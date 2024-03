Você se hospedaria no chalé de ‘Anatomia de Uma Queda’? Saiba onde fica e quanto custa a diária

Se em Anatomia de Uma Queda, filme que concorre ao Oscar, um charmoso chalé nos Alpes franceses vira cena de crime, na vida real a localidade não poderia estar mais distante dessa infâmia: a casa é exaltada por sua tranquilidade e beleza nos comentários da plataforma de aluguel Airbnb, onde está disponível para hospedagem. Mas é preciso ter um pouco de paciência, já que todas as datas para estadia estão reservadas até fevereiro de 2026.

Cena de 'Anatomia de uma queda'. Chalé que aparece no filme pode ser alugado. Foto: Diamond Films/Divulgação

Localizado no sul da França, na comuna de Villarembert, o chalé fica em uma altitude de 1.400 metros e comporta até quatro pessoas, com dois quartos e um banheiro. Nas proximidades, ficam resorts e trilhas para caminhada – como a que o jovem Daniel, personagem do filme, passeia com seu cão-guia nas primeiras cenas do filme. Uma diária no cenário idílico está custando R$ 560. O destino é perfeito para quem quer esquecer do mundo, mesmo: não há Wi-Fi no chalé, conforme o descritivo do site.

Muito tranquila, confortável e cheia de encantos, com vistas magníficas para as montanhas ao redor", consta na avaliação de um hóspede recente. "Um canto do paraíso", afirma outro visitante satisfeito. Não é a primeira vez que um concorrente ao Oscar 2024 expande seu sucesso para esse meio. No ano passado, uma casa inspirada na mansão da Barbie localizada na Califórnia, nos Estados Unidos, esteve disponível para aluguel por um curto período.

Chalé de 'Anatomia de uma queda' pode ser alugado no Airbnb. Foto: Airbnb/Reprodução de tela

Anatomia de Uma Queda

Na história, a escritora alemã Sandra (Sandra Hüller) vive com o marido francês e o filho de 11 anos em um chalé nas montanhas. Um aparente acidente leva o homem à morte – ele despenca da janela da casa e bate a cabeça. Sandra se torna suspeita de homicídio e é levada a julgamento — um embate eletrizante, pautado por relatos ambíguos e diálogos afiados que expõem os dramas de um casal disfuncional.

Dirigido pela francesa Justine Triet, Anatomia de Uma Queda (em cartaz nos cinemas) faturou a Palma de Ouro no Festival de Cannes em 2023 e está indicado em cinco categorias do Oscar 2024 (melhor filme, direção, atriz, roteiro original e edição).