sob a Luz do Luar, que a A24 começou a produzir seus próprios filmes; todos os projetos anteriores eram aquisições, e o sucesso do filme de Barry Jenkins lançou olhares mais atentos para o estúdio. Segundo o analista Nate Jones, da revista Vulture, o fato de a A24 ter nascido em meados dos anos 2010 ajuda a entender como a companhia caiu nas graças da geração mais nova de cinéfilos. A empresa surgiu no contexto em que as redes sociais se transformavam. Aos poucos, os textos iam deixando de ser a base, e as imagens iam tomando este posto, o que acabou sendo crucial para a estratégia de marketing adotada pela sigla.

Para Jones, a marca soube se aproveitar dessa transformação do ecossistema das redes sociais ao explorar o potencial de suas produções ao máximo. Direção de arte e fotografia bem detalhadas passaram a ser prioridades, o que ajudou a transformar trechos dos filmes em GIFs, memes e, é claro, produtos.

